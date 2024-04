Easyhome et Homestyler accueilleront la conférence des partenaires mondiaux au 2024 Salone Del Mobile Milano

MILAN, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Homestyler, une plateforme de conception 3D tout-en-un de premier plan et une communauté créative pour les designers mondiaux investis par Easyhome New Retail Group et Alibaba Group, accueillera la Homestyler Global Partners Conference et la Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference du 18 au 19 avril dans le cadre de la Salone del Mobile Milano 2024, le premier salon du meuble au monde.

La Conférence mondiale des partenaires au NH Milano Fiera Hotel réunira des experts en design de premier plan lors de tables rondes sur les tendances de l'industrie du meuble. Parmi les participants notables figurent Luciano Galimberti, président d'ADI ; Monica Molinari de Salone del Mobile Milano ; Matteo Ingaramo, ancien directeur de POLI.design ; ainsi que Wang Ning, PDG d'Easyhome Group ; Xu Min, directeur général de Homestyler ; Li Ming, responsable commercial de POLI.design et de l'ADI en Chine ; et Ma Xingjian, responsable des opérations mondiales de Homestyler, qui feront des présentations.

En tant que jalon clé de la feuille de route stratégique internationale de Homestyler, l'événement fournit également une plateforme permettant aux designers et aux entreprises d'en savoir plus sur les technologies et les concepts les plus récents, d'étendre la coopération internationale, et promouvoir le développement numérique et intelligent de l'industrie mondiale du meuble.

Pour Easyhome, la conférence de promotion des investissements servira de plateforme pour faire le pont entre le marché chinois et l'industrie mondiale du meuble afin d'attirer les meilleures marques du monde entier en Chine, ainsi que de présenter les marques chinoises sur les marchés mondiaux et de fournir les meilleurs services et le meilleur soutien pour consommateurs.

« Easyhome s'engage à devenir le pont d'amitié pour les marques internationales d'ameublement domestique et à créer plus d'opportunités pour tous les partenaires afin de dynamiser l'innovation de l'industrie grâce à des technologies numériques qui apporteront une expérience immersive et une plus grande efficacité pour les détaillants et les consommateurs. » a déclaré Wang Ning, PDG d'Easyhome Group. « La conférence de promotion des investissements est notre plus grand événement annuel de plus grande envergure et de plus grande couverture, à travers lequel nous espérons promouvoir le développement innovant reliant les marques, les designers, les organisations et les institutions mondiales. »

La Homestyler Global Partners Conference se concentre sur deux programmes clés : la stratégie internationale d'Easyhome et la marque Gorgeous Home et le programme mondial de partenaires de Homestyler. À cette occasion, ils discuteront de sujets tels que les marques internationales qui entrent sur le marché chinois de l'ameublement, l'innovation industrielle et commerciale alimentée par les technologies numériques 3D et IA, entre autres.

Easyhome et Homestyler ont mis en place une zone d'exposition interactive en 3D et en IA où les invités peuvent découvrir la diffusion virtuelle en direct avec un changement de scénario 3D et restaure les scènes d'ameublement à l'échelle de 1:1, tout en apprenant également sur le planificateur de sol 3D, le studio virtuel 3D, le panorama interactif 3D, AIGC et d'autres technologies de pointe pour explorer les possibilités infinies obtenues grâce à l'application étendue des technologies numériques.

Le 19 avril, Homestyler organisera également une session spéciale pour les étudiants des principales institutions, notamment l'Université polytechnique de Milan, où ils pourront échanger et partager avec les meilleurs experts de l'industrie et promouvoir la coopération entre l'industrie et les universités. La coopération avec l'Université polytechnique de Milan et POLI.design marquera le début de l'expansion de notre réseau mondial de partenaires dans les établissements d'enseignement.

« D'ici 2025, nous visons à développer des partenaires dans 20 pays et régions et à stimuler l'investissement dans le développement technologique afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur et d'atteindre une plus grande efficacité, et de reproduire continuellement les produits en termes de conception, de marketing, de rendu et plus encore. optimiser l'expérience des outils pour le bénéfice d'un plus grand nombre de designers et de professionnels de l'ameublement à domicile », a déclaré Xu Min, directeur général de Homestyler.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.homestyler.com .

À propos de Homestyler :

Homestyler a été investi conjointement par Easyhome New Retail Group et Alibaba Group. Il se consacre à la fourniture d'outils de conception de cloud 3D pour les designers du monde entier, et à la fourniture d'une suite complète de solutions numériques 3D+IA pour l'industrie du mobilier et de l'ameublement.