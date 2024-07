Douze étudiants de KIIT-DU se qualifient pour les Jeux Olympiques de Paris

Le fondateur de KIIT-KISS annonce l'octroi de Rs 7 lakhs à chacun des athlètes

BHUBANESWAR, Inde, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Une belle réussite pour KIIT Deemed to be University (KIIT-DU), Bhubaneswar, douze étudiants sont ainsi parvenus à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à partir du 26 juillet, apportant fierté et joie à l'institution.

KIIT est la première université du pays à envoyer le plus grand contingent d'athlètes parmi toutes les universités indiennes.

Twelve Students from KIIT-DU Qualify for Paris Olympics

Le fondateur de KIIT et de KISS, le Prof. Achyuta Samanta, a annoncé qu'il remettrait Rs 7 lakhs à chacun des athlètes, les encourageant ainsi à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain et à apporter la gloire au pays.

Les athlètes qui ont gagné leur place sont les suivants : Amit Rohidas en hockey masculin, Kishore Kumar Jena au lancer du javelot, Parul Chaudhary au 3 000 m et 5 000 m steeple, Priyanka à la marche de 20 km et au marathon en relais mixte, Annu Rani au lancer du javelot, Jyothi Yarraji au 100 m haies, Tajinderpal Singh Toor au lancer du poids, Abha Khatua au lancer du poids, Prachi dans l'équipe de relais 4 x 400 m, Ankara au relais 4 x 400 m ; Jyothi Yarraji au 100 m haies ; Tajinderpal Singh Toor au lancer du poids ; Abha Khatua au lancer du poids ; Prachi dans l'équipe de relais 4 x 400 m ; Ankita au 5 000 m ; Paramjeet Singh Bisht à la marche de 20 km et Suraj Panwar dans l'équipe de relais mixte marathon marche.

Achyuta Samanta, fondateur de KIIT et de KISS, a félicité le fier contingent lors d'un programme spécial à Bhubaneswar, en déclarant : « Vos efforts soutenus et votre dévouement vous ont permis d'accéder à cette étape prestigieuse ». Il a annoncé attribuer Rs 7 lakhs en espèces à chaque joueur. Les douze joueurs, qui participent actuellement à des stages dans différents pays européens, ont rejoint le programme virtuellement.

Le Prof. Samanta s'est adressé aux médias et a avancé que KIIT & KISS était la première organisation en Inde à envoyer le plus grand nombre de joueurs aux Jeux Olympiques. Il a également mentionné que KIIT & KISS avait formé 20 olympiens et 2 paralympiens qui ont représenté l'Inde aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et qui représenteront le pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024. KIIT et le KISS sont fiers de compter sept lauréats du prix Arjuna, a-t-il ajouté.

« Nous sommes heureux que douze étudiants de KIIT prennent part aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et qu'ils nous rendent fiers, nous et le pays. Donnez le meilleur de vous-même et distinguez-vous par vos réalisations. Toute la famille de KIIT et de KISS vous soutient et vous encourage », a-t-il affirmé.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2464501/KIIT_DU_Qualify_for_Paris_Olympics.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2234144/4513631/KIIT_Logo.jpg