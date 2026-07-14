EFICYENT ouvre un corridor de paiement au Népal grâce à un partenariat stratégique avec IME

Un nouveau canal permet aux clients d'alimenter instantanément leur compte bancaire et leur portefeuille électronique lorsqu'ils effectuent des virements vers le Népal depuis n'importe quel point du réseau mondial d'EFICYENT.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- EFICYENT, une plateforme mondiale dédiée aux paiements transfrontaliers et aux infrastructures financières, a annoncé un partenariat avec IME Limited, l'une des sociétés de transfert de fonds les plus fiables et les plus solidement établies du Népal, afin de renforcer les transferts de fonds internationaux vers le Népal. Ce partenariat a été officialisé par la signature d'un protocole d'accord le 29 juin 2026 dans les locaux d'EFICYENT aux Émirats arabes unis.

EFICYENT Announces Partnership with IME

Ce partenariat permet aux clients et aux partenaires du réseau mondial d'EFICYENT d'envoyer de l'argent directement à des destinataires au Népal par le biais de virements bancaires et de versements sur des portefeuilles numériques, élargissant ainsi la présence d'EFICYENT sur l'un des marchés des transferts de fonds les plus importants d'Asie du Sud.

Dans le cadre de ce partenariat, EFICYENT proposera des services de paiement partout au Népal, par le biais de virements bancaires directs et de transferts via des portefeuilles numériques. Les transactions effectuées depuis un compte bancaire ou un portefeuille électronique sont créditées en temps réel, ce qui permet aux bénéficiaires d'accéder plus rapidement et plus facilement à leurs fonds.

« Ce partenariat témoigne de notre engagement à mettre en place des corridors de paiement rapides et fiables pour les communautés qui dépendent le plus des transferts de fonds. Notre collaboration avec IME nous permet de proposer des règlements en temps réel au Népal à une échelle qui répond véritablement aux besoins de la diaspora népalaise, tout en renforçant notre réseau de paiement local afin d'assurer des services de paiement transfrontaliers plus rapides et plus efficaces ».

Aravinth Ramesh Directeur technique, EFICYENT

« Depuis plus de deux décennies, IME s'efforce de gagner la confiance des communautés népalaises à travers le monde. Notre partenariat avec EFICYENT renforce notre infrastructure de paiement et garantit que nos clients recevront leurs fonds instantanément, en toute sécurité et en toute simplicité, sur le compte bancaire ou le portefeuille numérique de leur choix ».

Badri Katwal Directeur général, IME Limited

À propos d'EFICYENT

EFICYENT est une plateforme mondiale dédiée aux paiements transfrontaliers et aux infrastructures financières, permettant d'accélérer et d'optimiser les transferts de fonds internationaux grâce à des réseaux de paiement locaux et à des capacités de règlement en temps réel, à l'intention des banques, des institutions financières et des entreprises de technologie financière du monde entier. La société exerce ses activités par l'intermédiaire d'un réseau d'organismes réglementés et de partenaires agréés répartis dans huit juridictions à travers le monde.

À propos d'IME Limited

IME Limited est l'une des principales sociétés de transfert de fonds du Népal et dessert les communautés népalaises du monde entier depuis 2001. Autorisée par la Nepal Rastra Bank, l'entreprise a mis en place un solide réseau mondial de transferts de fonds grâce à des solutions de paiement innovantes, à des normes de conformité rigoureuses et à des partenariats avec des institutions financières présentes sur de nombreux marchés.

Cérémonie de signature

Ce partenariat a été officialisé lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue le 29 juin 2026 dans les locaux d'EFICYENT aux Émirats arabes unis, en présence des équipes de direction des deux sociétés, réaffirmant ainsi leur engagement commun à améliorer les services de paiement transfrontaliers entre les marchés mondiaux et le Népal.

Contact presse

EFICYENT Official

Dubaï, Émirats arabes unis

Site web : https://eficyent.com/

E-mail : [email protected]