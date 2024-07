Davie akan hadirkan pembuatan kapal A.S. sesuai Perjanjian ICE

Sambil menunggu pemilihan akhir tentang lokasi dan mitra, keputusan Davie ini bertepatan dengan serangkaian tindakan yang diumumkan hari ini oleh pemerintah A.S. untuk meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan daya saing pembuatan kapal di A.S. Produksi kapal A.S. yang unggul untuk pasar domestik maupun internasional juga diantisipasi untuk merevitalisasi kekuatan laut Amerika, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan banyak lapangan kerja terampil bagi pekerja Amerika.

Rencana Davie ini juga selaras dengan Perjanjian ICE, yaitu kerja sama trilateral antara A.S., Kanada, dan Finlandia yang diumumkan pada tanggal 11 Juli. Perjanjian ICE akan meningkatkan produksi kapal pemecah es kutub yang banyak diminati di negara-negara yang berpartisipasi sehingga meningkatkan ekonomi, iklim, dan keamanan nasional sekaligus mendukung kepentingan bersama yang penting di wilayah kutub yang diperebutkan. Secara signifikan, Departemen Pertahanan A.S. meluncurkan Strategi Arktik 2024 pada tanggal 22 Juli. Strategi ini menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh Departemen Pertahanan melalui kerja sama dengan sekutu dan mitra untuk melestarikan Arktik sebagai kawasan yang aman dan stabil.

Davie beroperasi sejak tahun 1825 dan telah membuat lebih dari 720 kapal khusus, termasuk banyak kapal pemecah es. Saat ini Davie memiliki daftar pesanan terbesar di dunia untuk kapal pemecah es kutub bagi Kanada, mitra pendiri Perjanjian ICE. Davie memiliki Helsinki Shipyard di Finlandia, salah satu pendiri Perjanjian ICE lainnya, yang terkenal dengan rantai pasokan pembuatan kapal kutub yang hebat. Didirikan pada tahun 1865, Helsinki Shipyard telah membuat lebih dari 50% armada kapal pemecah es global saat ini.

Davie telah mendukung pembuat kapal ahli di Amerika dalam berbagai proyek strategis seperti Kapal Induk Kelas Nimitz milik Angkatan Laut A.S. dan kapal perusak kelas Arleigh Burke.

Tautan ke lembar fakta Gedung Putih: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/29/fact-sheet-white-house-announces-new-private-sector-investments-in-american-maritime-industries-due-to-biden-harris-administration-efforts/

Davie didirikan pada tahun 1825 di Québec, Kanada. Davie adalah perancang dan pembuat kapal spesialis untuk misi penting seperti kapal pemecah es, kapal feri, dan kapal perang bagi pelanggan dari kalangan pemerintah dan komersial. Davie menjadi mitra dalam Strategi Pembuatan Kapal Nasional Pemerintah Kanada pada tanggal 4 April 2023. Perjanjian bersejarah ini adalah untuk desain dan konstruksi kapal kelas es terbesar dan berteknologi paling canggih yang pernah dibuat di Kanada dan bagi Kanada. Paket pekerjaan awal senilai $8,5 miliar ini mencakup tujuh kapal pemecah es berat dan dua kapal feri bertenaga hibrida. Pada bulan November 2023, Davie mengakuisisi Helsinki Shipyard Finlandia, yaitu perusahaan terdepan di dunia di bidang desain dan konstruksi kapal pemecah es. Ketahui lebih jauh di davie.ca dan helsinkishipyard.fi.

