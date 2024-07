Davie a l'intention de créer une présence américaine dans le secteur de la construction navale, conformément au ICE Pact

LÉVIS, QC, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Davie, le constructeur naval multinational basé au Canada, a annoncé aujourd'hui son intention de s'engager de manière significative et à long terme dans l'industrie américaine de la construction navale.

Bien que le choix définitif du site et du partenaire soit en cours, la décision de Davie coïncide avec une série d'actions annoncées aujourd'hui par le gouvernement américain pour renforcer l'efficacité, la résilience et la compétitivité de la construction navale aux États-Unis. La production de navires américains de qualité supérieure destinés aux marchés nationaux et internationaux devrait également revitaliser la puissance maritime du pays, stimuler la croissance économique et créer de nombreux emplois qualifiés pour des travailleurs américains.

Les plans de Davie s'inscrivent également dans le cadre du ICE Pact, une collaboration trilatérale entre les États-Unis, le Canada et la Finlande annoncée le 11 juillet dernier. Le ICE Pact stimulera la production de brise-glaces polaires à forte demande dans les pays participants, ce qui favorisera la sécurité économique, climatique et nationale, tout en soutenant les intérêts vitaux partagés dans les régions polaires contestées. Fait important, le département américain de la défense a lancé sa stratégie pour l'Arctique 2024 le 22 juillet, décrivant les mesures qu'il prendra en collaboration avec les alliés et les partenaires, dans le but de préserver l'Arctique en tant que région sécuritaire et stable.

En activité depuis 1825, Davie a construit plus de 720 navires spécialisés, dont de nombreux brise-glaces. Aujourd'hui, Davie détient le plus important carnet de commandes de brise-glaces lourds au monde pour le Canada, un partenaire fondateur du ICE Pact. Davie est également le fier propriétaire du chantier naval d'Helsinki en Finlande, un autre fondateur du ICE Pact, réputé pour sa chaîne d'approvisionnement exceptionnelle en matière de construction navale polaire. Fondé en 1865, le chantier naval d'Helsinki a construit plus de 50 % de la flotte mondiale existante de brise-glaces.

Davie a toujours soutenu les constructeurs navals qualifiés des États-Unis dans le cadre de projets stratégiques tels que les porte-avions de la classe Nimitz et les destroyers de la classe Arleigh Burke de la US Navy.

Lien vers la fiche d'information de la Maison-Blanche : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/29/fact-sheet-white-house-announces-new-private-sector-investments-in-american-maritime-industries-due-to-biden-harris-administration-efforts/

À propos de Davie

Situé au Québec (Canada) depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de classe mondiale de navires spécialisés et indispensables, tels que des brise-glaces, des traversiers et des navires de guerre, destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction des navires capables de naviguer dans les glaces les plus grands et les plus avancés sur le plan technologique à être construits au Canada et pour le Canada. La première enveloppe de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. En novembre 2023, Davie a acquis le chantier naval finlandais d'Helsinki, leader mondial dans la conception et la construction de brise-glaces. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

