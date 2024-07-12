Bybit 2024加密運動會：角逐競技，頂峰相見，暢想加密貨幣狂歡

阿聯酋迪拜2024年7月12日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit將於2024年7月8日至8月23日推出Bybit 2024加密運動會，致敬加密貨幣世界的競技精神與成就。一系列激動人心的活動旨在捕捉全球競技體育令人心跳加速的精彩瞬間，為所有Bybit用戶帶來充滿競爭性和趣味性的體驗。

Bybit 2024加密運動會讓用戶參與競賽，檢驗他們的技能和策略。「子賬戶夏日賞金挑戰」(Summer Gold Challenge) 允許交易者使用多個賬戶來增加獲勝機會。這是Bybit首次以這種方式利用子賬戶參與比賽，有望為所有參賽者帶來動態體驗。