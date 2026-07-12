EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'ASSOCIATION ALZHEIMER 2026

D'ANCIENS FOOTBALLEURS D'ÉLITE FOURNISSENT À «

» DES PREUVES DE CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA SANTÉ CÉRÉBRALE À L'ÂGE MURÉ

Points essentiels

Une nouvelle étude apporte des éclaircissements sur la santé cérébrale des anciens footballeurs professionnels de haut niveau à l'âge mûr.

D'anciens joueurs ont fait état de niveaux élevés de dépression, d'anxiété et de difficultés subjectives à réfléchir et à prendre des décisions.

Les chercheurs ont mis en évidence des différences cérébrales qui méritent d'être étudiées plus en détail. Ces résultats soulignent la nécessité d'un suivi à long terme et de recherches supplémentaires sur les effets des chocs répétés à la tête dans le cadre de la pratique sportive.

D'autres études présentées lors de l'AAIC 2026 établissent un lien entre une exposition accrue aux chocs à la tête et des carrières de footballeur plus longues, d'une part, et des biomarqueurs de lésions neurologiques, d'accumulation de protéine tau et de risque d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC), d'autre part.

LONDRES, 12 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude menée auprès d'anciens footballeurs de haut niveau apporte des informations importantes sur la santé cérébrale et les symptômes neurologiques signalés par les joueurs, par rapport à des personnes n'ayant pas d'antécédents de chocs répétés à la tête, selon la première et la plus vaste étude de ce type menée auprès de footballeurs professionnels à la retraite, présentée aujourd'hui lors de la Conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®) 2026 à Londres et en ligne.

Les anciens joueurs ont fait état de niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété et ont rencontré des difficultés subjectives au niveau de leurs capacités cognitives et de prise de décision. Des examens IRM ont mis en évidence des différences dans la structure cérébrale entre certains anciens joueurs et un groupe témoin composé de personnes en bonne santé n'ayant jamais pratiqué de sports de contact ni subi de traumatismes crâniens. Ces résultats viennent s'ajouter à un corpus de recherches de plus en plus important, comprenant notamment d'autres études présentées lors de l'AAIC 2026, qui explorent la manière dont la pratique du football peut influencer la santé cérébrale au fil du temps.

« Ces résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir des effets mesurables sur la santé cérébrale chez les anciens footballeurs de haut niveau, même à l'âge mûr, avant que ne se manifestent généralement les premiers signes cliniques d'une maladie neurodégénérative », a déclaré Caleigh Grace Lynch, titulaire d'un master en sciences (M.Sc.), auteure principale de l'étude et technicienne de recherche à l'Imperial College de Londres et au Centre for Care Research & Technology de l'UK Dementia Research Institute. « Bien que nous n'ayons pas constaté de différences significatives entre les groupes lors des tests cognitifs objectifs, nous avons observé des différences importantes au niveau des symptômes et de la structure cérébrale. »

« Des recherches comme celle-ci nous aident à mieux comprendre les facteurs influant sur la santé cérébrale tout au long de la vie et soulignent l'importance de la prévention et du suivi des traumatismes », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D. , directrice scientifique et responsable des affaires médicales de l'Association Alzheimer ( ). « Ces résultats peuvent aider les sportifs, les médecins et les organisations sportives à mieux comprendre les risques liés aux sports de contact et à savoir comment les pratiquer en toute sécurité. »

L'étude a porté sur 142 anciens footballeurs professionnels, âgés de 30 à 60 ans : 126 hommes ayant été sous contrat professionnel à temps plein pendant au moins trois ans, et 16 femmes ayant évolué dans les deux premières divisions du football professionnel féminin au Royaume-Uni. Ils ont été comparés à un groupe témoin composé de 56 personnes en bonne santé (dont 43 hommes) du même âge, n'ayant jamais pratiqué de sports de contact, n'ayant pas effectué de service militaire et ne présentant aucun antécédent de chocs répétés à la tête, de commotion cérébrale ou d'autres troubles neurologiques.

Les analyses intermédiaires de cet ensemble de données ont révélé que les anciens footballeurs professionnels de haut niveau présentaient des symptômes de dépression et d'anxiété nettement plus marqués, ainsi qu'une capacité auto-évaluée moins bonne à planifier, à se concentrer, à résoudre des problèmes et à gérer les tâches quotidiennes, par rapport au groupe témoin. Près d'un tiers des anciens joueurs (31 %) ont obtenu un score correspondant à des symptômes de dépression cliniquement significatifs, contre 9 % des témoins, tandis que 42 % ont obtenu un score correspondant à des symptômes d'anxiété cliniquement significatifs, contre 25 % des témoins.

