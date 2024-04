Easyhome und Homestyler veranstalten globale Partnerkonferenz auf dem Salone Del Mobile 2024 in Mailand

MAILAND, 16. April 2024 /PRNewswire/ -- Homestyler, eine führende All-in-One 3D-Design-Plattform und kreative Gemeinschaft für globale Designer, die von der Easyhome New Retail Group und der Alibaba Group investiert wird, wird vom 18. bis 19. April während des Salone del Mobile Milano 2024, der weltweit führenden Möbelmesse, die Homestyler Global Partners Conference und die Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference veranstalten.

Auf der Global Partners Conference im NH Milano Fiera Hotel werden führende Designexperten in Podiumsdiskussionen über Trends in der Möbelindustrie sprechen. Zu den namhaften Teilnehmern gehören Luciano Galimberti, Präsident von ADI, Monica Molinari vom Salone del Mobile Milano, Matteo Ingaramo, ehemaliger Direktor von POLI.design, sowie Wang Ning, CEO der Easyhome Group, Xu Min, General Manager von Homestyler, Li Ming, Business Manager von POLI.design und ADI in China, und Ma Xingjian, Leiter der globalen Aktivitäten von Homestyler, die Grundsatzreferate halten werden.

Als ein wichtiger Meilenstein in Homestylers strategischer internationaler Roadmap bietet die Veranstaltung auch eine Plattform für Designer und Unternehmen, um sich über die neuesten Technologien und Konzepte zu informieren, die internationale Zusammenarbeit auszubauen und die digitale und intelligente Entwicklung der globalen Möbelindustrie zu fördern.

Für Easyhome dient die Investitionsförderungskonferenz als Plattform, um eine Brücke zwischen dem chinesischen Markt und der globalen Möbelindustrie zu schlagen, um die besten Marken aus der ganzen Welt nach China zu bringen, chinesische Marken auf den globalen Märkten einzuführen und den besten Service und Support für die Verbraucher zu bieten.

„Easyhome ist bestrebt, eine Brücke der Freundschaft für internationale Einrichtungsmarken zu werden und mehr Möglichkeiten für alle Partner zu schaffen, um die Innovation in der Branche mit digitalen Technologien zu beleben, die Einzelhändlern und Verbrauchern ein intensives Erlebnis und eine höhere Effizienz bieten", sagte Wang Ning, CEO der Easyhome Group. „Die Investitionsförderungskonferenz ist unsere größte jährliche Veranstaltung mit dem größten Umfang und der größten Reichweite, mit der wir die innovative Entwicklung fördern wollen, die globale Marken, Designer, Organisationen und Institutionen verbindet."

Die Homestyler Global Partners Conference konzentriert sich auf zwei Hauptthemen - die internationale Strategie von Easyhome und der Marke Gorgeous Home sowie Homestylers globales Partnerprogramm. Bei dieser Gelegenheit werden sie Themen wie internationale Marken, die in den chinesischen Einrichtungsmarkt eindringen, sowie Innovationen in Industrie und Wirtschaft, die durch digitale Technologien wie 3D und KI ermöglicht werden, diskutieren.

Easyhome und Homestyler haben einen interaktiven Ausstellungsbereich für 3D und KI eingerichtet, in dem die Gäste das virtuelle Livestreaming mit 3D-Szenenwechsel erleben und Einrichtungsszenen im Maßstab 1:1 wiederherstellen können. Außerdem können sie sich über 3D-Bodenplaner, virtuelles 3D-Studio, interaktives 3D-Panorama, AIGC und weitere Spitzentechnologien informieren, um die unendlichen Möglichkeiten zu erkunden, die sich durch die umfassende Anwendung digitaler Technologien ergeben.

Am 19. April wird Homestyler außerdem eine spezielle Veranstaltung für Studenten von Spitzeneinrichtungen wie der Polytechnischen Universität Mailand veranstalten, bei der sie die Möglichkeit haben werden, sich mit führenden Industrieexperten auszutauschen und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen zu fördern. Die Zusammenarbeit mit der Polytechnischen Universität Mailand und POLI.design ist ein Anfang, um unser globales Partnernetzwerk in Bildungseinrichtungen zu erweitern.

„Bis 2025 wollen wir Partner in 20 Ländern und Regionen aufbauen und die Investitionen in die technologische Entwicklung steigern, um eine bessere Benutzererfahrung und höhere Effizienz zu erreichen. Außerdem wollen wir die Produkte in Bezug auf Design, Marketing, Rendering und mehr kontinuierlich weiterentwickeln und die Erfahrung mit den Tools optimieren, damit mehr Designer und Einrichtungsprofis davon profitieren können", so Xu Min, General Manager von Homestyler.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.homestyler.com.

Über Homestyler:

Homestyler wurde von der Easyhome New Retail Group und der Alibaba Group gemeinsam finanziert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 3D-Cloud-Design-Tools für Designer auf der ganzen Welt bereitzustellen und der Möbel- und Einrichtungsbranche eine umfassende Suite von digitalen 3D+AI-Lösungen zu liefern.

