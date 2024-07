Zwölf Studierende der KIIT-DU qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Paris

KIIT-KISS-Gründer kündigt 700 000 Rupien für jeden der Athleten an

BHUBANESWAR, Indien, 19. Juli 2024 /PRNewswire/ -- In einem großen Erfolg für KIIT Deemed to be University (KIIT-DU), Bhubaneswar, haben sich 12 Studierende erfolgreich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert, die am 26. Juli beginnen, was die Institution mit Stolz und Freude erfüllt.

Die KIIT ist die erste Universität des Landes, die von allen indischen Universitäten das größte Kontingent an Athleten entsendet.

KIIT-KISS Dr Achyuta Samanta (third from left) addressing the media in Bhubaneswar, India on July 18 at the felicitation function for 12 students who have qualified for Paris Olympics 2024. The Founder is flanked by Gaganendu Dash, Director General, Sports & Yoga, KIIT-DU (from left); Sanjaya Kumar Garnaik, Chief Athletic Coach; Prof. Saranjit Singh, Vice Chancellor, KIIT-DU and Prof. Jnyana Ranjan Mohanty, Registrar, KIIT-DU

Der Gründer von KIIT und KISS, Dr. Achyuta Samanta, hat jedem der Athleten 700 000 Rupien versprochen und sie ermutigt, ihr Bestes zu geben und dem Land Ruhm zu bringen.

Die Athleten, die sich ihre Plätze verdient haben, sind: Amit Rohidas im Hockey der Männer, Kishore Kumar Jena im Speerwurf, Parul Chaudhary im 3000m Hindernisrennen und 5000m, Priyanka im 20 km Gehen und in der gemischten Geh-Marathon-Staffel, Annu Rani im Speerwurf; Jyothi Yarraji über 100 m Hürden; Tajinderpal Singh Toor im Kugelstoßen; Abha Khatua im Kugelstoßen; Prachi in der 4x400-m-Staffel; Ankita über 5000 m; Paramjeet Singh Bisht im 20-km-Lauf und Suraj Panwar in der gemischten Geh-Marathon-Staffel.

Dr. Achyuta Samanta, Gründer von KIIT und KISS, beglückwünschte die stolze Gruppe bei einem besonderen Programm in Bhubaneswar mit den Worten: „Eure harte Arbeit und euer Engagement haben euch auf diese prestigeträchtige Bühne gebracht." Er versprach allen Athleten jeweils 700 000 Rupien Bargeldunterstützung. Alle 12 Athleten, die sich derzeit in verschiedenen Lagern in verschiedenen Ländern Europas aufhalten, nahmen virtuell an dem Programm teil.

Dr. Samanta informierte die Medien, dass KIIT & KISS die erste Organisation in Indien ist, die die meisten Athleten zu den Olympischen Spielen schickt. Er erwähnte auch, dass KIIT & KISS 20 Olympioniken und 2 Paralympioniken hervorgebracht hat, die Indien bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und 2020 in Tokio vertreten haben und das Land bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten werden. KIIT und KISS sind stolz darauf, 7 Arjuna-Preisträger zu haben, fügte er hinzu.

„Wir freuen uns, dass 12 Studierende von KIIT an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen und uns und unser Land stolz machen. Geben Sie Ihr Bestes und glänzen Sie mit Ihren Leistungen. Die gesamte KIIT- und KISS-Familie steht hinter Ihnen und feuert Sie an", sagte er.

