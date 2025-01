DXC fecha parceria com a Ferrari para desenvolvimento da HMI de motoristas para veículos de nova geração

O software da DXC alimenta o sistema de infoentretenimento do F80, o novo supercarro da Ferrari

ASHBURN, Virgínia, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC (NYSE: DXC) anunciou um acordo com a Ferrari para expandir sua parceria no desenvolvimento das próximas gerações dos sistemas de infoentretenimento dos veículos Ferrari, permitindo que os motoristas tenham uma experiência mais próxima da funcionalidade de alto desempenho dos veículos Ferrari.

Com sua vasta experiência no setor automotivo, a DXC ajudará a garantir que os sistemas de infoentretenimento da Ferrari sejam projetados para proporcionar uma experiência automotiva superior para os proprietários de Ferrari, ao mesmo tempo em que mantêm a agilidade necessária para seguirem à frente do mercado.

"A DXC é uma líder de mercado inovadora no setor automotivo, permitindo-nos acelerar o desenvolvimento de nossa plataforma de software e seus componentes, bem como funcionalidades e usabilidade avançadas", afirmou Ernesto Lasalandra, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ferrari.

Como parte de sua jornada com a Ferrari, em 2021, a DXC iniciou a reengenharia dos sistemas de Interface Homem Máquina (HMI) para os modelos atuais e de nova geração.

Em um projeto recente, a DXC desenvolveu o software para o F80, o novo supercarro da Ferrari, lançado em outubro de 2024, adequado tanto para estrada quanto para pista. Graças ao software sob medida da DXC, as múltiplas telas do F80 proporcionam uma experiência contínua, de alta velocidade e voltada para o desempenho tanto para o motorista quanto para o passageiro, com a tela adicional opcional. O sistema de "cockpit digital" do F80 oferece funcionalidades para o uso em vias públicas e se transforma em uma tela de corrida quando está na pista. Ele fornece dados de desempenho (incluindo velocidade, força G, rotações e pressão dos pneus) e visuais imersivos em tempo real, criando uma experiência de corrida única e emocionante para o usuário.

"A DXC traz sua profunda experiência no setor automotivo para nossa parceria com a Ferrari, uma das fabricantes de automóveis mais prestigiadas do mundo", afirmou Luz G. Mauch, Vice-Presidente Executivo de Automotivo e Manufatura da DXC. "As inovações de software de última geração que estamos desenvolvendo hoje transformarão a experiência do motorista pelas próximas décadas".

Para mais informações, acesse https://dxc.com/us/en/scuderia-ferrari.

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, modernizando a TI, otimizando as arquiteturas de dados e garantindo a segurança e a escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implantar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em suas propriedades de TI. Saiba mais sobre como oferecemos excelência aos nossos clientes e colegas em DXC.com.

