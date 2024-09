Da arte ao diálogo: Dunhuang Silk Road Expo explora o intercâmbio civilizacional

Dunhuang sedia a sétima exposição cultural da Silk Road, unindo o oriente e o ocidente com uma rica tapeçaria de eventos e exposições

DUNHUANG, China, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ – A 7ª exposição cultural internacional da Silk Road (Dunhuang) começou em 21 de setembro em Dunhuang, província de Gansu.

O evento deste ano, com o tema "Praticando a Iniciativa de Civilização Global, Aprofundando Intercâmbios Culturais e Aprendizado Mútuo", apresenta 18 atividades abrangendo cinco áreas principais, incluindo o Fórum Dunhuang, exibições culturais, performances artísticas e promoção de investimentos. Espera-se que a exposição atraia mais de 800 participantes de mais de 50 países, regiões e organizações internacionais.

Cerimônia de abertura da 7ª exposição cultural internacional da Silk Road (Dunhuang). (PRNewsfoto/Dunhuang International Cultural Expo)

A exposição serve como uma plataforma vital para intercâmbio cultural e cooperação dentro da estrutura da Iniciativa Belt and Road (Cinturão e Rota). Desde sua criação em 2016, o evento tem se comprometido a promover o espírito da Silk Road (Rota da Seda) de paz e cooperação, abertura e inclusão, aprendizado mútuo e benefício mútuo. Por meio de atividades temáticas e informativas com curadoria, o evento busca aprimorar o legado da cultura de Dunhuang e impulsionar os intercâmbios culturais entre os países do Belt and Road para novos níveis de engajamento.

Dunhuang ocupa um lugar especial na história da antiga Silk Road, evoluindo através de séculos de trocas entre a civilização chinesa e inúmeras culturas globais. Com quase 2.000 anos de herança cultural, as contribuições de Dunhuang representam o mais extenso, duradouro, rico e bem preservado tesouro de arte — uma joia luminosa no fluxo duradouro da civilização humana.

A exposição deste ano apresenta uma variedade de fóruns, incluindo o Diálogo Internacional da Juventude sobre Civilizações, a Iniciativa do Belt and Road: Cooperação e Desenvolvimento China-Ásia Central e do Sul e Práticas Inovadoras e Cooperação Internacional na Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial, além da Exposição de Intercâmbio de Arte Fotográfica "Luz do Norte e do Sul" do Uruguai e da China.

Xia Zehan, diretor e representante do Escritório Regional da UNESCO para o Leste Asiático, disse que a UNESCO está empenhada em apoiar Dunhuang para que se torne um centro global de intercâmbio multicultural e desempenhe um papel mais significativo na promoção do diálogo cultural.

Zhang Ming, secretário-geral do Secretariado da Organização de Cooperação de Xangai (Secretariat of Shanghai Cooperation Organization - SCO), acrescentou que a exposição oferece uma plataforma valiosa para os países regionais se envolverem em comunicação próxima e melhorarem as conexões entre pessoas. Ele observou que o evento recebeu apoio ativo e ampla participação de todos os países, incluindo os estados-membros da SCO.

