Ecolab et HeiQ présentent des produits de nettoyage synbiotiques au salon Interclean

ZÜRICH, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Ecolab et HeiQ Chrisal se sont associés pour lancer la gamme révolutionnaire de produits de nettoyage Maxx Synbiotic à l'occasion du salon Interclean à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Ecolab, leader mondial du développement durable qui propose des solutions et des services dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de la prévention des infections, et HeiQ Chrisal, innovateur de premier plan dans le domaine de la biotechnologie, sont fiers de collaborer au lancement de produits de nettoyage synbiotiques avancés dans l'industrie européenne du nettoyage. La gamme Maxx Synbiotic sera présentée aux professionnels du nettoyage dans toute l'Europe à l'occasion du salon Interclean qui se tiendra à Amsterdam du 14 au 17 mai.

Grâce à la puissance des pré et probiotiques, les 50 milliards de probiotiques par litre de Maxx Synbiotic assurent un nettoyage immédiat, continu et au niveau microscopique, une réduction très efficace des odeurs, une efficacité durable et l'équilibre du microbiome sur les surfaces. La technologie de nettoyage synbiotique de HeiQ a été validée par plusieurs études scientifiques, notamment l'étude de référence publiée en mai 2023 dans The Lancet par le célèbre hôpital universitaire de la Charité à Berlin.

Apprenez-en plus sur le nettoyage synbiotique au salon Interclean

Nous vous invitons à vous rendre sur les stands d'Ecolab et de HeiQ au salon Interclean 2024 qui se tiendra à Amsterdam du 14 au 17 mai.

Ecolab : Hall 7, stands 402 et 404 (prendre rendez-vous)

404 HeiQ : Hall 12, stand 409 (prendre rendez-vous)

Le jeudi 16 mai, de 13 h 00 à 13 h 45, vous pourrez assister à la présentation de Thomas Hansen, vice-président RD&E Institutional Europe chez Ecolab, et de Robin Temmerman, responsable de l'unité commerciale Sciences de la vie chez HeiQ et PDG de HeiQ Chrisal, sur le thème « L'avenir des technologies de nettoyage - un regard partagé dans la boule de cristal ».

Rejoignez-nous dans notre voyage synbiotique vers un avenir plus propre, plus sûr, plus durable et plus puissant !

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 lors d'une randonnée dans les Alpes suisses, HeiQ est née d'un moment d'inspiration entre les cofondateurs Carlo Centonze et Murray Height. Poussés par la volonté de résoudre des problèmes quotidiens grâce à la science, comme les odeurs persistantes des chemises de randonnée, ils se sont lancés dans une mission visant à révolutionner l'innovation dans le domaine des matériaux. En tant que dérivé de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (XLON: HEIQ), HeiQ est devenue un leader mondial des ingrédients biotechnologiques et des spécialités chimiques pour diverses applications telles que les textiles, les revêtements de sol, les matériaux de construction, le verre, les plastiques, les nettoyants probiotiques, les cosmétiques et autres, pour plus de 1 000 partenaires dans plus de 60 pays. Notre mission est d'insuffler des qualités extraordinaires à des produits ordinaires, en offrant à nos partenaires de co-création des solutions durables et révolutionnaires. Nous avons développé plus de 200 technologies avec 300 marques de premier plan et notre équipe mondiale est composée de 230 professionnels de 30 nationalités différentes répartis sur les cinq continents. Nous nous engageons à façonner un avenir dans lequel les produits de tous les jours entraînent des changements positifs, une innovation à la fois. Rendez-vous sur : heiq.com

À propos d'Ecolab

Partenaire de confiance de millions de clients, Ecolab (NYSE: ECL) est un leader mondial du développement durable qui propose des solutions et des services dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de la prévention des infections qui protègent les personnes et les ressources vitales. L'entreprise propose des solutions scientifiques complètes, des informations fondées sur des données et un service de classe mondiale dans plus de 170 pays à travers le monde afin d'améliorer la sécurité alimentaire, de maintenir des environnements propres et sûrs et d'optimiser l'utilisation de l'eau et de l'énergie. Les solutions innovantes d'Ecolab, basées sur un siècle d'expérience, améliorent l'efficacité opérationnelle et la durabilité pour les clients des marchés de l'alimentation, de la santé, des sciences de la vie, de l'hôtellerie et de l'industrie. Rendez-vous sur : ecolab.com

CONTACTS

HeiQ Materials AG

www.heiq.com



[email protected]