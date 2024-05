Homestyler recruta primeiro grupo de parceiros internacionais em 20 países

MILÃO, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Homestyler, uma plataforma líder de design 3D multifuncional e comunidade criativa para designers internacionais investida pelo Easyhome New Retail Group e pelo Alibaba Group, organizou com sucesso a 'Homestyler Global Partners Conference' e a 'Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference' de 18 a 19 de abril, em paralelo com o 'Salone del Mobile Milano 2024', a principal feira de móveis do mundo.

A Easyhome está na vanguarda, impulsionando a transformação do setor moveleiro doméstico em uma plataforma de serviço completo. Ela desenvolveu uma solução personalizada para marcas mundiais chamada Gorgeous Home, que inclui políticas de apoio e estabeleceu redes locais de distribuição e serviços em mercados internacionais. Durante a conferência, a Homestyler revelou um conjunto de produtos digitais aprimorados por tecnologias 3D e IA, incluindo ferramentas de design baseadas em nuvem, transmissão ao vivo virtual, que pode alterar e restaurar cenários de móveis em escala real, um 3D Floor Planner, um 3D Virtual Studio, e um 3D Interactive Panorama, entre outros. O evento também marcou a cerimônia de assinatura com o primeiro grupo de parceiros internacionais.

O Programa de Parceiros Internacionais é um marco importante no roteiro da Homestyler rumo à comercialização mundial. Foram estabelecidas estreitas parcerias com cerca de 1.000 empresas internacionais de móveis residenciais e instituições de design, a fim de oferecer soluções para a transformação digital. Os primeiros parceiros internacionais de mais de 20 países e regiões irão colaborar para explorar a criação de conteúdos e o potencial de marketing para proporcionar um crescimento efetivo.

Além disto, a Homestyler compartilhou as vantagens exclusivas de seu software e ferramentas de design em nuvem, especialmente em representação gráfica em nuvem, recursos de modelagem gratuitos, modelos 3D e bibliotecas de materiais, fluxo de trabalho completo e facilidade de uso.

"As principais tecnologias e produtos da Homestyler se estendem por todos os links, tanto online quanto offline, e convergem profundamente a experiência física com as tecnologias digitais, como atração de clientes, design e criação de conteúdo, cena interativa, rastreamento de check-out e muito mais, sendo que continuamos a otimizar e aprimorar a experiência de compra do cenário 3D para capacitar a transformação e atualização do setor mundial de móveis residenciais", disse Ma Xingjian, Chefe de Negócios Internacionais da Homestyler.

Olhando para o futuro, a Easyhome e a Homestyler pretendem estabelecer um serviço internacional, distribuição regional e sistema de concessões, servindo como uma ponte entre designers internacionais e empresas moveleiras domésticas de todo o mundo para permitir que designers residentes em diferentes países e regiões destaquem suas soluções de design 3D e impulsionem a experiência de compra aos clientes.

Como um centro criativo para designers internacionais, a Homestyler expande continuamente sua biblioteca de modelos com produtos de móveis residenciais de todo o mundo e fornece as mais recentes tecnologias 3D e IA para ajudar as empresas a promover seus produtos em vários canais. Empresas como P Life Concept London, Lahoma Ltd. e Tecnobit S.r.l. estão aproveitando os produtos Homestyler para aprimorar a experiência de compra online e aumentar a eficiência em seus sites. A Homestyler planeja lançar mais produtos e serviços digitais B2B, incluindo ferramentas 3D avançadas para design, modelagem, representação, filmagem em estúdio virtual e transmissão ao vivo. "A Homestyler irá avançar ainda mais em nosso desenvolvimento internacional: Estamos planejando estabelecer uma cooperação industrial e acadêmica com a principal instituição de design da Itália, a Universidade Politécnica de Milão, e o relacionamento com a ADI. Com o lançamento do Programa de Parcerias Internacionais, a Homestyler continuará investindo no apoio a políticas e a aumentando a influência internacional através de vários programas de cooperação, para atingir a meta de oferecer melhores serviços de design a usuários a nível mundial", disse Xu Min, Diretor Geral da Homestyler.

Sobre a Homestyler

A Homestyler foi investida conjuntamente pelo Easyhome New Retail Group e pelo Alibaba Group. Ela se dedica a fornecer ferramentas de design em nuvem 3D para designers em todo o mundo e a oferecer um conjunto abrangente de soluções digitais 3D+IA para o setor moveleiro e artigos de decoração.

