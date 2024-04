Dahua Technology presenteert "De weg naar een duurzame toekomst" op Intertraffic Amsterdam 2024

AMSTERDAM, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, wereldwijd marktleider op het gebied van AIoT-oplossingen en -diensten waarbij video centraal staat, was voor het eerst aanwezig op Intertraffic Amsterdam 2024. Het bedrijf toonde een breed scala aan ITS-oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren, de verkeersstroom te optimaliseren en bij te dragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling.

Dahua

Tijdens het evenement gaf Wang Jun, General Manager van ITS Product R&D bij Dahua Technology, een themalezing met de titel "AI Enables Future Traffic". Tijdens de lezing, gebaseerd op de ideeën van Dahua, benadrukte hij de transformerende rol van AIoT-technologieën bij het teweegbrengen van revolutionaire veranderingen in de verkeersstroom en het verkeersbeheer door verkeersovertredingen te detecteren, patronen van verkeersdrukte te voorspellen en de benutting van de infrastructuur te optimaliseren.

Dahua richt zich op het aanwenden van digitale innovaties om de continu veranderende uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit te overwinnen, en introduceert voortdurend geavanceerde AI- en big data-technologieën voor de ontwikkeling van allesomvattende ITS-oplossingen met betrekking tot parkeren in de stad, geïntegreerd verkeersbeheer, besturing van verkeerslichten, enzovoort.

De verkeersveiligheid verhogen

Verkeersveiligheid vormt het fundament van een ordelijke verkeersstroom. Dahua toonde state-of-the-art systemen en oplossingen, ontworpen om het verkeersbeeld te monitoren, ongevallen te detecteren, de naleving van verkeersregels af te dwingen en de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Deze systemen zorgen niet alleen voor orde in het verkeer door verkeersovertredingen vast te stellen en relevante waarschuwingen te versturen, maar voorzien bestuurders ook van real-time waarschuwingen omtrent risicovol gedrag om ongelukken te voorkomen, waardoor uiteindelijk een veiligere omgeving ontstaat voor bestuurders, voetgangers en andere weggebruikers.

De verkeersefficiëntie verhogen

Voor de verbetering van de verkeersefficiëntie en het woon-werkverkeer presenteerde Dahua haar intelligente verkeerslichtregelsysteem, dat de timing van verkeerslichten dynamisch aanpast op basis van real-time verkeersomstandigheden, waardoor de wachttijden effectief worden verkort en de doorstroming op kruispunten wordt geoptimaliseerd. Het systeem biedt tevens inzichten voor verkeersautoriteiten, zodat deze datagestuurde beslissingen kunnen nemen om verkeersopstoppingen te verminderen, de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de wegeninfrastructuur te optimaliseren.

De verkeersstroom optimaliseren

Naast innovaties op het gebied van veiligheid en efficiëntie, toonde Dahua haar expertise op het gebied van stedelijk parkeerbeheer. In de uitgebreide oplossing voor slim parkeren van het bedrijf zijn detectie van parkeerplaatsen, parkeergeleiding, geautomatiseerde handhavingsmechanismen en uniforme platforms voor parkeerbeheer geïntegreerd, waardoor steden hun beheer kunnen stroomlijnen en de algehele parkeerervaring voor bestuurders kunnen verbeteren. Dahua presenteerde daarnaast haar onafhankelijk ontwikkelde technologie voor assentelling voor toepassing op snelwegen en een gecombineerde oplossing voor het automatisch wegen van voertuigen en voor tolheffing. Deze benaderingen maken efficiënt beheer mogelijk, verlagen de arbeidskosten en voorkomen opstoppingen en verstoring van de normale verkeersstroom.

Duurzaamheid van het verkeer bevorderen

In lijn met het streven naar ecologische duurzaamheid toonde Dahua energiebesparende oplossingen, variërend van allesomvattende verkeersapparatuur tot EV-oplaadinfrastructuur. De oplossing voor uitstootbeheersing van Dahua, waarbij AI en big data worden geïntegreerd in stedelijke verkeerssystemen, is ingezet in de lage-emissiezone van een Europese stad om de door het verkeer veroorzaakte vervuiling te verminderen en de transitie naar een groenere en duurzamere stad te ondersteunen. Dahua toonde niet alleen innovatieve oplossingen, maar onderstreepte ook de samenwerking met partners uit het technologie-ecosysteem en liet gezamenlijke oplossingen zien die zijn afgestemd op unieke gebruikersbehoeften.

Als belangrijke speler binnen de branche werd Dahua gevraagd inzicht te bieden in haar succesvolle ervaringen, technologische trends en de veranderende bedrijfsmodellen in de ITS-sector. Op basis van jarenlange technologische kennisvergaring en praktijkervaring op het gebied van AIoT, werkt Dahua actief aan de uitbreiding van verticale branchemarkten met wereldwijde partners op basis van gedifferentieerde scenario's en behoeften in diverse internationale regio's. Met digitale technologieën, producten en oplossingen heeft Dahua een bijdrage geleverd aan de transformatie en het opwaarderen van stadsbestuur, verkeersmanagement, milieubescherming, detailhandel, voorlichting, energie, productie en andere aspecten in alle delen van de wereld. De ITS-oplossingen van Dahua worden op grote schaal toegepast in het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Azië/Oceanië om het aantal verkeersongevallen te verlagen en mensen veilig en prettig te laten reizen.

In de toekomst zal Dahua een voortrekkersrol blijven vervullen op het gebied van baanbrekende technologische ITS-innovatie, samenwerking met wereldwijde partners en het leveren van een bijdrage aan slimmere, veiligere, groenere en duurzamere stedelijke verkeerssystemen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393001/Dahua.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg