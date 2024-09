XUZHOU, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Uma grande mina a céu aberto (a Mina) localizada na região da Mongólia Interior, na China, adotou recentemente a solução completa de construção não tripulada para minas da XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) para sua mais recente prática de mineração a céu aberto sustentável e inteligente. Com a adoção de um lote de caminhões de mineração autônomos elétricos, o ZNK95, a mina consumirá menos 47.000 toneladas de diesel e emitirá menos 149.000 toneladas de carbono após o aumento de escala para implantar 300 unidades até 2026.

Crescimento da mineração sustentável e inteligente na China: Uma mina a céu aberto na região da Mongólia Interior vai emitir menos 149.000 toneladas de carbono (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

O caminhão basculante inteligente para mineração ZNK95, com capacidade de carga máxima de 85 toneladas, é o maior caminhão basculante elétrico autônomo para mineração disponível na atualidade e um dos primeiros caminhões de mineração autônomos com energia renovável do setor. Com um design sem cabine, ele é plenamente capaz de operar em ambientes de grande altitude e extremamente frios, com temperaturas de até -40°C. O veículo é equipado com um sistema de acionamento elétrico síncrono de ímã permanente dedicado à mineração, que atende às exigências de carga pesada e gradiente íngreme dos caminhões de mineração.

O caminhão basculante inteligente para mineração ZNK95 utiliza de forma inovadora a tecnologia colaborativa de veículo, nuvem e rede para alternar perfeitamente entre os modos de controle remoto de curta distância, operação remota de longa distância e condução inteligente autônoma. O sistema de direção autônoma incorpora várias tecnologias inovadoras, oferecendo funções como percepção ambiental, tomada de decisões e planejamento, controle do veículo, diagnóstico de falhas e comunicação com o veículo. Ele é capaz de realizar operações de mineração complexas em diferentes tipos de máquinas, com uma eficiência de transporte em um único veículo que supera a de uma condução manual.

Depois de anos de exploração e refinamento, a XCMG desenvolveu tecnologia madura e modelos de serviço que levam os donos de minas a adotar práticas de mineração inteligentes e sustentáveis:

Eficiência econômica otimizada: O modo inteligente ajusta automaticamente o motor e os sistemas hidráulicos para conciliar a eficiência da produção e a economia de combustível.

A máxima eficiência de carregamento: O modo Power permite que os clientes escolham configurações de produção de grande eficiência, maximizando a produção por unidade de tempo.

O maquinário de mineração da XCMG é capaz de cobrir todo o sítio de mineração, oferecendo planejamento integrado para construtores, veículos e o próprio sítio, o que resulta em despacho centralizado, plataformas de comando visual e programação inteligente.

A XCMG fornece uma linha completa de equipamentos de construção não tripulados para mineração a céu aberto, incluindo caminhões basculantes para mineração, escavadeiras, perfuratrizes, britadores e equipamentos auxiliares, juntamente com o sistema de direção inteligente autônomo. Essas soluções são desenvolvidas com conectividade inteligente e recursos de direção autônoma desde o início, atendendo a diversas necessidades de personalização e reduzindo significativamente o investimento do cliente e as despesas operacionais.

