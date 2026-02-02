DCV Registros y Montran forman una alianza estratégica para modernizar los servicios de registro de accionistas y fondos de inversión

NEW YORK, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte de la estrategia de modernización liderada por DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores (DCV), la compañía ha establecido una alianza estratégica con la empresa global de tecnología financiera Montran para modernizar su plataforma tecnológica de servicios de registro de accionistas para sociedades y de registros de aportantes de fondos de inversión.

La iniciativa tiene como objetivo automatizar y digitalizar procesos críticos, fortalecer la infraestructura del mercado chileno y mejorar significativamente la experiencia de emisores e inversionistas mediante servicios más eficientes, seguros y transparentes.

"Este proyecto representa un hito relevante en nuestro camino de transformación digital. Al incorporar tecnología de clase mundial, podremos ofrecer servicios más eficientes, seguros y transparentes, alineados con las necesidades actuales y futuras de nuestro mercado", señaló Rodrigo Roblero, CEO de DCV Registros S.A.

Montran también destacó la importancia estratégica de la alianza. "Nuestra colaboración con DCV Registros está enfocada en fortalecer la infraestructura financiera de Chile mediante la entrega de soluciones escalables que respalden el crecimiento y la evolución del mercado en los próximos años", afirmó José Escobar, CEO de Montran LATAM.

Modernización alineada con estándares internacionales

La nueva plataforma, cuya implementación está prevista dentro de un plazo de dos años, optimizará y digitalizará por completo los procesos relacionados con la gestión del ciclo de vida de las acciones y las cuotas de fondos de inversión. Incorporará funcionalidades avanzadas para acciones corporativas, operaciones de tesorería y canales digitales de interacción para emisores e inversionistas.

Asimismo, la plataforma cumplirá con estándares internacionales como ISO 20022, permitiendo una mayor eficiencia, interoperabilidad y seguridad en el intercambio de información entre los participantes del mercado.

Esta alianza entre DCV Registros y Montran forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura del mercado de capitales chileno, en un entorno caracterizado por crecientes exigencias regulatorias, una transformación digital acelerada y una mayor sofisticación del mercado.

Acerca de Montran

Montran es el proveedor líder de soluciones de infraestructura para pagos y mercados de capitales, prestando servicios a las principales instituciones financieras del mundo, con instalaciones y operaciones en más de 90 países. Más información en www.montran.com.

Acerca de DCV Registros S.A.

DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores (DCV), con más de 25 años de experiencia, es la empresa líder en Chile en servicios de registro de accionistas para sociedades y de registro de inversionistas para fondos de inversión, apoyando el mercado de capitales del país a través de una infraestructura innovadora, segura y transparente.

