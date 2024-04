Dahua Technology apresenta "O caminho para um futuro sustentável" na Intertraffic Amsterdam 2024

AMSTERDÃ, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços de AIoT centradas em vídeo, fez sua estreia na Intertraffic Amsterdam 2024 com a exibição de várias soluções ITS personalizadas para melhorar a segurança no trânsito, otimizar as operações de tráfego e contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável.

Dahua

Durante o evento, Wang Jun, gerente geral de pesquisa e desenvolvimento de produtos de ITS da Dahua Technology, fez um discurso de abertura intitulado "AI viabiliza o trânsito do futuro". Com base nas práticas da Dahua, ele destacou o papel transformador das tecnologias AIoT na revolução da operação e gestão do tráfego, detectando infrações de trânsito, prevendo padrões de congestionamento e otimizando a utilização da infraestrutura.

Com foco no aproveitamento de inovações digitais para enfrentar os crescentes desafios da mobilidade urbana, a Dahua introduz continuamente tecnologias avançadas com base em IA e big data para desenvolver soluções ITS completas, que abrangem o estacionamento urbano, gerenciamento integrado do trânsito, controle de sinalização etc.

Melhoria da segurança no trânsito

A segurança no trânsito é a base da ordem do tráfego. A Dahua apresentou sistemas e soluções de última geração projetados para monitorar as condições do trânsito, detectar acidentes, fazer cumprir as regulamentações de trânsito e otimizar o fluxo do trânsito. Estes sistemas não só garantem a ordem do trânsito, identificando infrações e enviando alertas relevantes, mas também fornecem aos condutores avisos de perigo em tempo real relacionados a comportamentos de risco para prevenir acidentes, promovendo, em última análise, ambientes mais seguros para condutores, pedestres e todos os usuários de estradas.

Melhoria da eficiência no trânsito

Em termos de melhoria da eficiência do trânsito e da experiência de deslocamento, a Dahua apresentou seu sistema inteligente de controle de semáforos, que ajusta dinamicamente os tempos dos semáforos com base nas condições de trânsito em tempo real, reduzindo efetivamente os tempos de espera e otimizando o fluxo do trânsito nos cruzamentos. Também oferece informações às autoridades de trânsito, permitindo a tomada de decisões baseadas em dados para aliviar o congestionamento, melhorar o fluxo do trânsito e otimizar a infraestrutura rodoviária.

Otimização da operação do trânsito

Além de segurança e eficiência, a Dahua demonstrou sua capacidade na gestão de estacionamentos urbanos. Sua solução abrangente de estacionamento inteligente integra a função de detecção de vagas de estacionamento, orientação para estacionamento, mecanismos automatizados de fiscalização e plataformas de gerenciamento unificadas, possibilitando que as cidades simplifiquem as operações e melhorem a experiência geral de estacionamento para os motoristas. A Dahua também apresentou sua tecnologia de contagem de eixos, desenvolvida de forma independente para operação em rodovias, além de uma solução conjunta personalizada para pesagem automática de veículos e cobrança de pedágio. Estas abordagens permitem uma gestão eficiente, reduzem os custos laborais e evitam congestionamentos e interferências nas operações normais de trânsito.

Viabilização da sustentabilidade do trânsito

Em linha com o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, a Dahua apresentou soluções de economia de energia, que vão desde os dispositivos de trânsito multifuncionais até a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. A solução de controle de emissões da Dahua, que integra capacidades de IA e big data com sistemas de trânsito urbano, foi implementada em uma zona de baixas emissões de uma cidade europeia para reduzir a poluição decorrente do trânsito e apoiar a sua transição para uma cidade mais verde e sustentável. Além de apresentar soluções inovadoras, a Dahua destacou suas colaborações com parceiros do ecossistema tecnológico, demonstrando soluções conjuntas adaptadas às necessidades exclusivas dos usuários.

Como importante player do setor, a Dahua foi convidada a compartilhar suas percepções sobre experiências de sucesso, tendências tecnológicas e modelos de negócios em evolução no setor de ITS. Com anos de acúmulo tecnológico e práticas no campo da AIoT, a Dahua expande ativamente os mercados verticais da indústria com parceiros globais com base em cenários e necessidades diferenciados em várias regiões no exterior. Com tecnologias, produtos e soluções digitais, a Dahua auxilia na transformação e modernização da governança urbana, gestão de tráfego, proteção ambiental, varejo, educação, energia, manufatura e outras áreas em todo o mundo. As soluções ITS da Dahua foram amplamente implementadas no Oriente Médio, América Latina e Ásia-Pacífico para ajudar a reduzir acidentes de trânsito e garantir viagens seguras e agradáveis para as pessoas.

No futuro, a Dahua continuará a liderar avanços na inovação tecnológica de ITS ao colaborar com parceiros mundiais e contribuir para sistemas de trânsito urbano mais inteligentes, mais seguros, mais ecológicos e mais sustentáveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393001/Dahua.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

FONTE Dahua Technology