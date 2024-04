CSafe lance des innovations de pointe pour répondre aux besoins des clients de la chaîne du froid

La société lancera trois nouvelles technologies lors du prochain événement LogiPharma 2024

MONROE, Ohio, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- CSafe , l'un des principaux fournisseurs de solutions d'expédition à température contrôlée active et passive pour l'industrie biopharmaceutique, annonce le lancement de trois nouvelles technologies lors de l'événement international LogiPharma 2024 , qui se tiendra du 16 au 18 avril à Lyon, en France. Ces produits s'appuient sur le portefeuille de solutions CSafe, complet et basé sur l'exploitation des données, et intègrent le suivi des données en temps réel pour garantir une visibilité et une confiance maximales tout au long du transport.

« L'année 2024 est une année d'innovation audacieuse pour CSafe ; nous redéfinissons le paysage de la logistique de la chaîne du froid, a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. Nous sommes constamment à l'écoute de nos clients, ce qui nous permet de répondre à leurs besoins actuels tout en anticipant et en relevant leurs défis futurs. »

Les nouvelles technologies de CSafe répondent aux défis les plus pressants auxquels sont confrontés aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques et les autres acteurs clés de la chaîne du froid.

Les vases Dewar multi-usages de CSafe, les premiers de la série CGT Cryo, sont conçus pour servir le marché en pleine croissance de la thérapie cellulaire et génique. Ces vases Dewar cryogéniques et réutilisables maintiennent la plage de température la plus froide de tous les vases Dewar disponibles sur le marché, -150 °C ou plus froid. Cette technologie de pointe utilise des unités de vapeur sèche d'azote liquide et comprend un dispositif de suivi des données en temps réel TracSafe RLT intégré.

La tour de contrôle CSafe Connect, le nouveau service de suivi des expéditions de la société, fournit aux clients une visibilité ultime sur les données d'expédition en temps réel, telles que la localisation GPS, la température du chargement et bien plus. L'équipe de service spécialisée de la société surveille les expéditions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an afin d'identifier les écarts de température ou les problèmes potentiels et de les signaler aux parties prenantes concernées. Le service comprend également la création de l'expédition et le préconditionnement, ainsi que l'établissement d'un rapport sur la livraison de l'expédition.

Silverpod MAX RE est la nouvelle solution d'expédition réutilisable de CSafe, conçue pour aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Évolution de la technologie phare Silverpod de CSafe, le Silverpod MAX RE est un chargeur de palettes très durable, entièrement constitué de composants réutilisables. Il utilise des réfrigérants PCM recyclables et très performants pour permettre un stockage sûr avant et pendant l'expédition et offre une protection thermique qualifiée de plus de 120 heures. Un dispositif intégré de suivi en temps réel garantit aux clients une visibilité optimale de leurs expéditions.

CSafe est connu pour être un fournisseur de confiance de solutions numériques et à température contrôlée qui aident les organismes des sciences de la vie à protéger et à transporter des produits critiques qui améliorent la vie, partout dans le monde. Ces nouveaux produits renforcent son portefeuille complet d'offres et soulignent son engagement à répondre aux demandes des clients grâce à des solutions créatives.

« Nous ouvrons la voie à des solutions qui établissent des normes élevées dans l'industrie et, surtout, qui améliorent l'expérience du client, a commenté Tom Weir, directeur de l'exploitation et de la technologie chez CSafe. Ces nouveaux produits montrent que nous innovons pour l'avenir. »

La société détient de nombreux brevets et sa dernière série d'innovations continue de repousser les limites qui la distinguent de ses concurrents. Récemment, les modèles brevetés des conteneurs de fret aérien de CSafe ont été confirmés par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), ce qui réaffirme la nature nouvelle et innovante des inventions de CSafe.

À propos de CSafe

CSafe offre une suite complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », une expertise approfondie du secteur et un engagement envers l'innovation, CSafe fournit des produits de pointe dans les segments actifs et passifs. Le portefeuill de bout en bout de CSafe comprend des cas d'utilisation actifs et passifs pour le fret aérien en vrac, les colis, les cellules et les gènes ainsi que des cas d'utilisation spécialisés pour le dernier kilomètre et la capacité de répondre à la gamme complète des exigences d'expédition de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques avec une qualité et une fiabilité de pointe. Offrant des solutions pour presque toutes les tailles, durées et températures, CSafe est au cœur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com