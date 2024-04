CSafe stellt bahnbrechende Innovationen vor, um die Bedürfnisse der Kühlkettenkunden zu erfüllen

Auf der kommenden LogiPharma 2024 wird das Unternehmen drei neue Technologien vorstellen

MONROE, Ohio, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- CSafe, ein führender Anbieter von aktiven und passiven temperaturgesteuerten Versandlösungen für die biopharmazeutische Industrie, gibt bekannt, dass er auf der internationalen LogiPharma 2024 Veranstaltung, die vom 16. bis 18. April in Lyon, Frankreich, stattfindet, drei neue Technologien vorstellen wird. Die Produkte bauen auf dem umfassenden, datengestützten Lösungsportfolio von CSafe auf und integrieren die Datenverfolgung in Echtzeit, um ein Höchstmaß an Transparenz und Vertrauen während des gesamten Versandprozesses zu gewährleisten.

„Das Jahr 2024 markiert ein kühnes Jahr der Innovation für CSafe - wir definieren die Landschaft der Kühlkettenlogistik neu", sagte Patrick Schafer, Geschäftsführer von CSafe. „Wir haben stets ein offenes Ohr für unsere Kunden und können so sicherstellen, dass wir ihre aktuellen Bedürfnisse erfüllen und ihre zukünftigen Herausforderungen antizipieren und angehen."

Die neuen Technologien von CSafe sind auf die dringendsten Herausforderungen ausgerichtet, mit denen Pharmaunternehmen und andere wichtige Akteure der Kühlkettenindustrie heute konfrontiert sind.

Die Multi-Use Dewars von CSafe, die ersten der CGT Cryo Series, wurden für den schnell wachsenden Markt der Zell- und Gentherapie entwickelt. Diese kryogenen, wiederverwendbaren Dewars halten den kältesten Temperaturbereich aller auf dem Markt erhältlichen Dewars ein, nämlich -150°C oder kälter. Diese hochmoderne Technologie verwendet Flüssigstickstoff-Trockendampfeinheiten und umfasst ein eingebautes TracSafe RLT-Echtzeit-Datenverfolgungsgerät.

CSafe Connect Control Tower, der neue „White-Glove"-Sendungsüberwachungsdienst des Unternehmens, bietet Kunden ultimativen Einblick in Echtzeit-Versanddaten wie GPS-Standort, Frachttemperatur und mehr. Das engagierte Serviceteam des Unternehmens überwacht die Sendungen rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr, um mögliche Temperaturabweichungen oder Probleme zu erkennen und an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Der Service umfasst auch die Erstellung und Vorkonditionierung von Sendungen sowie die Berichterstattung bei der Zustellung.

Silverpod MAX RE ist die neueste wiederverwendbare Versandlösung von CSafe, die Kunden helfen soll, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Silverpod MAX RE ist eine Weiterentwicklung der Silverpod-Flaggschiff-Technologie von CSafe und ist ein äußerst langlebiger Palettenversender, der vollständig aus wiederverwendbaren Komponenten besteht. Er verwendet hochleistungsfähige, recycelbare PCM-Kühlmittel, die eine sichere Lagerung vor und während des Transports ermöglichen, und bietet 120+ Stunden qualifizierten Wärmeschutz. Ein integriertes Echtzeit-Verfolgungsgerät bietet den Kunden die ultimative Transparenz der Sendungen.

CSafe ist bekannt als zuverlässiger Anbieter von temperaturgesteuerten und digitalen Lösungen, die Life-Science-Organisationen dabei helfen, kritische, lebenswichtige Produkte zu schützen und zu transportieren - überall auf der Welt. Die Aufnahme der neuesten Produkte stärkt das umfassende Angebotsportfolio und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Kundenwünsche durch kreative Lösungen zu erfüllen.

„Wir ebnen den Weg für Lösungen, die in der Branche hohe Standards setzen und vor allem das Kundenerlebnis verbessern", sagt Tom Weir, COO und CTO von CSafe. „Diese neuen Produkte signalisieren, dass wir für die Zukunft innovativ sind."

Das Unternehmen hält zahlreiche Patente und setzt mit seinen jüngsten Innovationen immer wieder neue Maßstäbe, die es von der Konkurrenz abheben. Kürzlich wurden die patentierten Entwürfe für die Luftfrachtcontainer von CSafe durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) bestätigt, was den neuartigen und innovativen Charakter der Erfindungen von CSafe bekräftigt.

Medienkontakt:

Emma Lupp

VP für globales Marketing

Direkt: +41447976125

E-Mail: [email protected]

Web: csafeglobal.com

Informationen zu CSafe

CSafe bietet ein umfassendes Angebot an thermischen Versandlösungen für pharmazeutische Kühlketten auf der ganzen Welt. Mit dem Fokus auf den Patienten, fundierten Branchenkenntnissen und dem Engagement für Innovation liefert CSafe branchenführende Produkte sowohl im aktiven als auch im passiven Segment. Das End-to-End-Portfolio von CSafe umfasst aktive und passive Luftfracht, Pakete, Zellen und Gene sowie spezielle Last-Mile-Anwendungsfälle und die Fähigkeit, die gesamte Bandbreite der Anforderungen an den Pharmakühlkettenversand mit branchenführender Qualität und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Wir bieten nahezu jede Größe, Dauer und Temperatur - CSafe ist das Herzstück Ihrer Kühlkette. csafeglobal.com

