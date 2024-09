Diálogo global sobre inovação, governança e impacto na humanidade liderados por IA continua no segundo dia do GAIN Summit 2024

RIADE, Arábia Saudita, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O segundo dia do Global AI Summit (GAIN) continuou a abordar temas sobre inovação, governança, formulação de políticas e o impacto da tecnologia na humanidade liderada por IA.

O segundo dia do GAIN 2024 começou com um discurso de abertura de Antony Cook, vice-presidente corporativo e conselheiro geral adjunto da Microsoft, sobre "Governança de IA: princípios para promover a IA e o acesso responsáveis". Seu discurso definiu a agenda do dia, que se concentrou na necessidade urgente de uma estrutura geral de IA que promova o uso ético e responsável dessa tecnologia transformadora.

Seguiu-se um painel de discussão de alto nível intitulado "A Mesa Redonda de Governança: representação das partes interessadas e dinâmica de tomada de decisões", com líderes do setor, incluindo Priya Nagpurkar, vice-presidente da IBM Research e Alan Qi, presidente da Huawei Cloud Middle East & Central Asia.

Os integrantes do painel discutiram a importância de estabelecer um código global de governança de IA, alinhado com o tema da cúpula – Inteligência artificial para o bem da humanidade. Eles enfatizaram que a governança da IA é fundamental para equilibrar os benefícios e riscos associados a essas tecnologias e destacaram a necessidade urgente de uma infraestrutura robusta para facilitar o acesso a redes de comunicação e serviços de IA globalmente. Além disso, enfatizaram a importância de cultivar uma compreensão social mais profunda da ética da IA defendendo políticas claras que promovam a transparência, o uso ético e a sustentabilidade nas operações comerciais.

O segundo dia também se concentrou no potencial transformador da IA em termos de emprego, esporte e saúde.

Organizada pela Saudi Data and AI Authority (SDAIA), a GAIN se estabeleceu como um evento global que promove colaborações entre as partes interessadas locais e internacionais.

Anúncios notáveis no segundo dia incluíram:

Huawei SDAIA e a Huawei assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para estabelecer um programa de formação e desenvolvimento de talentos em TIC e IA, lhes permitindo liderar o futuro da inovação tecnológica na Arábia Saudita. As duas entidades também planejam lançar uma campanha promocional conjunta para apresentar as tecnologias de IA à sociedade por meio de publicações de IA, plataformas de redes sociais e eventos.

ICESCO: A Organização Mundial Islâmica de Educação, Ciência e Cultura (ICESCO) e a SDAIA divulgaram a Carta de Riade sobre Inteligência Artificial para o Mundo Islâmico. Este estatuto visa promover a IA ética. Estabelece um quadro abrangente para o desenvolvimento de tecnologias de IA que se alinham com os valores e princípios do mundo islâmico, promovendo o desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional.

Deepfakes: A SDAIA lançou um documento oficial de diretrizes para demonstrar como otimizar de forma responsável e ética o uso de ferramentas de IA, particularmente deepfakes. A iniciativa visa capacitar as partes interessadas a aproveitar o potencial positivo das tecnologias deepfake, identificando claramente os seus riscos associados. As diretrizes estão agora abertas para consulta pública.

Thakai: A SDAIA também lançou a plataforma "Thakai", um hub de conhecimento integrado de dados e compartilhamento de conteúdo de IA, projetado para unir especialistas e entusiastas de IA em todo o mundo. A nova plataforma foi desenvolvida em parceria com instituições acadêmicas de prestígio, grupos de reflexão e empresas globais, incluindo UC Berkeley, King Saud University, Chatham House, International Data Corporation (IDC) e PwC.

Pearson: A SDAIA e a Pearson assinaram um Memorando de Entendimento para promover as capacidades de IA e cultivar talentos digitais na Arábia Saudita. A parceria visa desenvolver qualificações profissionais especificamente adaptadas aos setores de IA e digital. Além disso, descreve a criação de certificações digitais para capacitar os indivíduos, aumentando sua empregabilidade e oportunidades de progressão na carreira na indústria de tecnologia em rápida expansão.

Ao sediar esta terceira edição da cúpula, a SDAIA demonstrou seu compromisso com o avanço da inovação, contribuindo para os objetivos de diversificação econômica do país, conforme descrito na Visão 2030.

