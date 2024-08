DeepL é incluído na lista Forbes Cloud 100 pelo segundo ano consecutivo

Com mais de 100.000 clientes corporativos em mais de 200 mercados, DeepL é reconhecido como líder do setor por software de tradução e escrita baseado em IA

SÃO FRANCISCO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder em IA linguística, foi incluído na lista Forbes 2024 Cloud 100, o ranking definitivo das 100 maiores empresas de nuvem privada do mundo. A classificação é publicada pela Forbes em parceria com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures.

"A nossa missão no DeepL é eliminar barreiras linguísticas para permitir que as empresas operem de forma eficiente em escala global com o auxílio de IA", afirma Jarek Kutylowski, CEO e fundador do DeepL. "A inclusão na lista Forbes Cloud 100 por dois anos consecutivos é resultado do nosso compromisso incansável com a pesquisa e a inovação no campo da IA linguística, o que consolidou nossa posição como líder do setor e garante que nossos produtos estejam sempre na vanguarda em termos de precisão, segurança e desenvolvimento. É também um reflexo do impacto significativo que a plataforma do DeepL tem sobre a maneira como as empresas ao redor do globo operam e expandem seus negócios."

Com uma rede de clientes que não para de crescer — são mais de 100.000 empresas e entidades governamentais, incluindo 50% das empresas listadas na Fortune 500 e grandes nomes como Zendesk, Nikkei, Coursera e Deutsche Bahn — o DeepL tornou-se a plataforma de IA linguística mais usada por empresas no mundo inteiro. O DeepL oferece soluções inovadoras de tradução e escrita por meio de sua plataforma especializada em IA linguística e se tornou um investimento decisivo para a expansão internacional dos negócios, permitindo superar desafios de comunicação de diversas naturezas, desde questões relacionadas a operações internas até atendimento ao cliente.

O software do DeepL tem um importante diferencial: seus modelos de IA são especializados e adaptados especificamente para contextos de linguagem e idiomas. Como resultado, é possível obter traduções mais exatas para diferentes casos de uso e reduzir o risco de alucinações e desinformações. Comunicar-se com precisão é fundamental, especialmente no âmbito corporativo. Por essa razão, os modelos especializados de IA são a solução mais confiável e preferida pelas empresas internacionais.

A inclusão na edição de 2024 da Forbes Cloud 100 é o marco mais recente em um período de crescimento expressivo e de conquistas para o DeepL. No mês passado, a empresa anunciou o lançamento de seu grande modelo de linguagem (LLM) de última geração, que supera o GPT-4, o Google e a Microsoft em qualidade de tradução, estabelecendo um novo patamar no que se refere a precisão e performance. Recentemente, apresentou o DeepL para empresas, uma solução desenvolvida sob medida para atender às necessidades das empresas interessadas em integrar soluções de IA. Além disso, em maio, a empresa arrecadou 300 milhões de dólares em novos investimentos com um valuation de 2 bilhões de dólares, em uma rodada liderada pela conceituada empresa de investimentos em estágio avançado Index Ventures.

A lista Cloud 100 analisa anualmente submissões de centenas de startups e empresas privadas. O processo está em seu nono ano consecutivo e envolveu a avaliação de empresas segundo quatro critérios: liderança de mercado (35%), valuation estimado (30%), métricas operacionais (20%) e cultura (15%). Para determinar a liderança de mercado, a Cloud 100 conta com a ajuda de um painel de jurados composto por CEOs de empresas de nuvem pública que ajudam a avaliar e classificar seus pares de empresas de nuvem privada.

"Há nove anos, a lista Forbes Cloud 100 reconhece as principais empresas de nuvem privada do mundo, de IA a softwares voltados para o trabalho, infraestrutura e segurança", explica Alex Konrad, editor da Forbes Cloud 100. "As empresas listadas neste ano formam o grupo mais forte até agora, com receitas, valuations e crescimento que levarão a ofertas públicas iniciais que podem entrar para a história."

"Em nove anos de dados, ainda não vimos um grupo tão competitivo como o da edição de 2024 da Cloud 100. O valor da lista alcançou 820 bilhões de dólares este ano, o maior da história do Cloud 100", destacou Mary D'Onofrio, sócia da Bessemer Venture Partners. "Não é de surpreender que a IA seja agora a categoria mais bem cotada. É impressionante a forma como as empresas de IA estão se expandindo rapidamente, transformando a nuvem e impulsionando a próxima onda de crescimento, conduzindo a um enorme salto anual na capitalização de mercado de mais de 150 bilhões de dólares.

"No ano passado, o setor avançou rumo a uma nova era de inovação, e, com a evolução da IA, estamos testemunhando uma das mais importantes mudanças de plataforma das últimas décadas", comenta Paul Drews, sócio-gerente da Salesforce Ventures. "A lista Cloud 100 reúne os melhores entre os melhores, e nunca estivemos tão empolgados com o que o futuro nos reserva, não apenas para a nuvem, mas para todo o setor de tecnologia. Estamos felizes com as grandes conquistas alcançadas por esses fundadores e suas comunidades e ansiosos para ver como eles continuarão a transformar o setor no futuro."

As listas Forbes 2024 Cloud 100 e 20 Rising Stars são publicadas na página www.forbes.com/cloud100. Os destaques da lista serão divulgados na edição de agosto/setembro de 2024 da revista Forbes.

Este ano, os CEOs das empresas que integraram os rankings Cloud 100 e 20 Rising Stars serão homenageados com o lançamento de um conteúdo digital e no Cloud 100 Celebration, um evento exclusivo organizado pela Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures e Forbes. Deixamos um agradecimento especial aos patrocinadores do evento, que incluem Amazon Web Services (AWS), Bank of America, Cooley, Deloitte, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Nasdaq.

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

