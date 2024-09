Le dialogue mondial sur l'innovation, la gouvernance et l'impact de l'IA sur l'humanité se poursuit lors de la deuxième journée du Sommet GAIN 2024

RIYADH, Arabie saoudite, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la deuxième journée du Sommet mondial de l'IA (GAIN) ont été abordé les thèmes de l'innovation orientée IA, de la gouvernance, de l'élaboration des politiques et de l'impact de la technologie sur l'humanité.

La deuxième journée du sommet GAIN 2024 a débuté par un discours liminaire d'Antony Cook, vice-président et directeur juridique adjoint de Microsoft, sur le thème de la gouvernance de l'IA : Principes pour la promotion d'une IA et d'un accès responsables. Son discours a fixé l'ordre du jour de la journée, axé sur le besoin urgent d'établir un cadre global pour l'IA visant à promouvoir l'utilisation éthique et responsable de cette technologie transformatrice.

Il a été suivi d'une discussion entre experts de haut niveau intitulée « Table ronde sur la gouvernance : Représentation des parties prenantes et dynamique de prise de décision », avec des leaders du secteur, dont Priya Nagpurkar, vice-président d'IBM Research et Alan Qi, président de Huawei Cloud Middle East & Central Asia.

Les participants ont discuté de l'importance d'établir un code de gouvernance de l'IA au niveau mondial, en accord avec le thème du sommet : Intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Ils ont souligné que la gouvernance de l'IA est essentielle à l'équilibre entre les avantages et les risques liés à ces technologies et ont souligné le besoin urgent d'une infrastructure solide pour faciliter l'accès aux réseaux de communication et aux services d'IA à l'échelle mondiale. En outre, ils ont souligné l'importance de cultiver une compréhension sociétale plus profonde de l'éthique de l'IA, en plaidant pour des politiques claires en faveur de la transparence, de l'utilisation éthique et de la durabilité dans les opérations commerciales.

La deuxième journée a également été consacrée au potentiel de transformation de l'IA dans les domaines de l'emploi, du sport et des soins de santé.

Organisé par la Saudi Data and AI Authority (SDAIA), le sommet GAIN s'est imposé comme un événement mondial qui favorise les collaborations entre les parties prenantes locales et internationales.

Parmi les annonces notables de la deuxième journée, on peut citer :

Huawei : La SDAIA et Huawei ont signé un protocole d'accord pour établir un programme de formation et de développement des talents dans le domaine des TIC et de l'IA, leur permettant de présider à l'avenir de l'innovation technologique en Arabie saoudite. Ils prévoient également de lancer une campagne de promotion conjointe pour présenter les technologies de l'IA à la société par le biais de publications sur l'IA, de plateformes de réseaux sociaux et d'événements.

ICESCO : L'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la SDAIA ont dévoilé la Charte de Riyad pour l'intelligence artificielle dans le monde islamique. Cette charte vise à faire progresser l'éthique en matière d'IA. Elle établit un cadre global de développement des technologies d'IA conforme aux valeurs et aux principes du monde islamique, tout en encourageant le développement durable et la coopération internationale.

Deepfakes : La SDAIA a publié un document d'orientation officiel pour montrer comment optimiser de manière responsable et éthique l'utilisation des outils d'IA, en particulier les deepfakes. Cette initiative a pour objet de permettre aux parties prenantes d'exploiter le potentiel positif des technologies deepfake tout en identifiant clairement les risques qui y sont associés. Les lignes directrices sont maintenant disponibles à la consultation publique.

Thakai : La SDAIA a également lancé la plateforme « Thakai », un centre de connaissances intégré de partage de données et de contenus sur l'IA, premier du genre, conçu pour réunir les experts et passionnés de l'IA dans le monde entier. La nouvelle plateforme a été développée en partenariat avec des institutions académiques prestigieuses, des groupes de réflexion et des entreprises internationales, dont UC Berkeley, King Saud University, Chatham House, International Data Corporation (IDC) et PwC.

Pearson : La SDAIA et Pearson ont signé un protocole d'accord pour faire progresser les capacités en matière d'IA et cultiver les talents numériques en Arabie saoudite. Le partenariat vise à développer des qualifications professionnelles spécifiquement adaptées aux secteurs de l'IA et du numérique. En outre, il prévoit la création de certifications numériques visant à responsabiliser les individus, en améliorant leur employabilité et leurs opportunités de développement de carrière dans le secteur technologique en pleine expansion.

En accueillant cette troisième édition du sommet, la SDAIA a démontré son engagement à promouvoir l'innovation, contribuant ainsi aux objectifs de diversification économique de la nation, tels qu'ils sont définis dans Vision 2030.