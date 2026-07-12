DA ALZHEIMER'S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2026

EX-JOGADORES DE FUTEBOL DE ELITE MOSTRAM

EVIDÊNCIAS DE MUDANÇAS NA SAÚDE CEREBRAL NA MEIA-IDADE

Principais conclusões

Novas pesquisas fornecem insights sobre a saúde cerebral entre ex-jogadores de futebol profissional de elite durante a meia-idade.

Os ex-jogadores relataram altos níveis de depressão, ansiedade e dificuldades subjetivas com o pensamento e a tomada de decisões.

Os pesquisadores descobriram diferenças cerebrais que justificam um estudo mais aprofundado. Os resultados destacam a necessidade de monitoramento de longo prazo e mais pesquisas sobre os efeitos dos impactos repetitivos da cabeça nos esportes.

Estudos adicionais apresentados na AAIC 2026 ligam maior exposição de cabeçalho e carreiras de futebol mais longas com biomarcadores de lesão neural, acúmulo de tau e risco de encefalopatia traumática crônica (CTE).

LONDRES, 12 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Um novo estudo com ex-jogadores de futebol de elite fornece informações importantes sobre a saúde cerebral e os sintomas neurológicos relatados pelos jogadores em comparação com pessoas sem histórico de impactos repetitivos na cabeça, de acordo com o primeiro e maior estudo desse tipo em jogadores de futebol profissionais aposentados, apresentado hoje na Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2026 em Londres e on-line.

Os ex-jogadores relataram níveis mais altos de depressão e ansiedade e tiveram dificuldades subjetivas com habilidades de pensamento e tomada de decisão. Os exames de ressonância magnética identificaram diferenças na estrutura cerebral entre alguns ex-jogadores e um grupo de comparação de pessoas saudáveis sem histórico de esportes de contato ou lesões na cabeça. As descobertas se somam a um crescente corpo de pesquisas, incluindo estudos adicionais relatados na AAIC 2026, explorando como o jogo de futebol pode influenciar a saúde do cérebro ao longo do tempo.

"Essas descobertas sugerem que pode haver efeitos mensuráveis na saúde do cérebro em ex-jogadores de futebol de elite, mesmo na meia-idade, antes que a doença neurodegenerativa clinicamente aparente normalmente surja", disse Caleigh Grace Lynch, M.Sc., principal autora do estudo e técnica de pesquisa no Imperial College London e no UK Dementia Research Institute Centre for Care Research & Technology. "Embora não tenhamos encontrado diferenças significativas nos testes cognitivos objetivos entre os grupos, observamos diferenças importantes nos sintomas e na estrutura cerebral."

"Pesquisas como essa nos ajudam a entender melhor os fatores de saúde cerebral ao longo da vida e reforçam a importância da prevenção e monitoramento de lesões", disse Maria C. Carrillo, Ph.D., diretora científica da Alzheimer's Association e líder de assuntos médicos. "Essas descobertas podem ajudar jogadores, médicos e organizações esportivas a entender melhor os riscos dos esportes de contato e como participar com segurança."

O estudo incluiu 142 ex-jogadores de futebol profissional, com idades entre 30 e 60 anos: 126 homens que possuíam um contrato profissional em tempo integral por um período mínimo de três anos e 16 mulheres que competiam nas duas primeiras camadas do jogo profissional feminino no Reino Unido. Eles foram comparados a um grupo de controle de 56 pessoas saudáveis (43 homens) da mesma idade que não praticaram esportes de contato, serviram nas forças armadas e não tinham histórico de impactos repetitivos na cabeça, concussão ou outros problemas neurológicos.

Análises provisórias desse conjunto de dados revelaram que ex-jogadores de futebol profissional de elite relataram sintomas significativamente mais altos de depressão e ansiedade, bem como pior capacidade de autoavaliação para planejar, focar e resolver problemas e gerenciar tarefas diárias, em comparação com o grupo controle. Quase um terço dos ex-jogadores (31%) pontuaram na faixa indicando sintomas de depressão clinicamente significativos, em comparação com 9% dos controles, enquanto 42% pontuaram na faixa indicando sintomas de ansiedade clinicamente significativos, em comparação com 25% dos controles.

Imagens cerebrais de 124 ex-jogadores revelaram menor volume de massa cinzenta em várias regiões do cérebro, incluindo áreas frontais, cinguladas e talâmicas que desempenham papéis importantes na memória, atenção, tomada de decisão e regulação emocional, em comparação com os controles. No nível do grupo, houve evidências de redução do volume cerebral em jogadores de futebol em comparação com os controles. Os pesquisadores relatam que a revisão clínica das varreduras por um neurorradiologista descobriu que uma pequena proporção das varreduras (~2%) tinha atrofia clinicamente significativa sugestiva de neurodegeneração. É necessária uma investigação mais aprofundada para entender completamente esse resultado.

