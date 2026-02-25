El descubrimiento que vincula las bacterias intestinales con el tratamiento contra el cáncer gana el premio Bial en Biomedicina y recibe un galardón de 350.000 euros

Un estudio publicado en Science revela que una microbiota intestinal saludable puede mejorar la eficacia de la inmunoterapia utilizada para tratar el cáncer, mientras que los antibióticos pueden afectar su efecto al reducir la diversidad de la microbiota intestinal.

OPORTO, Portugal, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un consorcio internacional de 48 investigadores de instituciones de Francia, Suecia y Estados Unidos ha ganado la edición 2025 del premio Bial en Biomedicina, un premio de 350.000 euros promovido por Bial Foundation para reconocer un trabajo publicado de calidad y relevancia científica excepcionales en el campo de la biomedicina.

Lead researchers of the winning team of the Bial Award in Biomedicine 2025 promoted by the Bial Foundation.

El estudio ganador, Gut microbiome influences efficacy of PD‑1–based immunotherapy against epithelial tumor (El microbioma intestinal influye en la eficacia de la inmunoterapia basada en PD-1 contra los tumores epiteliales), está dirigido por el dúo de investigación Laurence Zitvogel (Gustave Roussy y la Universidad Paris-Saclay) y Guido Kroemer (Gustave Roussy y la Universidad Paris Cité), académicos franceses de prestigio internacional.

La investigación premiada documenta uno de los avances recientes más importantes para el tratamiento de varios tipos de cáncer, ya que establece que el microbioma intestinal, la colección de bacterias que residen en el intestino humano, desempeña un papel decisivo en la eficacia de la inmunoterapia.

La inmunoterapia ha revolucionado la oncología al permitir que el sistema inmunitario reconozca las células tumorales una vez más y las ataque, lo que salva a gran cantidad de pacientes que anteriormente no tenían alternativas terapéuticas efectivas. Sin embargo, más de la mitad de los pacientes desarrollan resistencia a estas terapias, lo que lleva a la recurrencia de la enfermedad por razones que hasta ahora se desconocían. El distinguido estudio demuestra que el microbioma intestinal desempeña un papel central en esta resistencia y que su modulación puede mejorar considerablemente la respuesta al tratamiento y la supervivencia del paciente.

Los autores muestran que el uso de antibióticos puede afectar negativamente a la eficacia de la inmunoterapia al reducir la diversidad de la microbiota intestinal. El análisis de los pacientes con cáncer reveló que una mayor diversidad bacteriana se asocia con mejores resultados clínicos. El estudio también identificó especies bacterianas intestinales específicas asociadas de manera consistente con respuestas más favorables al tratamiento.

El estudio se publicó en Science en 2018 y ya cuenta con más de 5.800 citas científicas.

La edición de 2025 del premio recibió 58 nominaciones de 18 países, que abarcan áreas como el cáncer, las enfermedades infecciosas y los trastornos neurodegenerativos. Ediciones anteriores distinguieron la investigación, que luego recibió prestigiosos premios científicos internacionales. En particular, dos de los científicos que recibieron el premio Bial en 2021, Katalin Karikó y Drew Weissman, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 por sus descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas efectivas basadas en ARNm para prevenir la enfermedad de COVID-19.

