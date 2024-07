Concurreer, handel en vier Crypto in Bybit's op atletiek geïnspireerde Crypto Games

DUBAI, VAE, 16 juli 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptocurrency exchange qua handelsvolume, is klaar om de geest van competitie en prestatie in de cryptowereld te vieren met de lancering van de Bybit Crypto Games van 8 juli tot 23 aug. 2024. Dit is een reeks van spannende evenementen ontworpen om de hartveroverende opwinding van de wereldwijde atletiek te stimuleren, door het leveren van een competitieve en leuke ervaring voor gebruikers over Bybit's hele suite van handelsproducten en tools.

Bij de Bybit Crypto Games doen gebruikers mee aan wedstrijden waarin hun vaardigheden en strategie worden getest. Tijdens het hoofdevenement, de Summer Gold Challenge, wordt gebruik gemaakt van Bybit Subaccounts, waardoor handelaren meerdere accounts kunnen gebruiken om hun winkansen te vergroten. Het is Bybit's eerste wedstrijd die op deze manier gebruik maakt van subaccounts, wat een dynamische ervaring voor alle deelnemers belooft.

"Terwijl de wereld het hoogtepunt van atletische prestaties viert, bieden wij bij Bybit enthousiast een parallelle omgeving aan waar cryptoliefhebbers hun kennis testen," zei Joan Han, director of sales and marketing bij Bybit. "De Crypto Games vinden plaats gedurende een aantal weken op verschillende locaties binnen het Bybit-platform. Elk evenement doet een beroep op verschillende vaardigheden, dus er is voor elk wat wils."

De Crypto Games bevatten verschillende evenementen:

Memecoin Medley (8 juli - 22 juli) : Deelnemers kunnen hun creativiteit laten zien door middel van memes met een sportthema om een deel van een prijzenpot van USDT 500 te winnen.

: Deelnemers kunnen hun creativiteit laten zien door middel van memes met een sportthema om een deel van een prijzenpot van USDT 500 te winnen. Web3 Quest Marathon (8 juli - 28 juli) : Een digitale speurtocht door het Web3-landschap, waarbij spelers de kans krijgen om geheime beloningen te ontgrendelen.

: Een digitale speurtocht door het Web3-landschap, waarbij spelers de kans krijgen om geheime beloningen te ontgrendelen. Cryptokennis vijfkamp (16 juli - 23 augustus) : Een uitdaging verspreid over vijf kennisgebieden, van het beheersen van Bybit's subaccounts tot het verkennen van trending tokens en marktinzichten.

: Een uitdaging verspreid over vijf kennisgebieden, van het beheersen van Bybit's subaccounts tot het verkennen van trending tokens en marktinzichten. Card Cashback-cyclus (18 juli - 11 augustus) : Kaarthouders krijgen 10% extra cashback bij sportwinkels, wat het nut van de Bybit Card benadrukt.

: Kaarthouders krijgen 10% extra cashback bij sportwinkels, wat het nut van de Bybit Card benadrukt. Subaccount Summer Gold Challenge (23 juli - 11 augustus) : Een tradinguitdaging waarbij deelnemers een deel van een enorme prijzenpot van 3.000.000 USDT kunnen winnen.

: Een tradinguitdaging waarbij deelnemers een deel van een enorme prijzenpot van 3.000.000 USDT kunnen winnen. Futures Bot Sprint (23 juli - 23 augustus): Deelnemers zetten geautomatiseerde strategieën in een futures trading wedstrijd in om te winnen uit een prijzenpot van USDT 30.000.

Dankzij de inzet van Bybit om de gebruikerservaring te verbeteren door middel van concurrerende en educatieve activiteiten, staat het bedrijf aan de top als het gaat om gebruikerservaring en eenvoud. En de 33 miljoen gebruikers van Bybit hebben nu de kans om mee te doen aan dit gemeenschapsevenement.

Voor meer informatie over hoe u deel kunt nemen en de overwinning kunt claimen in de Bybit Crypto Games, kunt u terecht op de officiële website van Bybit.

