Ecolab e HeiQ apresentam produtos de limpeza simbióticos na Interclean

ZÜRIQUE, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Ecolab e a HeiQ Chrisal se uniram para lançar a revolucionária linha de limpeza Maxx Synbiotic na Interclean em Amsterdã, Holanda.

A Ecolab, líder global em sustentabilidade que oferece soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções, e a HeiQ Chrisal, líder inovadora em biotecnologia, estão orgulhosamente colaborando para introduzir produtos de limpeza simbióticos avançados na indústria de limpeza europeia. Na Interclean em Amsterdã, de 14 a 17 de maio, a linha Maxx Synbiotic será apresentada à indústria de limpeza profissional em toda a Europa.

Aproveitando o poder dos pré e probióticos, os 50 bilhões de probióticos por litro de Maxx Synbiotic proporcionam limpeza imediata, contínua e em nível microscópico, redução de odores altamente eficiente, eficácia duradoura e suporte para um microbioma bem equilibrado nas superfícies. A tecnologia de limpeza simbiótica da HeiQ foi validada em vários estudos científicos, por ex. o estudo marcante publicado em maio de 2023 no The Lancet pelo renomado Charité University Hospital Berlin.

Convidamos você a visitar os estandes da Ecolab e da HeiQ na Interclean 2024 em Amsterdã, de 14 a 17 de maio.

Na quinta-feira, 16 de maio, das 13h às 13h45, aproveite a oportunidade para ouvir uma apresentação reveladora de Thomas Hansen, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento institucional europeu da Ecolab, e do Dr. HeiQ e CEO da HeiQ Chrisal, sobre "O futuro das tecnologias de limpeza – uma visão compartilhada da bola de cristal".

Junte-se a nós em nossa jornada simbiótica em direção a um futuro mais limpo, mais seguro, mais sustentável e poderoso!

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 durante uma caminhada pelos Alpes Suíços, a HeiQ nasceu de um momento de inspiração entre os cofundadores Carlo Centonze e Dr. Murray Height. Motivados pela resolução de desafios diários através da ciência – como odores persistentes em camisas de caminhada – eles embarcaram na missão de revolucionar a inovação em materiais. Como uma spin-off do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH), e listada no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres (XLON: HEIQ), a HeiQ evoluiu para uma líder global em ingredientes biotecnológicos e especialidades químicas para diversas aplicações, como têxteis, pisos, materiais de construção, vidro, plásticos, limpeza probiótica, cosméticos e muito mais, para mais de 1.000 parceiros em mais de 60 países. Nossa missão é infundir produtos comuns com qualidades extraordinárias, oferecendo aos nossos parceiros de cocriação soluções sustentáveis e revolucionárias. Desenvolvemos mais de 200 tecnologias com 300 marcas líderes e nossa equipe global é composta por 230 profissionais de 30 nacionalidades nos cinco continentes. Estamos empenhados em moldar um futuro onde os produtos de uso diário impulsionem mudanças positivas, uma inovação de cada vez. Visite-nos em: heiq.com

Sobre a Ecolab

Um parceiro confiável para milhões de clientes, a Ecolab (NYSE: ECL) é líder global em sustentabilidade que oferece soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções que protegem as pessoas e os recursos vitais para a vida. A empresa oferece soluções abrangentes baseadas na ciência, insights baseados em dados e serviços de classe mundial em mais de 170 países ao redor do mundo para promover a segurança alimentar, manter ambientes limpos e seguros e otimizar o uso de água e energia. As soluções inovadoras da Ecolab baseadas em um século de experiência melhoram a eficiência operacional e a sustentabilidade para clientes nos mercados de alimentos, saúde, ciências biológicas, hotelaria e industrial. Visite-nos em: ecolab.com

