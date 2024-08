Développer l'exploitation minière verte et intelligente en Chine : Une mine à ciel ouvert en Mongolie intérieure réduira ses émissions de carbone de 149 000 tonnes

XUZHOU, Chine, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Une grande mine à ciel ouvert (la Mine) située en Mongolie intérieure, en Chine, a récemment adopté la solution complète de construction sans personnel pour les mines de XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) pour sa dernière pratique d'exploitation minière à ciel ouvert verte et intelligente. Avec l'adoption d'un lot de camions miniers électriques autonomes du modèle ZNK95, la Mine réduira sa consommation de gazole de 47 000 tonnes et ses émissions de carbone de 149 000 tonnes après avoir déployé 300 unités d'ici 2026.

Le camion-benne minier intelligent ZNK95 utilise de manière innovante la technologie collaborative associant le véhicule, l'informatique en nuage et le réseau pour basculer de manière transparente entre les modes de téléopération à courte distance, de téléopération à longue distance et de conduite intelligente autonome. Le système de conduite autonome intègre de multiples technologies de pointe, offrant des fonctions telles que la perception de l'environnement, la prise de décision et la planification, le contrôle du véhicule, le diagnostic des défaillances et la communication du véhicule. Il est capable d'effectuer des opérations minières complètes sur différents types de machines, avec une efficacité de transport d'un seul véhicule supérieure à celle de la conduite manuelle.

Après des années d'exploration et de perfectionnement, XCMG a développé une technologie mature et des modèles de service qui incitent les propriétaires de mines à adopter des pratiques minières intelligentes et écologiques :

Une efficacité économique optimale : Le mode Smart ajuste automatiquement le moteur et les systèmes hydrauliques pour équilibrer efficacité de production et économie de carburant.

Une efficacité de chargement maximale : Le mode Power permet aux clients de choisir des paramètres de production à haut rendement, maximisant ainsi la production par unité de temps.

Les équipements miniers de XCMG sont capables d'englober l'ensemble du site minier, offrant une planification intégrée pour les constructeurs, les véhicules et le site lui-même, ce qui se traduit par une répartition centralisée, des plates-formes de commande visuelles et une planification intelligente.

XCMG propose une gamme complète de matériel de construction sans pilote pour l'exploitation minière à ciel ouvert, comprenant des camions-bennes, des excavateurs, des foreuses, des concasseurs et des équipements auxiliaires, ainsi qu'un système de conduite intelligente autonome. Ces solutions sont construites avec une connectivité intelligente et des capacités de conduite autonome dès le départ, ce qui permet de répondre à diverses exigences de personnalisation et de réduire considérablement les investissements et les dépenses opérationnelles des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492610/XCMG_Machinery.jpg