Descoberta ligando bactérias intestinais ao tratamento do câncer vence o Prêmio Bial em Biomedicina e recebe € 350.000

25 fev, 2026, 14:00 GMT

Um estudo publicado na Science revela que uma microbiota intestinal saudável pode aumentar a eficácia da imunoterapia usada no tratamento do câncer, enquanto antibióticos podem prejudicar seu efeito ao reduzir a diversidade da microbiota intestinal.

PORTO, Portugal, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Um consórcio internacional de 48 pesquisadores de instituições da França, Suécia e Estados Unidos venceu a edição de 2025 do Prêmio Bial em Biomedicina, um prêmio de € 350.000 promovido pela Fundação Bial  para reconhecer um trabalho publicado de excepcional qualidade e relevância científica no campo da biomedicina.

Lead researchers of the winning team of the Bial Award in Biomedicine 2025 promoted by the Bial Foundation.

O estudo vencedor, o Microbioma intestinal influencia a eficácia da imunoterapia baseada em PD‑1 contra tumores epiteliais, é liderado pela dupla de pesquisadores Laurence Zitvogel (Gustave Roussy e Universidade Paris-Saclay) e Guido Kroemer (Gustave Roussy e Universidade Paris Cité), acadêmicos franceses de renome internacional.

A pesquisa premiada documenta um dos avanços recentes mais significativos no tratamento de vários tipos de câncer, ao estabelecer que o microbioma intestinal - o conjunto de bactérias presentes no intestino humano - desempenha um papel decisivo na eficácia da imunoterapia.

A imunoterapia revolucionou a oncologia, permitindo que o sistema imunológico reconhecesse células tumorais e as atacasse, salvando muitos pacientes que antes não tinham alternativas terapêuticas eficazes. No entanto, mais da metade dos pacientes desenvolve resistência a essas terapias, levando à recorrência da doença por razões que até hoje eram pouco compreendidas. O estudo distinto demonstra que o microbioma intestinal desempenha um papel central nessa resistência e que sua modulação pode melhorar significativamente a resposta ao tratamento e a sobrevida do paciente.

Os autores mostram que o uso de antibióticos pode impactar negativamente a eficácia da imunoterapia, reduzindo a diversidade da microbiota intestinal. A análise de pacientes com câncer revelou que maior diversidade bacteriana está associada a melhores resultados clínicos. O estudo também identificou espécies bacterianas intestinais específicas associadas consistentemente a respostas de tratamento mais favoráveis.

estudo foi publicado na revista Science em 2018 e já conta com mais de 5.800 citações científicas.

A edição de 2025 do prêmio recebeu 58 indicações de 18 países, abrangendo áreas como câncer, doenças infecciosas e transtornos neurodegenerativos. Edições anteriores destacaram pesquisas, recebendo posteriormente prestigiados prêmios científicos internacionais. Notavelmente, dois dos cientistas que receberam o Prêmio Bial em 2021, Katalin Karikó e Drew Weissman, receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2023 por suas descobertas que possibilitaram o desenvolvimento de vacinas eficazes baseadas em mRNA para prevenir a COVID-19.

