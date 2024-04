Dahua Technology présente « La route vers un avenir durable » au salon Intertraffic Amsterdam 2024

AMSTERDAM, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a fait ses débuts au salon Intertraffic Amsterdam 2024, en présentant une gamme variée de systèmes de transport intelligent (STI) conçus pour améliorer la sécurité routière, optimiser les opérations de circulation et contribuer au développement urbain durable.

Dahua

Au cours de l'événement, M. Wang Jun, directeur général de la recherche et du développement des produits STI chez Dahua Technology, a prononcé un discours intitulé « L'IA au service de la circulation du futur ». S'appuyant sur les pratiques de Dahua, il a souligné le rôle transformateur des technologies AIoT pour révolutionner l'exploitation et la gestion du trafic en détectant les infractions au code de la route, en prédisant les schémas de congestion et en optimisant l'utilisation de l'infrastructure.

En mettant l'accent sur l'exploitation des innovations numériques pour relever les défis évolutifs de la mobilité urbaine, Dahua a continuellement introduit des technologies avancées d'IA et de big data pour développer des solutions STI complètes, qui couvrent le stationnement urbain, la gestion intégrée du trafic, le contrôle de la signalisation, etc.

Améliorer la sécurité routière

La sécurité routière est le pilier de l'ordre de la circulation. Dahua a présenté des systèmes et des solutions de pointe conçus pour surveiller les conditions de circulation, détecter les accidents, faire respecter les règles de circulation et optimiser le flux de trafic. Ces systèmes assurent non seulement l'ordre de la circulation en identifiant les infractions au code de la route et en envoyant des alertes pertinentes, mais ils fournissent également aux conducteurs des avertissements de danger en temps réel concernant les comportements à risque afin d'éviter les accidents, favorisant ainsi des environnements plus sûrs pour les conducteurs, les piétons et tous les usagers de la route.

Améliorer l'efficacité du trafic

En ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité du trafic et des déplacements, Dahua a présenté son système intelligent de contrôle des feux de circulation, qui ajuste dynamiquement les horaires des feux en fonction des conditions de circulation en temps réel, réduisant ainsi efficacement les temps d'attente et optimisant le flux de circulation aux intersections. Ce système fournit également des informations aux autorités chargées de la circulation, leur permettant de prendre des décisions basées sur des données afin de réduire les embouteillages, d'améliorer la fluidité du trafic et d'optimiser l'infrastructure routière.

Optimiser le trafic

Outre la sécurité et l'efficacité, Dahua a démontré son expertise en matière de gestion des parkings urbains. Sa solution complète de stationnement intelligent intègre la détection des places de stationnement, le guidage vers le stationnement, des mécanismes de contrôle automatisés et des plateformes de gestion unifiées, permettant aux villes de rationaliser les opérations et d'améliorer l'expérience globale des automobilistes en matière de stationnement. Dahua a également présenté sa technologie de comptage d'essieux développée indépendamment pour l'exploitation des autoroutes et une solution conjointe personnalisée pour le pesage automatique des véhicules et la collecte des péages. Ces approches permettent une gestion efficace, réduisent les coûts de main-d'œuvre et évitent les embouteillages et les interférences dans les opérations de circulation normales.

Faciliter la durabilité du trafic

Conformément à son engagement en faveur de la durabilité environnementale, Dahua a présenté des solutions d'économie d'énergie allant des dispositifs de circulation tout-en-un à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. La solution de contrôle des émissions de Dahua, qui intègre des capacités d'IA et de big data aux systèmes de trafic urbain, a été déployée dans la zone à faibles émissions d'une ville européenne afin de réduire la pollution du trafic et de soutenir sa transition vers une ville plus verte et plus durable. En plus de présenter des solutions innovantes, Dahua a mis en avant ses collaborations avec des partenaires de l'écosystème technologique, en démontrant des solutions conjointes adaptées aux besoins uniques des utilisateurs.

En tant qu'acteur clé de l'industrie, Dahua a été invité à partager ses expériences réussies, les tendances technologiques et les modèles commerciaux en évolution dans le secteur des STI. Forte de plusieurs années d'accumulation technologique et de pratiques dans le domaine de l'AIoT, Dahua développe activement des marchés industriels verticaux avec des partenaires mondiaux sur la base de scénarios et de besoins différenciés dans diverses régions d'outre-mer. Grâce aux technologies, produits et solutions numériques, Dahua a aidé à la transformation et à la mise à niveau de la gouvernance des villes, de la gestion du trafic, de la protection de l'environnement, de la vente au détail, de l'éducation, de l'énergie, de la fabrication et d'autres domaines dans le monde entier. Les solutions STI de Dahua ont été largement déployées au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique afin de réduire les accidents de la circulation et de garantir des déplacements sûrs et agréables.

À l'avenir, Dahua continuera à mener des percées dans l'innovation technologique des STI, à collaborer avec des partenaires du monde entier et à contribuer à des systèmes de circulation urbaine plus intelligents, plus sûrs, plus écologiques et plus durables.