DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ALZHEIMER'S ASSOCIATION 2026

EXFUTBOLISTAS PROFESIONALES MUESTRAN

CAMBIOS CEREBRALES EN LA MEDIANA EDAD

Puntos clave

Una nueva investigación aporta datos sobre la salud cerebral en exfutbolistas profesionales de élite durante la mediana edad.

Los exfutbolistas reportaron niveles elevados de depresión, ansiedad y dificultades con el pensamiento y la toma de decisiones.

Los investigadores hallaron diferencias cerebrales que justifican estudios adicionales. Los hallazgos destacan la necesidad de un seguimiento a largo plazo y de una mayor investigación sobre los efectos de los impactos repetitivos en la cabeza en los deportes.

Estudios adicionales presentados en la AAIC 2026 vinculan una mayor exposición a los remates de cabeza y carreras futbolísticas más largas con biomarcadores de lesión neural, acumulación de la proteína tau y riesgo de encefalopatía traumática crónica (CTE).

LONDRES, 12 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio sobre exfutbolistas profesionales aporta datos importantes sobre la salud cerebral y los síntomas neurológicos reportados por los propios jugadores en comparación con personas sin antecedentes de impactos repetitivos en la cabeza, según el primer y más grande estudio de su tipo en futbolistas profesionales retirados, presentado hoy en la Congreso Internacional de la Alzheimer's Association® (AAIC®) 2026 en Londres y de forma virtual.

Los exfutbolistas reportaron niveles más altos de depresión y ansiedad, y presentaron dificultades con el pensamiento y toma de decisiones. Las resonancias magnéticas identificaron diferencias en la estructura cerebral entre algunos exfutbolistas y un grupo de comparación de personas sin antecedentes de deportes de contacto ni lesiones en la cabeza. Los hallazgos se suman a un conjunto creciente de investigaciones, incluidos estudios adicionales presentados en la AAIC 2026, que analizan cómo la práctica del fútbol puede influir en la salud cerebral al paso del tiempo.

"Estos hallazgos sugieren que puede haber efectos medibles en la salud cerebral de exfutbolistas de élite incluso a edad mediana, antes de que típicamente aparezcan síntomas de una enfermedad neurodegenerativa", afirmó Caleigh Grace Lynch, M.Sc., autora principal del estudio y técnica de investigación en el Imperial College de Londres y en el Centro de Investigación y Tecnología para la Atención del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido. "Aunque no encontramos diferencias significativas en las pruebas cognitivas entre los grupos, sí observamos diferencias importantes en los síntomas psiquiatricos y en la estructura cerebral".

"Investigaciones como esta nos ayudan a comprender mejor los factores de la salud cerebral a lo largo de la vida y refuerzan la importancia de la prevención y el seguimiento de las lesiones", señaló la Maria C. Carrillo, Ph.D., directora científica y responsable de asuntos médicos de la Alzheimer's Association. "Estos hallazgos pueden ayudar a los jugadores, médicos y organizaciones deportivas a comprender mejor los riesgos de los deportes de contacto y cómo participar en ellos de forma segura".

El estudio incluyó a 142 exfutbolistas profesionales de entre 30 y 60 años: 126 hombres que tuvieron un contrato profesional de tiempo completo durante un mínimo de tres años, y 16 mujeres que compitieron en las dos categorías principales del fútbol profesional femenino en el Reino Unido. Se les comparó con un grupo de 56 personas sanas (43 hombres) de la misma edad que no habian practicado deportes de contacto, no sirvieron en las fuerzas armadas y no tenían antecedentes de impactos repetitivos en la cabeza, conmociones cerebrales u otros problemas neurológicos.

Los análisis preliminares de este conjunto de datos revelaron que los exfutbolistas profesionales reportaron síntomas significativamente mayores de depresión y ansiedad, así como una peor capacidad autopercibida para planificar, concentrarse, resolver problemas y gestionar las tareas diarias, en comparación con el grupo de control. Casi un tercio de los exjugadores (31%) obtuvo puntuaciones en el rango que indica síntomas de depresión clínicamente significativos, en comparación con el 9% de los controles, mientras que el 42% obtuvo puntuaciones en el rango que indica síntomas de ansiedad clínicamente significativos, en comparación con el 25% de los controles.

Las neuroimágenes de 124 exjugadores revelaron un menor volumen de sustancia gris en varias regiones cerebrales, incluidas las áreas frontales, cinguladas y talámicas que desempeñan funciones importantes en la memoria, la atención, la toma de decisiones y la regulación emocional, en comparación con los controles. A nivel de grupo, hubo evidencia de una reducción del volumen cerebral en los futbolistas en comparación con los controles. Los investigadores informan que la revisión clínica de las imágenes por parte de un neurorradiólogo descubrió que una pequeña proporción de las resonancias (~2%) presentaba una atrofia clínicamente significativa que sugería neurodegeneración. Se requieren más investigaciones para comprender plenamente este resultado.

