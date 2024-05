Ecolab und HeiQ stellen synbiotische Reinigungsprodukte auf der Interclean vor

ZÜRICH, 13. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Ecolab und HeiQ Chrisal haben sich zusammengetan, um die revolutionäre Maxx Synbiotic-Reinigungsserie auf der Interclean in Amsterdam, Niederlande, einzuführen.

Ecolab, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention anbietet, und HeiQ Chrisal, ein führender Biotech-Innovator, sind stolz auf ihre Zusammenarbeit bei der Einführung fortschrittlicher synbiotischer Reinigungsprodukte in der europäischen Reinigungsbranche. Auf der Interclean in Amsterdam, die vom 14. bis 17. Mai stattfindet, wird die Maxx Synbiotic-Reihe der professionellen Reinigungsbranche in ganz Europa vorgestellt.

Die 50 Milliarden Probiotika pro Liter von Maxx Synbiotic machen sich die Kraft von Prä- und Probiotika zunutze und sorgen für eine sofortige, kontinuierliche Reinigung auf mikroskopischer Ebene, eine hocheffiziente Geruchsreduzierung, eine lang anhaltende Wirksamkeit und die Unterstützung eines ausgewogenen Mikrobioms auf Oberflächen. Die synbiotische Reinigungstechnologie von HeiQ wurde in mehreren wissenschaftlichen Studien validiert, z. B. in der bahnbrechenden Studie, die im Mai 2023 in The Lancet vom renommierten Universitätsklinikum Charité Berlin veröffentlicht wurde.

Erfahren Sie mehr über synbiotische Reinigung bei Interclean

Wir laden Sie ein, die Stände von Ecolab und HeiQ auf der Interclean 2024 in Amsterdam vom 14. bis 17. Mai zu besuchen.

• Ecolab: Halle 7, Stand 402 & 404 (Termin vereinbaren)

• HeiQ: Halle 12, Stand 409 (Termin vereinbaren)

Am Donnerstag, den 16. Mai, 13:00-13:45 Uhr, haben Sie die Gelegenheit, einen aufschlussreichen Vortrag von Thomas Hansen, Vice President RD&E Institutional Europe bei Ecolab, und Dr. Robin Temmerman, Head of Business Unit Life Sciences bei HeiQ und CEO von HeiQ Chrisal, über "Die Zukunft der Reinigungstechnologien - ein gemeinsamer Blick in die Kristallkugel" zu hören.

Begleiten Sie uns auf unserer synbiotischen Reise in eine sauberere, sicherere, nachhaltigere und leistungsfähigere Zukunft!

Über HeiQ

HeiQ wurde 2005 während einer Wanderung in den Schweizer Alpen gegründet und entstand aus einem Moment der Inspiration zwischen den Mitbegründern Carlo Centonze und Dr. Murray Height. Motiviert durch die Lösung alltäglicher Probleme durch die Wissenschaft - wie z. B. hartnäckige Gerüche in Wanderhemden - machten sie sich auf den Weg, um die Materialinnovation zu revolutionieren. Als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) und kotiert an der Londoner Börse (XLON: HEIQ) hat sich HeiQ zu einem weltweit führenden Anbieter von biotechnologischen Inhaltsstoffen und Spezialchemikalien für verschiedenste Anwendungen wie Textilien, Bodenbeläge, Baumaterialien, Glas, Kunststoffe, probiotische Reinigungsmittel, Kosmetika und vieles mehr entwickelt, der über 1000 Partner in mehr als 60 Ländern beliefert. Unser Ziel ist es, gewöhnlichen Produkten außergewöhnliche Eigenschaften zu verleihen und unseren Co-Creation-Partnern nachhaltige und revolutionäre Lösungen anzubieten. Wir haben über 200 Technologien für 300 führende Marken entwickelt, und unser globales Team besteht aus 230 Fachleuten aus 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Wir setzen uns dafür ein, eine Zukunft zu gestalten, in der alltägliche Produkte einen positiven Wandel bewirken, eine Innovation nach der anderen. Besuchen Sie uns unter: heiq.com

Über Ecolab

Als zuverlässiger Partner für Millionen von Kunden ist Ecolab (NYSE: ECL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention anbietet, um Menschen und lebenswichtige Ressourcen zu schützen. Das Unternehmen bietet umfassende wissenschaftlich fundierte Lösungen, datengestützte Erkenntnisse und erstklassigen Service in mehr als 170 Ländern auf der ganzen Welt, um die Lebensmittelsicherheit zu verbessern, eine saubere und sichere Umwelt zu erhalten und den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren. Die innovativen Lösungen von Ecolab basieren auf einem Jahrhundert an Erfahrung und verbessern die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit für Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Gastgewerbe und Industrie. Besuchen Sie uns unter: ecolab.com

