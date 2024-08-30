توسيع نطاق التعدين الأخضر والذكي في الصين: منجم مكشوف في منغوليا الداخلية سيخفض 149000 طن من انبعاثات الكربون

سوزهو، الصين, 30 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- اعتمد المنجم المكشوف (المشار إليه في ما يلي بِـ"المنجم") الذي يقع في منغوليا الداخلية، الصين، مؤخراً حل البناء الشامل غير المأهول للمناجم من XCMG Machinery (المشار إليها في ما يلي بٍـ: "XCMG", SHE:000425) لأحدث ممارساتها في التعدين المكشوف الأخضر والذكي. مع اعتماد دفعة من شاحنات التعدين الكهربائية ذاتية القيادة ZNK95، سيقلل المنجم من استهلاك 47000 طن من الديزل وانبعاث 149000 من الكربون بعد توسيع نطاقه إلى نشر 300 وحدة بحلول عام 2026.

Scale up on Green and Smart Mining in China: An Open Pit Mine in Inner-Mongolia Will Reduce 149,000 Tons of Carbon Emission

تعد ZNK95 شاحنة تفريغ التعدين الذكية، التي تبلغ سعة حمولتها القصوى 85 طنًا، أكبر شاحنة تفريغ ذاتية التشغيل تعمل بالطاقة الكهربائية متوفرة حاليًا وإحدى شاحنات التعدين ذاتية القيادة الرائدة في مجال الطاقة الجديدة في هذه الصناعة. تتميز الشاحنة بتصميم بدون مقصورة، وهي قادرة تمامًا على العمل على ارتفاعات عالية وفي بيئات شديدة البرودة تصل إلى -40 درجة مئوية. تم تجهيز هذه الشاحنة بنظام محرك كهربائي متزامن مغناطيسي دائم مخصص للتعدين، يلبي متطلبات الحمولة الثقيلة والانحدار الحاد لشاحنات التعدين.

تستخدم ZNK95 Intelligent Mining Dump Truck بشكل مبتكر التكنولوجيا التعاونية للسيارة والسحابة والشبكة للتبديل بسلاسة بين التحكم عن بعد على مسافات قصيرة، والتشغيل عن بعد على مسافات طويلة، وطرق القيادة الذكية الذاتية. يدمج نظام القيادة الذاتية العديد من التقنيات المتطورة، ويقدم وظائف مثل الإدراك البيئي وصنع القرار والتخطيط والتحكم في المركبة وتشخيص الأخطاء واتصالات المركبة. إنها قادرة على تنفيذ عمليات التعدين الشاملة عبر أنواع مختلفة من الآلات، حيث تتفوق كفاءة النقل بمركبة واحدة على القيادة اليدوية.

من خلال سنوات من الاستكشاف والتحسين، طورت XCMG نماذج تكنولوجيا وخدمة ناضجة تدفع أصحاب المناجم إلى اعتماد ممارسات التعدين الذكية والخضراء:

الكفاءة الاقتصادية المثلى: يقوم الوضع الذكي ( Smart ) بتعديل المحرك والأنظمة الهيدروليكية تلقائيًا لتحقيق التوازن بين كفاءة الإنتاج واقتصاد الوقود.

أعلى كفاءة تحميل: يتيح وضع الطاقة ( Power ) للعملاء اختيار إعدادات الإنتاج عالية الكفاءة، مما يزيد من الإنتاج لكل وحدة زمنية.

إن آلات التعدين من XCMG قادرة على تغطية موقع التعدين بأكمله، وتقدم تخطيطًا متكاملًا للمصنعين والمركبات والموقع نفسه، مما يؤدي إلى إرسال مركزي ومنصات قيادة مرئية وجدولة ذكية.

توفر XCMG مجموعة شاملة من معدات البناء غير المأهولة للتعدين المكشوف، والتي تضم شاحنات تفريغ التعدين والحفارات والكسارات والمعدات المساعدة، إلى جانب نظام القيادة الذكية الذاتية. تم بناء هذه الحلول مع قدرات الاتصال الذكية وقدرات القيادة الذاتية منذ البداية، مما يلبي متطلبات التخصيص المتنوعة ويقلل بشكل كبير من استثمارات العملاء ونفقاتهم التشغيلية.

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