DAR GLOBAL APRESENTA RESIDÊNCIAS DE PRAIA DESLUMBRANTES, THE ASTERA, INTERIORS BY ASTON MARTIN

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária internacional de luxo com ações negociadas na Bolsa de Valores de Londres, revelou hoje 'The Astera, Interiors by Aston Martin', um novo e requintado empreendimento residencial à beira-mar, trazendo a renomada reputação da Aston Martin em design de interiores ultraluxuosos para as super desejadas Ilhas Al Marjan em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.

O projeto de AED 900 milhões é a primeira colaboração imobiliária da Aston Martin no Oriente Médio, dando continuidade ao sucesso da inauguração do Aston Martin Residences em Miami e outras colaborações de design de alto nível nos EUA e no Japão. Situado em um local intocado próximo ao aguardado Wynn Resort, o novo destino luxuoso traz a combinação exclusiva da marca de design sofisticado e artesanato de alta performance e precisão para os interiores da propriedade.

Com conclusão prevista para dezembro de 2028, a nova propriedade à beira-mar é impregnada do espírito da engenhosidade britânica, criando uma fusão perfeita de estilo exclusivo, materiais de ponta, arte meticulosa e funcionalidade incomparável. Proporcionando os benefícios de uma praia privativa isolada, o empreendimento oferece amplos apartamentos de um, dois e três quartos e casas de três quartos.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "O lançamento do The Astera, Interiors by Aston Martin, na ilha Al Marjan, reforça a visão da nossa marca de criar experiências de vida deslumbrantes para a nossa clientela exclusiva.

"A combinação do legado, inovação e maestria em design desta icônica marca britânica com a expertise da Dar Global em proporcionar oportunidades de investimento excepcionais em casas de luxo para cidadãos globais demonstra mais um capítulo ilustre na nossa trajetória rumo ao sucesso."

Stefano Saporetti, Diretor de Diversificação de Marca da Aston Martin, comentou: "The Astera, Interiors by Aston Martin celebra nossa parceria com a Dar Global, reunindo duas organizações de estilo de vida ultraluxuoso com uma paixão compartilhada por combinar artesanato tradicional com inovação e design de ponta.

"Marcando a primeira colaboração imobiliária da Aston Martin no Oriente Médio, o The Astera, Interiors by Aston Martin oferece uma oportunidade para nossos talentosos designers ajudarem a moldar os interiores de um empreendimento incomparável na região, elevando ainda mais a marca Aston Martin e aplicando-a a um ambiente de estilo de vida à beira-mar."

Projetado magistralmente para harmonizar com o ambiente tranquilo na majestosa ilha Al Marjan, o novo endereço conta com uma variedade de comodidades de excelência, incluindo acesso a uma praia privativa, uma piscina de borda infinita, uma trilha panorâmica e espaços comuns exuberantes e verdes. Um cinema coberto, academia de ginástica, área de recreação infantil, spa, gramado para ioga e um salão multiuso proporcionam conforto adicional.

