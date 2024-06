DAR GLOBAL VERGIBT INFRASTRUKTURAUFTRAG ÜBER 9,3 MILLIONEN OMR AN OMAN SHAPOORJI COMPANY LLC FÜR AIDA PHASE 1

Mit der Fertigstellung des Planier- und Erschließungspakets treibt Dar Global die AIDA-Phase 1 mit der Vergabe eines Infrastrukturvertrags an Oman Shapoorji Company LLC voran und fördert damit luxuriöses Wohnen in Omans wichtigstem Stadtentwicklungsgebiet

DUBAI, VAE, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte internationale Bauträger von Luxusimmobilien, freut sich, die Vergabe des Infrastrukturvertrags für die erste Phase von AIDA, einer wegweisenden Stadtentwicklung in Oman, bekannt zu geben. Dieser Meilenstein unterstreicht die Vision von Dar Global, in Oman ein Immobilienwunder von Weltklasse zu schaffen, das in Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern unvergleichlichen Luxus und Wert bietet.

AIDA project masterplan and hanging pods

AIDA, ein Joint Venture mit der Omran Group, Omans wichtigster Organisation für die Entwicklung des Tourismus, umfasst luxuriöse Golf-, Wohn- und Hospitality-Komponenten. AIDA, das 2027 in Phase 1 fertiggestellt werden soll, liegt strategisch günstig direkt am Meer und 130 Meter über dem Meeresspiegel. Es bietet einen unvergleichlichen Meerblick und Wohnungen, die mit der Umgebung der Klippen harmonieren.

Die Infrastrukturarbeiten für die erste Phase von AIDA wurden an die Oman Shapoorji Company LLC vergeben. Der Auftrag im Wert von 9.345.653 OMR umfasst die Planung und den Bau grundlegender Infrastrukturen, darunter Straßen, Wasser- und Stromnetze, Versorgungseinrichtungen, Entwässerungs- und Abwassersysteme sowie den Ausbau des umliegenden Straßennetzes innerhalb von AIDA. Diese Bemühungen gewährleisten die höchsten technischen Standards, die das luxuriöse Angebot von AIDA nahtlos ergänzen und die Wohn- und Geschäftsphasen unterstützen.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: „Die Bekanntgabe des Infrastrukturvertrags markiert einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung unserer ehrgeizigen Vision für AIDA. Wir freuen uns, dass wir diese entscheidende Phase des Projekts erreicht haben, die unser unermüdliches Engagement für die Aufwertung des Tourismus- und Immobiliensektors in Oman unterstreicht. Dieser Vertrag stärkt strategisch unser Portfolio an Luxusimmobilien in erstklassigen globalen Lagen. AIDA wird neue Maßstäbe für Luxus und Innovation setzen und die Position Omans auf der Weltbühne stärken."

Auf einer Fläche von 5 Millionen Quadratmetern und nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Muskats entfernt, will AIDA neue Maßstäbe in Sachen architektonischer Exzellenz, ökologischer Nachhaltigkeit und maßgeschneidertem Wohnen setzen.

Die Bewohner und Besucher von AIDA werden exklusive Annehmlichkeiten genießen, wie z. B. eindrückliche Erlebnisse, bezaubernde Wohnungen, Gastfreundschaft, Freizeiteinrichtungen, spektakuläre Landschaften und exquisite gastronomische Angebote.

