Bybit 2024加密運動會：角逐競技，頂峰相見，暢想加密貨幣狂歡

Joan Han, director of sales and marketing at Bybit表示:「在全球共同慶祝體壇最高榮譽時,Bybit很高興能在加密貨幣領域打造一個平行競技場,讓加密貨幣愛好者也可以一展身手。加密運動會將在Bybit平台內的幾個不同場館舉行,為期數周,每場比賽對技能的要求均有所不同,每個人都能找到適合自己的比賽項目。」

加密運動競技場活動列表:

模因幣創意挑戰(7月8日至7月22日) :參賽者可通過體育主題備忘錄展示自己的創造力,贏取500 USDT獎金池中的獎金。

:參賽者可通過體育主題備忘錄展示自己的創造力,贏取500 USDT獎金池中的獎金。 Web3 任務馬拉松(7月8日至7月28日) :一場穿越Web3生態的數字尋寶遊戲,開啟探索之旅,解鎖神秘獎勵。

:一場穿越Web3生態的數字尋寶遊戲,開啟探索之旅,解鎖神秘獎勵。 加密知識五項全能(7月16日至8月23日) :一項橫跨五個知識領域的挑戰賽,從子賬戶夏令營,到探索熱幣市場洞察。

:一項橫跨五個知識領域的挑戰賽,從子賬戶夏令營,到探索熱幣市場洞察。 Card Cashback Cycle(7月18日至8月11日) :持卡人可在體育相關商戶享受額外10%的現金返還,彰顯Bybit Card的實用性。

:持卡人可在體育相關商戶享受額外10%的現金返還,彰顯Bybit Card的實用性。 子賬戶夏日賞金挑戰(7月23日至8月11日) :交易挑戰賽,參與者可贏取300萬USDT巨額獎金池中的獎金。

:交易挑戰賽,參與者可贏取300萬USDT巨額獎金池中的獎金。 合約機器人爭鋒賽)(7月23日至8月23日):參賽者在期貨交易大賽中部署自動化策略,贏取3萬USDT獎池中的獎金。

Bybit致力於通過競技和教育活動提升用戶體驗,這使其在用戶體驗和簡便性方面處於領先地位。現在,Bybit的3300萬用戶都有機會參與這一社群活動。

欲了解更多有關如何參與Bybit 2024加密運動會以及獲勝的信息,請訪問Bybit官網。

#Bybit / #TheCryptoArk

