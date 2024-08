DeepL zum zweiten Jahr in Folge in den Forbes Cloud 100

Mit über 100.000 Geschäftskunden in mehr als 200 Märkten wurde DeepL erneut für seinen branchenführenden KI–Übersetzer und –Schreibassistenten ausgezeichnet

SAN FRANCISCO, 6. August 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein führender globaler Anbieter von KI–Sprachtechnologie, wurde in die Forbes 2024 Cloud 100 aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Rangliste der 100 wichtigsten Private-Cloud-Unternehmen der Welt. Die Liste wird von Forbes herausgegeben und entsteht in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures.

„Unser Ziel bei DeepL ist es, mithilfe von KI Sprachbarrieren zu überwinden, damit jedes Unternehmen problemlos global agieren kann", erklärt Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Dass wir nun zum zweiten Jahr in Folge Teil der Forbes Cloud 100 sind, zeigt deutlich, wie sehr wir uns der Forschung und Innovation im Bereich der KI–Sprachtechnologie widmen. So konnten wir unsere Führungsposition in der Branche stärken und gewährleisten, dass unsere Produkte in Sachen Genauigkeit, Sicherheit und Fortschritt weiterhin vorn liegen. Außerdem bestätigt diese Auszeichnung, dass die DeepL–Plattform erheblichen – und nachgewiesenen – Einfluss auf die Arbeitsweise und das Wachstum von Unternehmen auf der ganzen Welt hat."

Mit einem schnell wachsenden Kundennetzwerk von über 100.000 Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt – darunter 50 % der Fortune 500 sowie Branchenführer wie Zendesk, Nikkei, Coursera und die Deutsche Bahn – ist DeepL heute die bevorzugte KI–Sprachplattform für Unternehmen weltweit. Auf dieser Plattform bietet DeepL modernste Übersetzungs- und Schreiblösungen, die mittlerweile für viele Unternehmen eine entscheidende Investition für das internationale Geschäftswachstum darstellen. Mit diesen Lösungen meistern sie kommunikative Herausforderungen in verschiedensten Bereichen: vom internen Betrieb bis hin zum Kundensupport.

Im Gegensatz zu allgemeinen KI–Systemen stützt sich die Software von DeepL auf KI–Modelle, die speziell auf Sprache und Kommunikation abgestimmt sind. Das Ergebnis sind präzisere Übersetzungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen sowie ein geringeres Risiko von KI–Halluzinationen und Fehlinformationen. Beim Schreiben und Übersetzen in Unternehmen ist Genauigkeit absolut entscheidend. Deshalb sind spezialisierte KI–Modelle die zuverlässigste und bevorzugte Lösung, um Sprachbarrieren zu überwinden.

Die Forbes-Auszeichnung ist der jüngste Meilenstein in einer Zeit, in der DeepL hohes Wachstum und eine starke Dynamik verzeichnet. Erst letzten Monat hat das Unternehmen sein Large Language Model (LLM) der nächsten Generation vorgestellt, das in Sachen Übersetzungsqualität GPT-4, Google und Microsoft hinter sich lässt und neue Maßstäbe für Genauigkeit und Leistung setzt. Außerdem hat DeepL kürzlich die Lösung DeepL für Unternehmen eingeführt. Sie wurde speziell entwickelt, um die dynamischen Anforderungen von Teams zu erfüllen, die KI–Lösungen in ihrem Unternehmen integrieren wollen. Darüber hinaus konnte sich DeepL neue Investitionen in Höhe von 300 Millionen US–Dollar sichern und wurde bei einer Finanzierungsrunde im Mai, die von der renommierten Late-Stage-Investmentfirma Index Ventures angeführt wurde, mit zwei Milliarden US–Dollar bewertet.

Schon seit 2016 bewertet Forbes mit seinen Cloud 100 jedes Jahr Hunderte von Cloud-Start–ups und privaten Unternehmen. Bei diesem Bewertungsprozess werden Teilnehmer in vier Kategorien verglichen: Marktführung (35 %), voraussichtlicher Wert (30 %), Betriebskennzahlen (20 %) sowie Mitarbeitende und Kultur (15 %). Im Bereich Marktführung setzt das Team der Cloud 100 auf die Unterstützung einer Jury. Sie besteht aus CEOs von Public-Cloud-Unternehmen, die Forbes bei der Bewertung und Einstufung ihrer Unternehmenskollegen helfen.

„Die Forbes Cloud 100 zeichnen nun schon zum neunten Mal in Folge die führenden Private-Cloud-Unternehmen der Welt aus – von KI und Arbeitssoftware bis hin zu Infrastruktur und Sicherheit", so Alex Konrad, Redakteur der Forbes Cloud 100. „Die diesjährige Liste enthält die bisher stärkste Gruppe von Spitzenunternehmen – mit Umsätzen, Bewertungen und einem Wachstum, die am Ende für historische Börsengänge sorgen werden."

„In neun Jahren haben wir noch nie eine so leistungsstarke Kohorte erlebt wie in den 2024 Cloud 100. Der Wert der gesamten Liste belief sich dieses Jahr auf 820 Milliarden US–Dollar – das ist der höchste Wert in der Geschichte der Cloud 100", so Mary D'Onofrio, Partnerin bei Bessemer Venture Partners. „Und es ist kaum überraschend, dass KI heute die am höchsten bewertete Kategorie ist. Wir beobachten weiterhin gespannt, wie KI–Unternehmen immer schneller skalieren, die Cloud transformieren und den nächsten Wachstumsschub vorantreiben – und hierdurch ist am Ende der riesige Jahresunterschied von 150 Milliarden Dollar entstanden."

„Im letzten Jahr gab es in unserer Branche einen Innovationsschub, wie wir ihn nur selten erleben. Und heute, wo KI oberste Priorität hat, finden auch einige der wichtigsten Plattformveränderungen der letzten Jahrzehnte statt", erklärt Paul Drews, Managing Partner bei Salesforce Ventures. „Die Cloud 100 spiegeln die Besten der Besten wider und wir waren noch nie so gespannt darauf, was die Zukunft für uns bereithält – nicht nur in Sachen Cloud, sondern auch für die gesamte Technologiebranche. Wir sind stolz darauf, was diese Gründer und ihre Teams bereits erreicht haben, und freuen uns schon darauf mitzuerleben, wie sie die Branche künftig weiter revolutionieren werden."

Die Forbes-Listen 2024 Cloud 100 und 20 Rising Stars finden Sie online unter www.forbes.com/cloud100. Die Highlights der Liste werden im August/September 2024 im Forbes-Magazin vorgestellt.

In diesem Jahr werden die CEOs der Cloud 100 und der 20 Rising Stars nicht nur mit digitalen Inhalten gewürdigt, sondern auch mit einer exklusiven Cloud-100-Feier, die von Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures und Forbes veranstaltet wird. Besonderen Dank möchten wir an die Sponsoren des Events richten, darunter Amazon Web Services (AWS), die Bank of America, Cooley, Deloitte, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Nasdaq.

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL und profitieren von natürlich klingenden Übersetzungen und einer besseren Kommunikation. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 900 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

