DXC s'associe à Ferrari pour développer l'IHM des véhicules de nouvelle génération

Le logiciel DXC alimente le système d'info-divertissement de la F80 – la nouvelle supercar de Ferrari

ASHBURN, Va., 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- DXC (NYSE: DXC) a annoncé un accord avec Ferrari pour étendre leur partenariat afin de développer les prochaines générations de systèmes d'info-divertissement embarqués de Ferrari, permettant aux conducteurs de mieux apprécier les fonctionnalités haute performance des véhicules Ferrari.

Grâce à son expertise reconnue dans l'industrie automobile, DXC aidera à garantir que les systèmes d'info-divertissement Ferrari soient conçus pour offrir une expérience automobile optimale aux propriétaires de Ferrari, tout en restant à la pointe de l'innovation.

DXC partners with Ferrari to develop the driver HMI for next-gen vehicles

« DXC est un innovateur reconnu dans l'industrie automobile, nous permettant d'accélérer le développement de notre plateforme logicielle et de ses composants ainsi que des fonctionnalités et une ergonomie de pointe », a déclaré Ernesto Lasalandra, directeur de la recherche et du développement chez Ferrari.

Dans le cadre de son partenariat avec Ferrari, DXC a commencé en 2021 à réingénier les systèmes d'interface homme-machine (IHM) pour les modèles actuels et de nouvelle génération.

Dans un projet récent, DXC a développé le logiciel pour la F80, la nouvelle supercar de Ferrari lancée en octobre 2024, adaptée à la fois à la route et à la piste. Grâce au logiciel sur mesure de DXC, les multiples écrans de la F80 offrent une expérience fluide, rapide et axée sur la performance pour le conducteur et, grâce à l'écran optionnel supplémentaire, pour le passager. Le système de « cockpit numérique » de la F80 propose des fonctionnalités pour une utilisation sur route ouverte et se transforme en affichage de course sur la piste. Il fournit des données de performance en temps réel (la vitesse, la force G, les tours/minute et la pression des pneus) et des visuels immersifs qui créent une expérience de course unique et palpitante pour l'utilisateur.

« DXC apporte son expérience approfondie dans le secteur automobile à notre partenariat avec Ferrari, l'un des constructeurs automobiles les plus prestigieux au monde », a déclaré Luz G. Mauch, vice-président exécutif Automotive & Manufacturing chez DXC. « Les innovations logicielles que nous développons aujourd'hui contribueront à transformer l'expérience de conduite pour les décennies à venir. »

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://dxc.com/us/en/scuderia-ferrari .

