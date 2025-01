DXC y Ferrari colaboran en la interfaz hombre-máquina (HMI) de los vehículos de nueva generación

-DXC se asocia con Ferrari para desarrollar la interfaz hombre-máquina (HMI) del conductor de los vehículos de nueva generación

El software de DXC impulsa el sistema de información y entretenimiento del F80, el nuevo superdeportivo de Ferrari

ASHBURN, Va, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- DXC (NYSE: DXC) ha anunciado un acuerdo con Ferrari para ampliar su colaboración en el desarrollo de las próximas generaciones de sistemas de información y entretenimiento en los vehículos de Ferrari, permitiendo a los conductores estar más cerca de la funcionalidad de alto rendimiento de los vehículos Ferrari.

Con su amplia experiencia en la industria del automóvil, DXC ayudará a garantizar que los sistemas de infoentretenimiento de Ferrari estén diseñados para brindar una experiencia superior de automoción a los propietarios de Ferrari y, al mismo tiempo, tener la agilidad para mantenerse a la vanguardia del mercado.

"DXC es un innovador líder en el mercado de la industria automotriz, lo que nos permite acelerar el desarrollo de nuestra plataforma de software y sus componentes, así como funcionalidades y usabilidad de vanguardia", declaró Ernesto Lasalandra, director de investigación y desarrollo de Ferrari.

Como parte de su trayectoria con Ferrari, en 2021 DXC comenzó a rediseñar los sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI) para los modelos actuales y de próxima generación.

En un proyecto reciente, DXC desarrolló el software para el F80, el nuevo superdeportivo de Ferrari que se lanzó en octubre de 2024 y es apto tanto para carretera como para circuito. Gracias al software a medida de DXC, las múltiples pantallas del F80 ofrecen una experiencia fluida, de alta velocidad y orientada al rendimiento para el conductor y, gracias a la pantalla adicional opcional, para el pasajero. El sistema de "cabina digital" del F80 ofrece funcionalidad para su uso en carretera y se transforma en una pantalla de carreras cuando está en la pista. Proporciona datos de rendimiento en tiempo real (como velocidad, fuerza G, revoluciones y presión de los neumáticos) e imágenes envolventes que crean una experiencia de carrera única y emocionante para el usuario.

"DXC aporta su profunda experiencia en el sector de la automoción a nuestra asociación con Ferrari, uno de los fabricantes de automóviles más prestigiosos del mundo", declaró Luz G. Mauch, vicepresidenta ejecutiva de Automoción y Fabricación de DXC. "Las innovaciones de software de vanguardia que desarrollamos hoy ayudarán a transformar la experiencia del conductor en las próximas décadas".

Para obtener más información, visite https://dxc.com/us/en/scuderia-ferrari.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