Os pesquisadores disseram que a combinação de sintomas elevados e padrões alterados de volume cerebral pode sugerir neurodegeneração relacionada ao trauma, mas mais pesquisas são necessárias para provar isso definitivamente. Trabalhos futuros estão planejados para investigar ainda mais essas descobertas, incluindo o uso de um conjunto de dados expandido, a integração de biomarcadores adicionais, como imagens avançadas de difusão e biomarcadores sanguíneos de neurodegeneração e o acompanhamento longitudinal.

"Ao acompanhar os participantes ao longo do tempo, esperamos entender melhor como os impactos repetitivos na cabeça podem influenciar a saúde cerebral a longo prazo e as doenças neurodegenerativas, e ajudar a informar estratégias para tornar os esportes mais seguros para as gerações futuras", disse Thomas D. Parker, B.M., B.M.Ch., M.R.C.P., Ph.D., autor sênior do estudo e professor clínico e neurologista consultor do Imperial College London e do UK Dementia Research Institute Centre for Care Research & Technology.

O estudo faz parte do Advanced BRAIN Health Clinic Research Programme, baseado no Institute of Sport, Exercise & Health, uma iniciativa integrada de cuidados clínicos e pesquisa que investiga os efeitos a longo prazo de impactos repetitivos na cabeça de jogadores aposentados de futebol e rugby de elite.

A Alzheimer's Association oferece orientação sobre saúde cerebral e redução do risco de lesões cerebrais. Um dos seus 10 hábitos saudáveis para o cérebro é "Proteja a cabeça: ajude a prevenir uma lesão na cabeça. Use um capacete para atividades como andar de bicicleta e use cinto de segurança. Proteja-se enquanto pratica esportes. Faça o que puder para evitar quedas, especialmente para adultos mais velhos."

Como um Centro de Excelência em Saúde Pública dos Centros de Controle de Doenças dos EUA sobre Redução de Risco de Demência, a Alzheimer's Association está empenhada em tornar a saúde do cérebro uma parte central da saúde pública. A Alzheimer's Association lidera o caminho para aumentar a conscientização sobre a saúde do cérebro por meio de iniciativas que abrangem todo o espectro do envolvimento com a saúde pública, incluindo o recém-lançado Brain Health Advancement Institute, um destino para pesquisadores, profissionais de saúde, profissionais de saúde pública e formuladores de políticas que trabalham para reduzir o risco de declínio cognitivo e demência em todas as comunidades.

Pesquisas adicionais sobre esse tópico na AAIC 2026 incluem:

Real-life amateur soccer heading and acute elevations in blood-based p-tau217 and S100B. #13279 (cartaz de quarta-feira, 15 de julho). Marloes Ilse Hoppen, estudante de doutorado, Hospital Infantil Emma e Centro de Alzheimer do Centro Médico da Universidade de Amsterdã. [email protected]

Patologia precoce de tau e amiloide após impactos repetitivos na cabeça em ex-atletas colegiados: um estudo de consórcio Care. #13523 (domingo, 12 de julho). Yomna Takieldeen, MBBCH, Universidade de Indiana. [email protected]

Duração do jogo de futebol e encefalopatia traumática crônica. #9837 (cartaz de quarta-feira, 15 de julho). Bobak Abdolmohammadi, BA, Universidade de Boston. [email protected]

Sobre AAIC

A AAIC é o maior encontro mundial de pesquisadores focados em Alzheimer e outras doenças que causam demência. Como parte do programa de pesquisa da Alzheimer's Association, a AAIC serve como um catalisador para gerar novos conhecimentos sobre demência e promover uma comunidade de pesquisa vital e colegiada.

AAIC 2026: alz.org/aaic

Sala de imprensa online AAIC 2026: alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag AAIC 2026: #AAIC26

Sobre a Alzheimer's Association

A Alzheimer's Association é uma organização mundial de saúde voluntária dedicada aos cuidados, apoio e pesquisa de Alzheimer. Nossa missão é ser protagonista nos esforços para acabar com a doença de Alzheimer e todas as outras demências, acelerando a pesquisa global, impulsionando a redução de riscos e a detecção precoce, e maximizando o atendimento e o apoio de qualidade. Nossa visão é um mundo sem Alzheimer e todas as outras demências®. Acesse alz.org ou ligue para +1 800.272.3900.

FONTE Alzheimer’s Association