EFICYENT abre corredor de pagamentos para o Nepal por meio de parceria estratégica com a IME

Novo corredor permite crédito instantâneo em conta bancária e carteira para clientes que enviam dinheiro ao Nepal de toda a rede global da EFICYENT

DUBAI, EAU, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A EFICYENT, plataforma global de pagamentos internacionais e infraestrutura financeira, anunciou uma parceria com a IME Limited, uma das empresas de remessas internacionais mais tradicionais e confiáveis do Nepal, para fortalecer as transferências internacionais de dinheiro para o país. A parceria foi formalizada através da assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) em 29 de junho de 2026 no escritório da EFICYENT nos Emirados Árabes Unidos.

EFICYENT Announces Partnership with IME

A parceria permite que clientes e parceiros da rede global da EFICYENT enviem dinheiro diretamente a destinatários no Nepal por meio de transferências para contas bancárias e pagamentos em carteiras digitais, ampliando a presença da EFICYENT em um dos mais importantes mercados de remessas internacionais do Sul da Ásia.

Nos termos da parceria, a EFICYENT oferecerá recursos de pagamento em todo o Nepal por meio de depósitos diretos em contas bancárias e transferências para carteiras digitais. Tanto as transferências para contas bancárias quanto os pagamentos para carteiras digitais são creditados em tempo real, proporcionando aos destinatários acesso aos recursos de forma mais rápida e conveniente.

"Esta parceria reflete nosso compromisso de desenvolver corredores de pagamento rápidos e confiáveis para as comunidades que mais dependem de remessas internacionais. "Trabalhar com a IME nos permite oferecer liquidação em tempo real para o Nepal em uma escala que realmente atende à diáspora nepalesa, ao mesmo tempo em que fortalece nossa rede local de pagamentos para viabilizar serviços de pagamentos internacionais mais rápidos e eficientes."

Aravinth Ramesh CTO, EFICYENT

"A IME passou mais de duas décadas conquistando a confiança das comunidades nepalesas ao redor do mundo. A parceria com a EFICYENT fortalece nossa infraestrutura de pagamentos e garante que os clientes recebam seus recursos de forma instantânea, segura e conveniente, por meio de sua conta bancária ou carteira digital de preferência."

Badri Katwal Gerente Geral, IME Limited

Sobre a EFICYENT

A EFICYENT é uma plataforma global de pagamentos internacionais e infraestrutura financeira que possibilita movimentações internacionais de dinheiro mais rápidas e eficientes por meio de redes locais de pagamento e recursos de liquidação em tempo real para bancos, instituições financeiras e empresas de tecnologia financeira em todo o mundo. A empresa opera por meio de uma rede de entidades regulamentadas e parceiros licenciados distribuídos por oito jurisdições ao redor do mundo.

Sobre a IME Limited

A IME Limited é uma das principais empresas de remessas internacionais do Nepal e atende as comunidades nepalesas em todo o mundo desde 2001. Licenciada pelo Nepal Rastra Bank, a empresa construiu uma sólida rede global de remessas por meio de soluções de pagamento baseadas em tecnologia, rigorosos padrões de conformidade e parcerias com instituições financeiras em diversos mercados.

Cerimônia de Assinatura

A parceria foi formalizada durante uma cerimônia de assinatura realizada no escritório da EFICYENT nos Emirados Árabes Unidos, em 29 de junho de 2026, com a presença das equipes de liderança de ambas as organizações. O evento reafirmou o compromisso conjunto das empresas em aprimorar os serviços de pagamentos internacionais entre os mercados globais e o Nepal.

Contato com a mídia

EFICYENT Official

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Site: https://eficyent.com/

E-mail: [email protected]

FONTE EFICYENT