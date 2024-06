DeepL s'internationalise et fournit sa solution d'IA linguistique innovante à 165 nouveaux marchés

Le pionnier de l'IA linguistique DeepL propose désormais sa solution de traduction IA de pointe, DeepL Pro, dans le monde entier.

DeepL Pro permet aux entreprises d'accélérer leur développement à l'international tout en réalisant d'importants gains de temps et d'efficacité.

COLOGNE, Allemagne, le 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Leader mondial dans le domaine de l'IA linguistique, DeepL a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de traduction pour les entreprises, DeepL Pro, dans 165 nouveaux marchés en Asie-Pacifique, en Afrique, en Europe, en Amérique et dans les régions et territoires de l'Antarctique. Cette expansion internationale marque une étape importante pour DeepL, qui se développe pour répondre à la demande croissante des entreprises pour ses solutions d'IA spécialisées. Aujourd'hui, plus de 100 000 gouvernements et entreprises du monde entier, tels que Nikkei, Deutsche Bahn et Zendesk, utilisent la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour s'implanter dans de nouveaux marchés, améliorer leur service à la clientèle et réduire les coûts d'exploitation associés à la traduction et à la localisation.

« De plus en plus d'entreprises explorent le potentiel de l'IA. Elles s'intéressent aux technologies qui représentent un réel atout et génèrent un solide retour sur investissement. DeepL ne se contente pas d'être une entreprise d'IA de pointe. Nous développons une IA qui offre des avantages tangibles et reconnus dans différents contextes d'utilisation de la langue, des activités internes au service à la clientèle », a déclaré Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. « Notre mission est d'abolir les barrières linguistiques pour les entreprises du monde entier. Cette expansion de notre service dans le monde entier marque une étape cruciale dans la concrétisation de cette vision, car elle nous permet de repenser et de transformer la façon dont les entreprises internationales fonctionnent et se développent. »

La demande de solutions d'IA de la part des entreprises mondiales est en hausse : 42 % des entreprises ont déjà recours à l'IA et 40 % en explorent le potentiel. Dans ce contexte en rapide évolution, DeepL ouvre la voie en matière de déploiement de l'IA pour transformer l'industrie linguistique, qui pèse 67,9 milliards de dollars. C'est aujourd'hui le fournisseur d'IA linguistique de choix pour les entreprises de nombreux secteurs, notamment l'industrie manufacturière, le secteur juridique, la vente au détail, la santé, la technologie et les services professionnels.

La plateforme spécialisée d'IA linguistique de DeepL, qui comprend le service d'abonnement à DeepL Pro, est devenue un investissement incontournable pour les entreprises internationales, car elle permet de répondre aux défis liés à la langue, qu'il s'agisse de communications internes, de l'assistance client ou encore du développement dans des marchés internationaux. Contrairement aux intelligences artificielles génériques, les solutions linguistiques avancées de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA spécialement conçus pour le traitement de la langue, ce qui permet d'obtenir des traductions plus précises pour toute une série de cas d'utilisation et de réduire le risque d'hallucinations et d'informations erronées. La précision est primordiale en traduction et rédaction commerciales, ce qui fait des modèles d'IA spécialisés la solution la plus fiable et la plus prisée par les entreprises internationales.

Avec un abonnement à DeepL Pro, les entreprises ont accès aux services de traduction de premier rang de la société. Axés sur la langue, ils génèrent des textes plus vrais que nature et d'une précision inégalée. Voici les principaux avantages de DeepL Pro :

Protection des données de premier ordre. Pour assurer une confidentialité maximale aux clients, toutes les données sont supprimées après leur traitement. Les textes des utilisateurs Pro ne sont jamais partagés avec des tiers ni utilisés pour entraîner l'IA de DeepL. En outre, les activités de DeepL sont soumises à l'un des cadres réglementaires les plus stricts au monde. L'entreprise se conforme à toutes les dispositions du RGPD concernant la protection et la confidentialité des données, ainsi que le transfert de données à caractère personnel. Elle se plie également aux normes ISO 27001 et SOC 2 Type II.

Pour assurer une confidentialité maximale aux clients, toutes les données sont supprimées après leur traitement. Les textes des utilisateurs Pro ne sont jamais partagés avec des tiers ni utilisés pour entraîner l'IA de DeepL. En outre, les activités de DeepL sont soumises à l'un des cadres réglementaires les plus stricts au monde. L'entreprise se conforme à toutes les dispositions du RGPD concernant la protection et la confidentialité des données, ainsi que le transfert de données à caractère personnel. Elle se plie également aux normes ISO 27001 et SOC 2 Type II. Traduction de texte illimitée. Les entreprises ayant des besoins de traduction importants peuvent compter sur la traduction de texte illimitée de DeepL Pro pour répondre facilement et efficacement à leurs demandes.

Les entreprises ayant des besoins de traduction importants peuvent compter sur la traduction de texte illimitée de DeepL Pro pour répondre facilement et efficacement à leurs demandes. Qualité de traduction inégalée. Les solutions de traduction de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA exclusifs et spécialisés, conçus pour des cas d'utilisation relevant de la langue et de la traduction, permettant d'obtenir des résultats plus précis qu'avec des modèles génériques. DeepL intègre également les commentaires de professionnels de la langue pour garantir une qualité supérieure.

Les solutions de traduction de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA exclusifs et spécialisés, conçus pour des cas d'utilisation relevant de la langue et de la traduction, permettant d'obtenir des résultats plus précis qu'avec des modèles génériques. DeepL intègre également les commentaires de professionnels de la langue pour garantir une qualité supérieure. Personnalisation avancée. Les fonctionnalités de personnalisation avancées de DeepL Pro permettent de rationaliser les communications et d'assurer la cohérence de l'image de marque.

Les fonctionnalités de personnalisation avancées de DeepL Pro permettent de rationaliser les communications et d'assurer la cohérence de l'image de marque. Traduction de documents améliorée. DeepL Pro permet de traduire des fichiers volumineux et préserve leur mise en forme d'origine, ce qui aide les entreprises à répondre à leurs besoins de traduction de documents en toute simplicité.

DeepL Pro permet de traduire des fichiers volumineux et préserve leur mise en forme d'origine, ce qui aide les entreprises à répondre à leurs besoins de traduction de documents en toute simplicité. Intégration directe avec l'API de DeepL. Avec un abonnement à DeepL API Pro, les entreprises peuvent aisément traduire des sites web, des applications, des produits internes et bien plus encore, facilitant ainsi leur communication multilingue à grande échelle.

C'est prouvé : la plateforme d'IA linguistique de DeepL permet également de réduire les dépenses et de gagner en efficacité de façon significative. Une étude menée en 2024 par Forrester Consulting a montré que l'utilisation de DeepL a permis de générer un retour sur investissement de 345 % pour les entreprises internationales, en réduisant le temps consacré à la traduction de 90 % et la charge de travail de 50 %. Ces résultats mettent en évidence le potentiel de cette plateforme pour les entreprises cherchant à accroître leurs revenus et à s'implanter dans de nouveaux marchés rapidement et à grande échelle.

DeepL Pro est désormais disponible dans 228 marchés, avec l'ajout récent du Venezuela, du Laos, de la Bolivie, de l'Algérie et du Honduras, notamment. Visitez www.deepl.com/pro pour en savoir plus.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

