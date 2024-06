DeepL leva sua inovadora tecnologia de IA linguística a 165 novos mercados

O DeepL, empresa pioneira em IA linguística, estabelece presença global com oferta do DeepL Pro, sua solução de líder de tradução baseada em IA, em todo o mundo.

O DeepL Pro permite que as empresas acelerem a expansão global, reduzam custos e otimizem seus fluxos de trabalho.

COLÔNIA, Alemanha, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder em IA linguística, anunciou hoje o lançamento de sua solução de tradução para empresas, o DeepL Pro, em 165 novos mercados na Ásia-Pacífico, África, Europa, Américas e Antártica. A expansão é um marco significativo para o DeepL, que busca atender à crescente demanda entre as empresas por soluções especializadas de IA. Atualmente, mais de 100.000 empresas e organizações governamentais em todo o mundo, como Nikkei, Deutsche Bahn e Zendesk, contam com a plataforma de IA linguística do DeepL para conquistar novos mercados, melhorar o atendimento ao cliente e reduzir os custos operacionais associados a processos de tradução e localização.

"Cada vez mais empresas estão explorando o potencial da IA e buscando tecnologias que ofereçam valor real e gerem ROI. O DeepL é muito mais do que uma empresa de IA de ponta: nós desenvolvemos soluções de inteligência artificial que oferecem benefícios concretos em diversos casos de uso na área linguística, que vão de operações internas a atendimento ao cliente", disse Jarek Kutylowski, CEO e fundador do DeepL. "Nossa missão é derrubar barreiras linguísticas para empresas em todo o mundo. Essa expansão representa um passo fundamental na concretização dessa visão e nos permite transformar a maneira como as empresas internacionais operam e crescem."

A demanda por soluções de IA entre as empresas internacionais tem aumentado. Em uma pesquisa recente, 42% das empresas entrevistadas afirmaram que já estão implementando IA ativamente, enquanto outros 40% declararam que estão explorando seu potencial. Nesse cenário de rápida evolução, o DeepL tem liderado o caminho da implementação de IA e transformado o setor de idiomas — uma indústria de US$ 67,9 bilhões. A empresa se tornou o provedor de IA linguística favorito de organizações de diferentes setores, incluindo o manufatureiro, jurídico, varejista, de saúde, tecnologia e serviços profissionais.

A plataforma de IA especializada em idiomas do DeepL, que inclui o serviço de assinatura DeepL Pro, tornou-se um investimento essencial para as empresas internacionais, ajudando a superar desafios associados a temas estratégicos, que vão de comunicação interna e atendimento ao cliente até expansão internacional. As soluções avançadas de tradução e escrita do DeepL têm um importante diferencial: seus modelos de IA são especializados e adaptados especificamente para contextos de linguagem e idiomas. Como resultado, é possível obter traduções mais exatas para diferentes casos de uso e reduzir o risco de distorções e ambiguidades. Na comunicação empresarial, precisão é fundamental. Por essa razão, os modelos especializados de IA são a solução mais confiável e preferida pelas empresas internacionais.

Com uma assinatura do DeepL Pro, as empresas têm acesso a serviços linguísticos de alta qualidade, que oferecem traduções naturais e precisão sem precedentes. Os principais benefícios do DeepL Pro incluem:

Máxima proteção de dados: todos os dados são eliminados após serem processados, garantindo a privacidade do cliente. No DeepL Pro, os textos nunca são compartilhados com terceiros ou usados para treinar os modelos de IA do DeepL. Operando em um dos ambientes normativos mais rigorosos do mundo, o DeepL está em conformidade com todos os regulamentos do GDPR relativos a proteção de dados, privacidade de dados e transferência de dados pessoais, bem como a ISO 27001 e o SOC 2 Tipo II.

Tradução ilimitada de textos: empresas que demandam um grande volume de traduções podem contar com o DeepL Pro para atender às suas necessidades de forma fácil e eficaz.

Tradução de qualidade incomparável: as soluções do DeepL são apoiadas por modelos de IA proprietários, desenvolvidos especificamente para casos de uso associados a idiomas e comunicação, resultando em traduções mais precisas em comparação com os demais modelos no mercado. O DeepL também conta com especialistas em linguística que avaliam os resultados para garantir uma qualidade superior.

Personalização avançada: o DeepL Pro oferece mais recursos para garantir a consistência da mensagem da marca e otimizar a comunicação.

Recursos avançados de tradução de documentos: o DeepL Pro permite traduzir arquivos maiores sem perder a formatação original, simplificando a tradução de documentos inteiros.

Integração perfeita com a API do DeepL: com uma assinatura da API do DeepL Pro, as empresas podem traduzir facilmente sites, aplicativos, produtos e muito mais, facilitando uma comunicação multilíngue eficiente em larga escala.

A plataforma de IA linguística do DeepL é capaz de reduzir custos e otimizar processos. Um estudo da Forrester realizado em 2024 apontou que o uso do DeepL proporcionou um ROI de 345% para as empresas analisadas, reduzindo o tempo de tradução em 90% e a carga de trabalho de tradução em 50%. Esses resultados revelam o valor estratégico da plataforma para organizações que buscam aumentar a receita e acelerar a expansão internacional.

O DeepL Pro já está disponível em 228 mercados em todo o mundo, com adições recentes que incluem Venezuela, Laos, Bolívia, Argélia e Honduras. Para mais informações, acesse a página www.deepl.com/pro.

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

