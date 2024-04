Easyhome e Homestyler sediarão conferência de parceiros globais no 2024 Salone Del Mobile Milano

MILÃO, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Homestyler, uma plataforma líder de design 3D multifuncional e comunidade criativa para designers globais investida pelo Easyhome New Retail Group e pelo Alibaba Group, sediará a Homestyler Global Partners Conference e a Gorgeous Home Imported Conferência de Promoção de Investimentos em Marcas, de 18 a 19 de abril, durante o Salone del Mobile Milano 2024, a principal feira de móveis do mundo.

A Conferência de Parceiros Globais no NH Milano Fiera Hotel contará com os principais especialistas em design em painéis de discussão sobre as tendências da indústria moveleira. Participantes notáveis incluem Luciano Galimberti, Presidente da ADI; Monica Molinari do Salone del Mobile Milão; Matteo Ingaramo, ex-diretor da POLI.design; junto com Wang Ning, CEO do Grupo Easyhome; Xu Min, gerente geral da Homestyler; Li Ming, gerente de negócios da POLI.design e ADI na China; e Ma Xingjian, chefe de operações globais da Homestyler, que fará as principais apresentações.

Como um marco importante no roteiro estratégico internacional da Homestyler, o evento também fornece uma plataforma para designers e empresas aprenderem sobre as mais recentes tecnologias e conceitos, expandirem a cooperação internacional e promoverem o desenvolvimento digital e inteligente da indústria moveleira global.

Para a Easyhome, a conferência de promoção de investimentos servirá como uma plataforma para unir o mercado chinês com a indústria global de móveis para trazer as melhores marcas de todo o mundo para a China, bem como apresentar as marcas chinesas aos mercados globais e fornecer os melhores serviços e suporte para consumidores.

"A Easyhome está empenhada em se tornar a ponte de amizade para marcas internacionais de mobiliário doméstico e criar mais oportunidades para todos os parceiros para revigorar a inovação da indústria com tecnologias digitais que trarão experiência imersiva e maior eficiência para varejistas e consumidores", disse Wang Ning, CEO da Grupo Easyhome. "A conferência de promoção de investimentos é o nosso maior evento anual, de maior escala e cobertura mais ampla, através do qual esperamos promover o desenvolvimento inovador ligando marcas, designers, organizações e instituições globais."

A Homestyler Global Partners Conference concentra-se em duas agendas principais: a estratégia internacional da Easyhome e da marca Gorgeous Home e o programa de parceiros globais da Homestyler. Nesta ocasião, discutirão tópicos que incluem marcas internacionais que estão a entrar no mercado de mobiliário doméstico da China, inovação industrial e empresarial impulsionada por tecnologias digitais de 3D e IA e muito mais.

Easyhome e Homestyler criaram uma zona de exposição interativa de 3D e IA onde os visitantes podem experimentar a transmissão virtual ao vivo com mudança de cenário 3D e restaura cenas de mobiliário na escala de 1:1, enquanto aprendem sobre 3D Floor Planner, estúdio virtual 3D, 3D panorama interativo, AIGC e mais tecnologias de ponta para explorar as infinitas possibilidades alcançadas através da ampla aplicação de tecnologias digitais.

No dia 19 de abril, a Homestyler também realizará uma sessão especial para estudantes de instituições de ponta, incluindo a Universidade Politécnica de Milão, onde poderão trocar e compartilhar com os principais especialistas do setor e promover a cooperação entre a indústria e a academia. A cooperação com a Universidade Politécnica de Milão e a POLI.design será um começo para expandir a nossa rede global de parceiros em instituições de ensino.

"Até 2025, pretendemos desenvolver parceiros em 20 países e regiões e impulsionar o investimento no desenvolvimento tecnológico para trazer uma melhor experiência ao usuário e alcançar maior eficiência, e iterar continuamente produtos em termos de design, marketing, renderização e muito mais, otimizar a experiência da ferramenta para beneficiar mais designers e profissionais de decoração", disse Xu Min, gerente geral da Homestyler.

Para mais informação, acesse: https://www.homestyler.com.

Sobre o Homestyler:

A Homestyler foi investida conjuntamente pelo Easyhome New Retail Group e pelo Alibaba Group. Ela se dedica a fornecer ferramentas de design em nuvem 3D para designers de todo o mundo e a fornecer um conjunto abrangente de soluções digitais 3D + IA para a indústria de móveis e artigos de decoração.

