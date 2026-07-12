AUS DER INTERNATIONALEN KONFERENZ DER ALZHEIMER-GESELLSCHAFT 2026

EHEMALIGE ELITE-FUSSBALLSPIELER LIEFERN „

" BELEGE FÜR VERÄNDERUNGEN DER GEHIRNGESUNDHEIT IM MITTLEREN LEBENSALTER

Wichtigste Erkenntnisse

Neue Forschungsergebnisse liefern Einblicke in die Gehirngesundheit ehemaliger Elite-Profifußballer im mittleren Lebensalter.

Ehemalige Spieler berichteten von einem hohen Ausmaß an Depressionen, Angstzuständen und subjektiven Schwierigkeiten beim Denken und bei der Entscheidungsfindung.

Forscher haben Unterschiede im Gehirn festgestellt, die weitere Untersuchungen rechtfertigen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer langfristigen Beobachtung und weiterer Forschung zu den Auswirkungen wiederholter Kopfstöße im Sport.

Weitere auf der AAIC 2026 vorgestellte Studien bringen eine stärkere Belastung durch Kopfstöße und längere Fußballkarrieren mit Biomarkern für neuronale Schädigungen, Tau-Ablagerungen und einem erhöhten Risiko für chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE) in Verbindung.

LONDON, 12. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie mit ehemaligen Spitzenfußballern liefert wichtige Erkenntnisse zur Gehirngesundheit und zu den von den Spielern berichteten neurologischen Symptomen im Vergleich zu Personen ohne wiederholte Kopfstöße in der Vorgeschichte, so die erste und größte Studie dieser Art unter ehemaligen Profifußballern, die heute auf der internationalen Konferenz der Alzheimer's Association® (AAIC®) 2026 in London und online vorgestellt wurde.

Die ehemaligen Spieler berichteten von stärkeren Depressionen und Angstzuständen und hatten subjektive Schwierigkeiten beim Denken und bei der Entscheidungsfindung. MRT-Untersuchungen ergaben Unterschiede in der Gehirnstruktur zwischen einigen ehemaligen Spielern und einer Vergleichsgruppe gesunder Personen, die weder Kontaktsportarten ausgeübt hatten noch Kopfverletzungen erlitten hatten. Die Ergebnisse reihen sich in eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten ein, darunter weitere Studien, über die auf der AAIC 2026 berichtet wurde und die untersuchen, wie sich das Fußballspielen im Laufe der Zeit auf die Gesundheit des Gehirns auswirken kann.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es bei ehemaligen Spitzenfußballern bereits im mittleren Lebensalter messbare Auswirkungen auf die Gesundheit des Gehirns geben könnte, noch bevor klinisch erkennbare neurodegenerative Erkrankungen typischerweise auftreten würden", sagte Caleigh Grace Lynch, M.Sc., Hauptautorin der Studie und Forschungstechnikerin am Imperial College London sowie am Centre for Care Research & Technology des UK Dementia Research Institute. „Zwar konnten wir bei den objektiven kognitiven Tests keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen feststellen, doch beobachteten wir deutliche Unterschiede hinsichtlich der Symptome und der Gehirnstruktur."

„Forschungsergebnisse wie diese helfen uns, die Faktoren für die Gesundheit des Gehirns über die gesamte Lebensspanne hinweg besser zu verstehen, und unterstreichen die Bedeutung der Prävention und Überwachung von Verletzungen", sagte Dr. Maria C. Carrillo, Ph.D., wissenschaftliche Leiterin und Leiterin des Bereichs Medizinische Angelegenheiten bei der Alzheimer's Association . „Diese Erkenntnisse können Spielern, Ärzten und Sportverbänden helfen, die Risiken von Kontaktsportarten besser zu verstehen und zu lernen, wie man diese sicher ausübt."

An der Studie nahmen 142 ehemalige Profifußballer im Alter von 30 bis 60 Jahren teil: 126 Männer, die mindestens drei Jahre lang einen Vollzeit-Profivertrag hatten, und 16 Frauen, die in den beiden höchsten Spielklassen des britischen Frauenfußballs aktiv waren. Sie wurden mit einer Kontrollgruppe von 56 gesunden Personen (43 Männer) gleichen Alters verglichen, die keine Kontaktsportarten ausgeübt hatten, nicht beim Militär gedient hatten und in deren Anamnese keine wiederholten Kopfstöße, Gehirnerschütterungen oder andere neurologische Probleme verzeichnet waren.

Zwischenanalysen dieses Datensatzes ergaben, dass ehemalige Elite-Profifußballer im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich stärkere Symptome von Depressionen und Angstzuständen sowie eine schlechter bewertete Fähigkeit zur Planung, Konzentration und Problemlösung sowie zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben angaben. Fast ein Drittel der ehemaligen Spieler (31 %) lag im Bereich, der auf klinisch signifikante Depressionssymptome hindeutet, verglichen mit 9 % der Kontrollgruppe, während 42 % im Bereich lagen, der auf klinisch signifikante Angstsymptome hindeutet, verglichen mit 25 % der Kontrollgruppe.