Los investigadores señalaron que la combinación de síntomas elevados y patrones alterados del volumen cerebral puede sugerir una neurodegeneración relacionada con el traumatismo, pero se necesitan más estudios para demostrarlo de forma concluyente. Se tiene previsto realizar trabajos futuros para investigar más a fondo estos hallazgos, lo que incluye el uso de un conjunto de datos ampliado, la integración de biomarcadores adicionales como imágenes de difusión avanzadas y biomarcadores de neurodegeneración en sangre, así como un seguimiento longitudinal.

"Al realizar un seguimiento de los participantes a largo plazo, esperamos comprender mejor cómo los impactos repetitivos en la cabeza pueden influir en la salud cerebral y en las enfermedades neurodegenerativas, y ayudar a fundamentar estrategias para que el deporte sea más seguro para las generaciones futuras", declaró Thomas D. Parker, B.M., B.M.Ch., M.R.C.P., Ph.D., autor principal del estudio, profesor clínico y neurólogo consultor en el Imperial College de Londres y en el Centro de Investigación y Tecnología para la Atención del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido.

El estudio forma parte del Programa de Investigación de la Clínica Avanzada de Salud CEREBRAL (Advanced BRAIN Health Clinic Research Programme) con sede en el Instituto de Deporte, Ejercicio y Salud, una iniciativa integrada de atención clínica e investigación que investiga los efectos a largo plazo de los impactos repetitivos en la cabeza en jugadores de élite retirados de fútbol y rugby.

La Alzheimer's Association ofrece orientación sobre la salud cerebral y la reducción del riesgo de lesiones cerebrales. Uno de sus Diez hábitos saludables para su cerebro es "Proteja su cabeza: Ayude a prevenir una lesión en la cabeza. Use casco para actividades como andar en bicicleta y abróchese el cinturón de seguridad. Protéjase mientras practica deporte. Haga lo posible por prevenir caídas, especialmente en el caso de los adultos mayores".

Como Centro de Excelencia de Salud Pública para la Reducción del Riesgo de Demencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., la Alzheimer's Association tiene el compromiso de hacer de la salud cerebral una parte central de la salud pública. La Alzheimer's Association lidera el camino en la concientización sobre la salud cerebral a través de iniciativas que abarcan todo el espectro del compromiso de la salud pública, incluido el recientemente inaugurado Instituto para el Avance de la Salud Cerebral (Brain Health Advancement Institute), un espacio para investigadores, profesionales de la salud, profesionales de la salud pública y legisladores que trabajan para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en todas las comunidades.

Otras investigaciones sobre este tema en la AAIC 2026 incluyen:

Remates de cabeza en el fútbol aficionado en la vida real y elevaciones agudas de p-tau217 y S100B en sangre. #13279 (Póster del miércoles 15 de julio). Marloes Ilse Hoppen, estudiante de doctorado, Hospital Infantil Emma y Centro Alzheimer del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam. [email protected]

Patología temprana de tau y amiloide tras impactos repetitivos en la cabeza en exatletas universitarios: un estudio del consorcio CARE. #13523 (Póster del domingo 12 de julio). Yomna Takieldeen, MBBCH, Indiana University. [email protected]

Duración de la práctica del fútbol y encefalopatía traumática crónica. #9837 (Póster del miércoles 15 de julio). Bobak Abdolmohammadi, B.A., Boston University. [email protected]

Acerca del AAIC

AAIC es la reunión mundial más grande de investigadores de todo el planeta centrada en el Alzheimer y otras enfermedades que causan demencia. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, el congreso AAIC sirve como catalizador para generar nuevos conocimientos sobre la demencia y fomentar una comunidad de investigación colegiada y vital.

AAIC 2026: alz.org/aaic

Sala de prensa en línea del AAIC 2026: alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag del AAIC 2026: #AAIC26

Acerca de la Alzheimer's Association

La Alzheimer's Association es una organización de salud internacional integrada por voluntarios dedicada a la atención médica, la investigación y el apoyo de la enfermedad de Alzheimer. Nuestra misión es liderar el camino para ponerle fin a la enfermedad de Alzheimer y a todas las demás manifestaciones de demencia acelerando la investigación mundial, impulsando la reducción de riesgos y la detección temprana, y optimizando los cuidados y el apoyo de calidad. Nuestra visión: Un mundo sin la enfermedad de Alzheimer y todas las demás manifestaciones de demencia®. Visite alz.org o llame al +1 800.272.3900.