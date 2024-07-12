Bybit 2024加密運動會：角逐競技，頂峰相見，暢想加密貨幣狂歡
12 7月, 2024, 11:07 CST
阿聯酋迪拜2024年7月12日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit將於2024年7月8日至8月23日推出Bybit 2024加密運動會，致敬加密貨幣世界的競技精神與成就。一系列激動人心的活動旨在捕捉全球競技體育令人心跳加速的精彩瞬間，為所有Bybit用戶帶來充滿競爭性和趣味性的體驗。
Bybit 2024加密運動會讓用戶參與競賽，檢驗他們的技能和策略。「子賬戶夏日賞金挑戰」(Summer Gold Challenge) 允許交易者使用多個賬戶來增加獲勝機會。這是Bybit首次以這種方式利用子賬戶參與比賽，有望為所有參賽者帶來動態體驗。
Joan Han, director of sales and marketing at Bybit表示：「在全球共同慶祝體壇最高榮譽時，Bybit很高興能在加密貨幣領域打造一個平行競技場，讓加密貨幣愛好者也可以一展身手。加密運動會將在Bybit平台內的幾個不同場館舉行，為期數周，每場比賽對技能的要求均有所不同，每個人都能找到適合自己的比賽項目。」
加密運動競技場活動列表：
- 模因幣創意挑戰（7月8日至7月22日）：參賽者可通過體育主題備忘錄展示自己的創造力，贏取500 USDT獎金池中的獎金。
- Web3 任務馬拉松（7月8日至7月28日）：一場穿越Web3生態的數字尋寶遊戲，開啟探索之旅，解鎖神秘獎勵。
- 加密知識五項全能（7月16日至8月23日）：一項橫跨五個知識領域的挑戰賽，從子賬戶夏令營，到探索熱幣市場洞察。
- Card Cashback Cycle（7月18日至8月11日）：持卡人可在體育相關商戶享受額外10%的現金返還，彰顯Bybit Card的實用性。
- 子賬戶夏日賞金挑戰（7月23日至8月11日）：交易挑戰賽，參與者可贏取300萬USDT巨額獎金池中的獎金。
- 合約機器人爭鋒賽）（7月23日至8月23日）：參賽者在期貨交易大賽中部署自動化策略，贏取3萬USDT獎池中的獎金。
Bybit致力於通過競技和教育活動提升用戶體驗，這使其在用戶體驗和簡便性方面處於領先地位。現在，Bybit的3300萬用戶都有機會參與這一社群活動。
欲了解更多有關如何參與Bybit 2024加密運動會以及獲勝的信息，請訪問Bybit官網。
#Bybit / #TheCryptoArk
關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有3300萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。
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SOURCE Bybit
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