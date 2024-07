Dispute, Negocie e Celebre o mundo cripto nos Bybit Crypto Games, inspirados no atletismo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, está pronta para celebrar o espírito de competição e conquista no mundo das criptomoedas com o lançamento do Bybit Crypto Games de 8 de julho a 23 de agosto de 2024. Consistem em uma série de eventos emocionantes elaborados para capturar a emoção do atletismo mundial, proporcionando uma experiência competitiva e divertida para os usuários de todo o conjunto de produtos e ferramentas de trading da Bybit.

Concorra, negocie e comemore as criptomoedas nos jogos de criptomoedas inspirados no atletismo da Bybit (PRNewsfoto/Bybit)

Os Bybit Crypto Games envolvem os usuários em competições que testam suas habilidades e estratégias de trading. O evento principal, o Summer Gold Challenge, utilizará subcontas Bybit, para que os operadores possam usar várias contas e aumentar suas chances de ganhar. É a primeira competição da Bybit a utilizar subcontas dessa forma, e promete ser uma experiência dinâmica para todos os participantes.

"Enquanto o mundo celebra o mais alto nível de conquistas esportivas, nós da Bybit temos a satisfação de oferecer uma arena paralela onde os entusiastas das criptomoedas podem testar seu talento", disse Joan Han, director of sales and marketing da Bybit. "Os Crypto Games são realizados ao longo de semanas em vários locais diferentes dentro da plataforma da Bybit, e cada evento utiliza habilidades diferentes, portanto, temos opções para todos."

Os Crypto Games contarão com uma série de eventos:

Medley de Memecoins(8 a 22 de julho) : Os participantes podem mostrar sua criatividade criando memes com temas esportivos para ganhar parte de um prêmio de 500 USDT.

: Os participantes podem mostrar sua criatividade criando memes com temas esportivos para ganhar parte de um prêmio de 500 USDT. Maratona de Missões na Web3 (8 a 28 de julho) : Uma caça ao tesouro digital no ambiente da Web3, oferecendo aos jogadores a chance de liberar recompensas secretas.

: Uma caça ao tesouro digital no ambiente da Web3, oferecendo aos jogadores a chance de liberar recompensas secretas. Pentatlo do conhecimento em cripto (16 de julho a 23 de agosto) : Um desafio distribuído em cinco áreas de conhecimento, abrangendo desde o domínio das subcontas da Bybit até a exploração de tokens de tendência e insights de mercado.

: Um desafio distribuído em cinco áreas de conhecimento, abrangendo desde o domínio das subcontas da Bybit até a exploração de tokens de tendência e insights de mercado. Ciclo de cashback no cartão (18 de julho a 11 de agosto) : Os portadores do cartão recebem um cashback adicional de 10% em estabelecimentos comerciais relacionados a esportes, evidenciando a utilidade do Cartão Bybit.

: Os portadores do cartão recebem um cashback adicional de 10% em estabelecimentos comerciais relacionados a esportes, evidenciando a utilidade do Cartão Bybit. Desafio Summer Gold da subconta (23 de julho a 11 de agosto) : Um desafio de trading em que os participantes podem ganhar uma parte de um enorme prêmio de 3.000.000 USDT.

: Um desafio de trading em que os participantes podem ganhar uma parte de um enorme prêmio de 3.000.000 USDT. Sprint dos Bots de Futuros (23 de julho a 23 de agosto): Os competidores implementam estratégias automatizadas em um concurso de trading de futuros para ganhar um prêmio de 30.000 USDT.

O compromisso da Bybit com o refinamento da experiência do usuário através de atividades competitivas e educacionais a coloca no topo do pódio quando o assunto é experiência do usuário e simplicidade. E os 33 milhões de usuários da Bybit agora têm a oportunidade de competir nesse evento comunitário.

Para obter mais informações sobre como participar e reivindicar a vitória nos Bybit Crypto Games, acesse o site oficial da Bybit.

#Bybit / #TheCryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a mais de 33 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit disponibiliza uma plataforma profissional onde investidores e operadores de criptomoedas podem contar com um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte multilíngue para a comunidade. A Bybit é uma orgulhosa parceira dos vencedores do campeonato de construtores e pilotos da Fórmula 1: A equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais informações sobre a Bybit, acesse Bybit Press.

Para consultas da mídia, entre em contato com: [email protected]

Para obter mais informações, acesse: https://www.bybit.com

Para atualizações, siga: Comunidades e mídias sociais da Bybit

