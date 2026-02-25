揭示腸道細菌與癌症治療關聯性的研究榮膺 Bial 生物醫學獎，獲頒 35 萬歐元獎金

發表於《科學》(Science) 期刊上的一項研究顯示，健康的腸胃道微生物群 (gut microbiota) 可提升用於治療癌症免疫療法的療效，而抗生素則可能會透過降低腸道微生物群的多樣性而削弱其療效。

葡萄牙波圖2026年2月25日 /美通社/ -- 由來自法國、瑞典及美國機構 48 位研究人員組成的國際研究聯盟，榮獲 2025 年度 Bial 生物醫學獎，獎金為 350,000 歐元。該獎項由 Bial Foundation (Bial 基金會) 設立，旨在表揚在生物醫學領域具卓越質素及科學價值的已發表研究成果。

這項名為Gut microbiome influences efficacy of PD‑1–based immunotherapy against epithelial tumors（腸胃道微生物群影響以 PD-1 為基礎的免疫療法對上皮性腫瘤之療效）的獲獎研究，在兩位蜚聲國際的法國知名學者 Laurence Zitvogel（古斯塔夫•魯西癌症研究院與巴黎-薩克雷大學）及 Guido Kroemer（古斯塔夫•魯西癌症研究院和巴黎西岱大學）領導之下完成。