腸内細菌とがん治療の関連を解明した発見が「BIAL生物医学賞（BIAL Award in Biomedicine）」を受賞、35万ユーロを獲得

2026年2月25日

Science誌に発表された研究によると、健康な腸内細菌叢はがん治療に用いられる免疫療法の効果を高めることが示されている。一方で、抗生物質は腸内細菌叢の多様性を減少させることにより、免疫療法の効果を損なう可能性があることが明らかになっている。

ポルト（ポルトガル）, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- フランス、スウェーデン、米国の研究機関に所属する48人の研究者による国際コンソーシアムが、2025年のBIAL生物医学賞（BIAL Award in Biomedicine）を受賞しました。Bial Foundationによる同賞では35万ユーロの賞金が与えられ、生物医学分野において卓越した品質と科学的意義を有する発表済みの研究成果を顕彰するものです。

受賞研究である「Gut microbiome influences efficacy of PD‑1–based immunotherapy against epithelial tumors」は、国際的に著名なフランス人研究者であるLaurence Zitvogel氏（Gustave Roussy and Paris-Saclay University）およびGuido Kroemer氏（Gustave Roussy and Paris Cité University）の2名によって主導されています。

Lead researchers of the winning team of the Bial Award in Biomedicine 2025 promoted by the Bial Foundation.
この受賞研究は、複数のがん治療における近年の最も重要な進展の一つを明らかにしたものであり、腸内マイクロバイオーム（ヒトの腸内に存在する細菌の集合体）が免疫療法の効果に決定的な役割を果たしていることを立証しています。

免疫療法は、免疫系が腫瘍細胞を再び認識して攻撃できるようにすることで腫瘍学に革命をもたらし、以前は有効な治療選択肢がなかった多くの患者を救ってきました。しかし、患者の半数以上がこれらの治療に対して耐性を獲得しており、その結果として疾患の再発につながることがあります。その理由については、現時点では十分に解明されていません。この優れた研究は、腸内細菌叢が免疫療法に対するこの耐性において中心的な役割を果たし、その制御が治療反応と患者の生存率を著しく改善することを実証しています。

著者らは、抗生物質の使用が腸内細菌叢の多様性を減少させることにより、免疫療法の効果に悪影響を及ぼし得ることを示しています 。がん患者を分析した結果、細菌の多様性が高いほど臨床転帰が良好であることが明らかになっています。この研究では、より良好な治療反応と一貫して関連する特定の腸内細菌種も同定されています。

この研究は2018年にScience誌に掲載され、すでに5,800件以上引用されています

2025年版の同賞には、18か国から58件の推薦が寄せられ、がん、感染症、神経変性疾患などの分野を網羅しています。過去の回では顕彰された研究が、後に権威ある国際的な科学賞を受賞しています。特筆すべきことに、2021年にBIAL生物医学賞（BIAL Award in Biomedicine）を受賞した2人の科学者、Katalin Karikó氏とDrew Weissman氏は、COVID‑19を予防する効果的なmRNAワクチンの開発を可能にした発見により、2023年のノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

