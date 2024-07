Davie pretende criar presença na construção naval dos EUA em alinhamento com o Pacto ICE

LÉVIS, QC, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Davie, a construtora naval multinacional sediada no Canadá, anunciou hoje sua intenção de assumir um compromisso significativo e de longo prazo com a indústria naval americana.

Enquanto se aguarda a seleção final do local e do parceiro, a decisão de Davie coincide com uma série de ações anunciadas hoje pelo governo dos EUA para aumentar a eficiência, a resiliência e a competitividade da construção naval dos EUA. Prevê-se também que a produção de navios americanos superiores para os mercados doméstico e internacional revitalize o poderio marítimo americano, estimule o crescimento econômico e crie muitos empregos qualificados para os trabalhadores americanos.

Os planos de Davie também estão alinhados com o Pacto ICE, uma colaboração trilateral entre os EUA, o Canadá e a Finlândia anunciada em 11 de julho. O Pacto ICE aumentará a produção de quebra-gelos polares em demanda nos países participantes, impulsionando a segurança econômica, climática e nacional, ao mesmo tempo em que apoiará interesses compartilhados vitais nas regiões polares contestadas. Significativamente, o Departamento de Defesa dos EUA lançou sua Estratégia Ártica 2024 em 22 de julho, delineando as medidas que o Departamento de DEFESA tomará, em colaboração com aliados e parceiros, para preservar o Ártico como uma região segura e estável.

Operando continuamente desde 1825, Davie construiu mais de 720 embarcações especializadas, incluindo muitos quebra-gelos. Atualmente, Davie está construindo a maior carteira de pedidos do mundo de quebra-gelos pesados para o Canadá, um parceiro fundador do Pacto ICE. Davie também é o orgulhoso proprietário do Estaleiro de Helsinque, na Finlândia, outro fundador da ICE Pact, conhecido por sua excepcional cadeia de suprimentos de construção naval polar. Fundado em 1865, o Estaleiro de Helsinque construiu mais de 50% da atual frota global de quebra-gelo.

Davie tem um histórico de apoio aos construtores navais qualificados dos Estados Unidos em projetos estratégicos, como os porta-aviões da classe Nimitz da Marinha dos EUA e os destróieres da classe Arleigh Burke.

Link para a ficha técnica da Casa Branca: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/29/fact-sheet-white-house-announces-new-private-sector-investments-in-american-maritime-industries-due-to-biden-harris-administration-efforts/

Com sede em Quebec, no Canadá, desde 1825, Davie é um designer de classe mundial e construtor de navios especializados e de missão crítica, como quebra-gelos, balsas e navios de guerra para clientes governamentais e comerciais. Davie tornou-se sócio da Estratégia Nacional de Construção Naval do Governo do Canadá em 4 de abril de 2023. Este acordo histórico é para o projeto e construção dos maiores e mais tecnologicamente avançados navios de gelo já construídos no e para o Canadá. O pacote inicial de trabalho de US $ 8,5 bilhões inclui sete quebra-gelos pesados e duas grandes balsas híbridas. Em novembro de 2023, Davie adquiriu o estaleiro finlandês de Helsinque, líder mundial em projeto e construção de quebra-gelos. Saiba mais em davie.ca e helsinkishipyard.fi.