Die Bildgebung des Gehirns von 124 ehemaligen Spielern ergab im Vergleich zur Kontrollgruppe ein geringeres Volumen der grauen Substanz in mehreren Hirnregionen, darunter im Frontal-, Cingulum- und Thalamusbereich, die eine wichtige Rolle bei Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Emotionsregulation spielen. Auf Gruppenebene gab es Hinweise darauf, dass Fußballspieler im Vergleich zur Kontrollgruppe ein verringertes Gehirnvolumen aufwiesen. Forscher berichten, dass bei der klinischen Auswertung der Aufnahmen durch einen Neuroradiologen festgestellt wurde, dass ein kleiner Teil der Aufnahmen (~2 %) eine klinisch signifikante Atrophie aufwies, die auf eine Neurodegeneration hindeutet. Um dieses Ergebnis vollständig zu verstehen, sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Die Forscher erklärten, dass die Kombination aus verstärkten Symptomen und veränderten Mustern des Gehirnvolumens auf eine traumabedingte Neurodegeneration hindeuten könnte, doch seien weitere Untersuchungen erforderlich, um dies endgültig zu belegen. Für die Zukunft sind weitere Untersuchungen geplant, um diese Ergebnisse genauer zu untersuchen. Dazu gehören die Verwendung eines erweiterten Datensatzes, die Einbeziehung zusätzlicher Biomarker wie beispielsweise der fortgeschrittenen Diffusionsbildgebung und blutbasierter Biomarker für Neurodegeneration sowie eine Langzeitbeobachtung.

„Indem wir die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum hinweg begleiten, hoffen wir, besser zu verstehen, wie wiederholte Kopfstöße die langfristige Gesundheit des Gehirns und neurodegenerative Erkrankungen beeinflussen können, und dazu beizutragen, Strategien zu entwickeln, die den Sport für künftige Generationen sicherer machen", sagte Thomas D. Parker, B.M., B.M.Ch., M.R.C.P., Ph.D., leitender Autor der Studie sowie klinischer Dozent und beratender Neurologe am Imperial College London und am Centre for Care Research & Technology des UK Dementia Research Institute.

Die Studie ist Teil des Forschungsprogramms „Advanced BRAIN Health Clinic", das am Institut für Sport, Bewegung und Gesundheit angesiedelt ist – einer integrierten Initiative für klinische Versorgung und Forschung, die die Langzeitauswirkungen wiederholter Kopfstöße bei ehemaligen Elite-Fußballern und -Rugbyspielern untersucht.

Die Alzheimer-Gesellschaft bietet Informationen zur Gehirngesundheit und zur Verringerung des Risikos von Hirnverletzungen. Einer der 10 gesunden Gewohnheiten für Ihr Gehirn unter lautet: „Schützen Sie Ihren Kopf: Beugen Sie Kopfverletzungen vor. Tragen Sie bei Aktivitäten wie Radfahren einen Helm und legen Sie den Sicherheitsgurt an. Schützen Sie sich beim Sport. „Tun Sie alles, was Sie können, um Stürze zu verhindern, insbesondere bei älteren Menschen."

Als „Public Health Center of Excellence" der US-amerikanischen Centers for Disease Control zur Reduzierung des Demenzrisikos setzt sich die Alzheimer's Association dafür ein, die Gesundheit des Gehirns zu einem zentralen Bestandteil der öffentlichen Gesundheit zu machen. Die Alzheimer's Association leistet Pionierarbeit bei der Sensibilisierung für das Thema Gehirngesundheit durch Initiativen, die das gesamte Spektrum des Engagements im Bereich der öffentlichen Gesundheit abdecken, darunter das kürzlich ins Leben gerufene „ Brain Health Advancement Institute" – eine Anlaufstelle für Forscher, Fachkräfte im Gesundheitswesen, Akteure im Bereich der öffentlichen Gesundheit und politische Entscheidungsträger, die sich dafür einsetzen, das Risiko eines kognitiven Abbaus und von Demenz in allen Bevölkerungsgruppen zu verringern.

Weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema auf der AAIC 2026 umfassen:

Kopfbälle im Amateurfußball im realen Spiel und akute Anstiege der Blutwerte von p-Tau217 und S100B. Nr. 13279 (Poster vom Mittwoch, 15. Juli). Marloes Ilse Hoppen, Doktorandin am Emma-Kinderkrankenhaus und am Alzheimer-Zentrum des Universitätsklinikums Amsterdam. [email protected]

Frühe Tau- und Amyloid-Pathologie nach wiederholten Kopfstößen bei ehemaligen College-Sportlern: Eine Studie des Pflegekonsortiums. Nr. 13523 (Poster vom Sonntag, 12. Juli). Yomna Takieldeen, MBBCH, Indiana University. [email protected]

Dauer der Fußballkarriere und chronisch-traumatische Enzephalopathie. Nr. 9837 (Poster vom Mittwoch, 15. Juli). Bobak Abdolmohammadi, B.A., Boston University. [email protected]

Über die AAIC

Die AAIC ist die weltweit größte Zusammenkunft von Forschern aus aller Welt, die sich mit Alzheimer und anderen demenzauslösenden Erkrankungen befassen. Als Teil des Forschungsprogramms der Alzheimer's Association fungiert die AAIC als Impulsgeber für die Gewinnung neuer Erkenntnisse über Demenz und die Förderung einer lebendigen, kollegialen Forschungsgemeinschaft.

AAIC 2026: alz.org/aaic

AAIC 2026 – Online-Pressebereich: alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag zur AAIC 2026: #AAIC26

Über die Alzheimer-Gesellschaft

Die Alzheimer-Vereinigung ist eine weltweite ehrenamtliche Gesundheitsorganisation, die sich der Pflege, Unterstützung und Forschung im Bereich Alzheimer widmet. Unsere Mission ist es, den Weg zur Bekämpfung von Alzheimer und allen anderen Demenzerkrankungen zu ebnen – indem wir die weltweite Forschung vorantreiben, Maßnahmen zur Risikominderung und Früherkennung fördern und die Qualität der Pflege und Betreuung maximieren. Unsere Vision ist eine Welt ohne Alzheimer und alle anderen Demenzerkrankungen®. Besuchen Sie alz.org, oder rufen Sie unter +1 800.272.3900 an.