Von der Kunst zum Dialog: Dunhuang Silk Road Expo erforscht Austausch zwischen Zivilisationen

DUNHUANG, China, 24. September 2024 /PRNewswire/ - Die 7. Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo hat am 21. September in Dunhuang, Provinz Gansu, China, begonnen.

Opening Ceremony of the 7th Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo.

Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Practicing the Global Civilization Initiative, Deepening Cultural Exchanges and Mutual Learning" (Praktische Umsetzung der Global Civilization Initiative, Vertiefung des kulturellen Austauschs und des gegenseitigen Lernens) und umfasst 18 Aktivitäten in fünf Schlüsselbereichen, darunter das Dunhuang Forum, kulturelle Ausstellungen, künstlerische Darbietungen und die Förderung von Investitionen. Zur Messe werden über 800 Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen erwartet.

Die Messe dient als wichtige Plattform für den kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI). Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 setzt sich die Veranstaltung dafür ein, den Geist der Seidenstraße – Frieden und Zusammenarbeit, Offenheit und Inklusion, gegenseitiges Lernen und gegenseitigen Nutzen – zu fördern. Durch kuratierte thematische und informative Aktivitäten soll die Veranstaltung das Erbe der Dunhuang-Kultur aufwerten und den kulturellen Austausch zwischen den Ländern der BRI auf ein neues Niveau heben.

Dunhuang nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der alten Seidenstraße ein, die sich durch den jahrhundertelangen Austausch zwischen der chinesischen Zivilisation und zahlreichen globalen Kulturen entwickelt hat. Mit einem fast 2.000 Jahre alten kulturellen Erbe stellen die Beiträge von Dunhuang die umfangreichste, langlebigste, reichste und am besten erhaltene Schatzkammer der Kunst dar – ein leuchtendes Juwel im beständigen Strom der menschlichen Zivilisation.

Die diesjährige Expo bietet eine Vielzahl von Foren, darunter den International Youth Dialogue on Civilizations (Internationalen Jugenddialog über Zivilisationen), die Belt and Road Initiative: Zentralchina- und Südasien-Kooperation und -Entwicklung und Innovative Praktiken und internationale Zusammenarbeit beim Schutz des immateriellen Kulturerbes sowie die Ausstellung „Light of the North and the South" zum Austausch von Fotokunst zwischen Uruguay und China.

Xia Zehan, Direktor und Vertreter des UNESCO-Regionalbüros für Ostasien, sagte, die UNESCO wolle Dunhuang dabei unterstützen, ein globales Zentrum für den multikulturellen Austausch zu werden und eine bedeutendere Rolle bei der Förderung des kulturellen Dialogs zu spielen.

Zhang Ming, Generalsekretär des Sekretariats der Shanghai Cooperation Organization (SCO), fügte hinzu, dass die Messe eine wertvolle Plattform für die Länder der Region biete, um eine enge Kommunikation zu führen und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Er wies darauf hin, dass die Veranstaltung von allen Ländern, einschließlich der SCO-Mitgliedsstaaten, aktiv unterstützt wird und eine breite Beteiligung erfährt.

