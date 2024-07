Doze estudantes do KIIT-DU se classificam para as Olimpíadas de Paris

O fundador do KIIT-KISS anuncia Rs 7 lakh para cada um dos atletas

BHUBANESWAR, Índia, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma grande conquista para o KIIT Deemed to be University (KIIT-DU), Bhubaneswar, 12 estudantes se classificaram com sucesso para as Olimpíadas de Paris 2024, que começam em 26 de julho, trazendo orgulho e alegria para a instituição.

O KIIT é a primeira universidade do país a enviar o maior contingente de atletas entre todas as universidades da Índia.

KIIT-KISS Dr Achyuta Samanta addressing the media in Bhubaneswar, India on July 18 at the felicitation function for 12 students who have qualified for Paris Olympics 2024.

O fundador do KIIT e do KISS, Dr. Achyuta Samanta anunciou Rs 7 lakh para cada um dos atletas, os incentivando a dar o seu melhor no campo e trazer glória ao país.

Os atletas que conquistaram suas vagas são: Amit Rohidas, no hóquei masculino; Kishore Kumar Jena, no lançamento de dardo; Parul Chaudhary, na corrida de obstáculos de 3000 m e 5000 m; Priyanka, na marcha atlética de 20 km e na marcha atlética de revezamento misto; Annu Rani, no lançamento de dardo; Jyothi Yarraji nos 100 m com barreiras; Tajinderpal Singh Toor no arremesso de peso; Abha Khatua no arremesso de peso; Prachi na equipe de revezamento 4x400 m; Ankita nos 5000 m; Paramjeet Singh Bisht na marcha atlética de 20 km e Suraj Panwar na equipe de marcha atlética de revezamento misto.

O Dr. Achyuta Samanta, fundador do KIIT & KISS, parabenizou o orgulhoso contingente em um programa especial em Bhubaneswar, dizendo: "Seu trabalho árduo e dedicação os trouxeram a este estágio de prestígio." Ele declarou Rs. 7 lakh de apoio em dinheiro para cada jogador. Todos os 12 jogadores, que estão atualmente em vários campos em diferentes países da Europa, aderiram ao programa virtualmente.

Informando a mídia, o Dr. Samanta disse que o KIIT & KISS é a primeira organização na Índia a enviar o maior número de jogadores para as Olimpíadas. Ele também mencionou que o KIIT & KISS produziu 20 atletas olímpicos e 2 paraolímpicos que representaram a Índia nas Olimpíadas do Rio de 2016, nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e representarão o país nas Olimpíadas de Paris 2024. KIIT & KISS orgulha-se de ter 7 ganhadores do prêmio Arjuna, acrescentou.

"Estamos felizes que 12 alunos do KIIT estejam participando das Olimpíadas de Paris 2024, deixando nós e o país orgulhosos. Dê o seu melhor e brilhe com suas conquistas. Toda a família KIIT & KISS está com você, torcendo por você", disse ele.

