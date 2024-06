DAR GLOBAL CONCEDE CONTRATO DE INFRAESTRUTURA DE OMR 9,3 MILHÕES À OMAN SHAPOORJI COMPANY LLC PARA AIDA FASE 1

Com a conclusão do pacote de classificação e acesso, a Dar Global impulsiona a Fase 1 da Aida com a adjudicação do contrato de infraestrutura à Oman Shapoorji Company LLC, promovendo a vida de luxo no principal desenvolvimento urbano de Omã

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária internacional de luxo listada em Londres, tem o prazer de anunciar a adjudicação do contrato de infraestrutura para a primeira fase do AIDA, um desenvolvimento urbano de referência em Omã. Este marco sublinha a visão da Dar Global de criar uma maravilha imobiliária de classe mundial em Omã, trabalhando com os melhores parceiros para oferecer luxo e valor inigualáveis.

AIDA project masterplan and hanging pods

AIDA, uma joint venture com o Omran Group, a principal organização de Omã para o desenvolvimento do turismo, integra componentes de golfe de luxo, residenciais e de hospitalidade. Com conclusão prevista para a Fase 1 em 2027, a Aida está estrategicamente localizada à beira-mar e a 130 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas incomparáveis para o mar e residências que se harmonizam com o ambiente à beira da falésia.

O trabalho de infraestrutura para a primeira fase da Aida foi concedido à Oman Shapoorji Company LLC. O contrato, avaliado em OMR 9.345.653,envolve o projeto e a construção de infraestruturas essenciais, incluindo estradas, redes de água e eletricidade, instalações de serviços públicos, drenagem e sistemas de esgoto, bem como o desenvolvimento da rede rodoviária circundante dentro da Aida. Esses esforços garantem os mais altos padrões técnicos, complementando perfeitamente as luxuosas ofertas da Aida e apoiando suas fases residencial e comercial.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Anunciar o contrato de infraestrutura marca um passo significativo para concretizar nossa ambiciosa visão para a Aida. Estamos entusiasmados por alcançar essas etapas cruciais do projeto, o que exemplifica nosso compromisso inabalável com a elevação dos setores de turismo e imobiliário de Omã. Este contrato fortalece estrategicamente nosso portfólio de empreendimentos de luxo em locais globais de primeira linha. Aida estabelecerá novos padrões de referência para luxo e inovação, reforçando a posição de Omã no cenário global ".

Abrangendo 5 milhões de metros quadrados e situada a apenas 10 minutos do centro de Muscat, a Aida visa redefinir os padrões de excelência arquitetônica, sustentabilidade ambiental e vida sob medida.

Residentes e visitantes da Aida desfrutarão de comodidades exclusivas, incluindo experiências imersivas, residências encantadoras, ofertas de hospitalidade, instalações recreativas, paisagens ao ar livre espetaculares e opções gastronômicas requintadas.