L'imagerie cérébrale réalisée chez 124 anciens joueurs a révélé un volume de matière grise plus faible dans plusieurs régions du cerveau, notamment les zones frontales, cingulaires et thalamiques, qui jouent un rôle important dans la mémoire, l'attention, la prise de décision et la régulation émotionnelle, par rapport au groupe témoin. Au niveau du groupe, on a constaté une diminution du volume cérébral chez les footballeurs par rapport au groupe témoin. Selon les chercheurs, l'examen clinique des images réalisé par un neuroradiologue a révélé qu'une faible proportion d'entre elles (~2 %) présentait une atrophie cliniquement significative, suggérant une neurodégénérescence. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre ce résultat.

Les chercheurs ont indiqué que la combinaison de symptômes accrus et de modifications du volume cérébral pourrait suggérer une neurodégénérescence liée à un traumatisme, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le prouver de manière définitive. Des travaux supplémentaires sont prévus afin d'approfondir l'analyse de ces résultats, notamment grâce à l'utilisation d'un ensemble de données plus vaste, à l'intégration de biomarqueurs supplémentaires tels que l'imagerie par diffusion avancée et les biomarqueurs sanguins de la neurodégénérescence, ainsi qu'à un suivi longitudinal.

« En suivant les participants sur la durée, nous espérons mieux comprendre comment les chocs répétés à la tête peuvent influencer la santé cérébrale à long terme et les maladies neurodégénératives, et contribuer à l'élaboration de stratégies visant à rendre les sports plus sûrs pour les générations futures », a déclaré Thomas D. Parker, B.M., B.M.Ch., M.R.C.P., Ph.D., auteur principal de l'étude, maître de conférences clinique et neurologue consultant à l'Imperial College de Londres et au Centre for Care Research & Technology de l'UK Dementia Research Institute.

Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme de recherche « Advanced BRAIN Health Clinic », basé à l'Institut du sport, de l'exercice physique et de la santé. Il s'agit d'une initiative intégrant soins cliniques et recherche, qui étudie les effets à long terme des chocs répétés à la tête chez d'anciens footballeurs et rugbymen de haut niveau.

L'Association Alzheimer propose des conseils sur la santé cérébrale et la prévention des lésions cérébrales. L'une des 10 habitudes saines pour votre cerveau présentées sur le site est la suivante : « Protégez votre tête : » Prenez les précautions nécessaires pour éviter de vous blesser à la tête. Portez un casque lorsque vous pratiquez des activités telles que le vélo, et attachez votre ceinture de sécurité. Protégez-vous lorsque vous pratiquez un sport. « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour prévenir les chutes, en particulier chez les personnes âgées. »

En tant que « Centre d'excellence en santé publique pour la réduction des risques de démence » des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, l'Association Alzheimer s'engage à faire de la santé cérébrale un élément central de la santé publique. L'Association Alzheimer joue un rôle de premier plan dans la sensibilisation à la santé cérébrale grâce à des initiatives couvrant l'ensemble des aspects de l'engagement en matière de santé publique, notamment l'Institut pour la promotion de la santé cérébrale « », récemment lancé, qui constitue une référence pour les chercheurs, les professionnels de santé, les acteurs de la santé publique et les décideurs politiques œuvrant à la réduction du risque de déclin cognitif et de démence dans toutes les communautés.

Parmi les autres travaux de recherche présentés sur ce sujet lors de l'AAIC 2026, on peut citer :

Coup de tête lors d'un match de football amateur et élévations marquées des taux sanguins de p-tau217 et de S100B. N° 13279 (affiche du mercredi 15 juillet). Marloes Ilse Hoppen, doctorante à l'hôpital pour enfants Emma et au Centre Alzheimer du Centre médical universitaire d'Amsterdam. [email protected]

Apparition précoce de lésions liées à la protéine tau et à l'amyloïde à la suite de chocs répétés à la tête chez d'anciens sportifs universitaires : Une étude menée par un consortium de soins. N° 13523 (affiche du dimanche 12 juillet). Yomna Takieldeen, titulaire d'un MBBCH de l'université de l'Indiana. [email protected]

Durée de la pratique du football et encéphalopathie traumatique chronique. N° 9837 (affiche du mercredi 15 juillet). Bobak Abdolmohammadi, licence, Université de Boston. [email protected]

À propos de l'AAIC

L'AAIC est le plus grand rassemblement mondial de chercheurs du monde entier spécialisés dans la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies entraînant une démence. Dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC joue un rôle de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser l'émergence d'une communauté de recherche dynamique et collégiale.

AAIC 2026 : alz.org/aaic

Salle de presse en ligne de l'AAIC 2026 : alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag de l'AAIC 2026 : #AAIC26

À propos de l'Association Alzheimer

L'Association Alzheimer est une organisation mondiale de santé à but non lucratif qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est d'ouvrir la voie à l'éradication de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence, en accélérant la recherche à l'échelle mondiale, en favorisant la réduction des facteurs de risque et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'accompagnement. Notre vision est celle d'un monde sans la maladie d'Alzheimer ni aucune autre forme de démence®. Rendez-vous sur alz.org ou , ou appelez le +1 800.272.3900.