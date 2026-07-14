EFICYENT abre corredor de pagos para Nepal mediante una asociación estratégica con IME

El nuevo corredor permite el abono instantáneo desde cuentas bancarias y billeteras para clientes que envían dinero a Nepal a través de la red global completa de EFICYENT

DUBÁI, EAU, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- EFICYENT, una plataforma global de pagos transfronterizos e infraestructura financiera, anunció una asociación con IME Limited, una de las empresas de envío de remesas más confiables y consolidadas de Nepal, con el propósito de optimizar los giros internacionales a Nepal. La asociación se formalizó con la firma de un Memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) el 29 de junio de 2026 en la oficina de EFICYENT situada en los Emiratos Árabes Unidos.

EFICYENT Announces Partnership with IME

La asociación permite a los clientes y socios de la red global de EFICYENT enviar dinero directamente a destinatarios en Nepal a través de transferencias desde cuentas bancarias y pagos desde billeteras digitales, lo que amplía el alcance de EFICYENT en uno de los mercados de envío de remesas más importantes del sur de Asia.

En el marco de esta asociación, EFICYENT proporcionará capacidades de pago en todo Nepal a través de depósitos directos en cuentas bancarias y transferencias desde billeteras digitales. Tanto las transacciones desde cuentas bancarias como desde billeteras se abonan en tiempo real, lo que brinda a los destinatarios acceso más rápido y conveniente a los fondos.

"Esta alianza refleja nuestro compromiso de establecer corredores de pago rápidos y confiables para las comunidades que más dependen de las remesas. La colaboración con IME nos permite establecer un medio de pago en tiempo real en Nepal a una escala verdaderamente útil para la diáspora nepalí, a la vez que fortalece nuestra red de pagos local para facilitar servicios de pago transfronterizos más rápidos y eficientes".

Aravinth Ramesh director de tecnología de EFICYENT

"IME ha dedicado más de dos décadas a granjearse la confianza de las comunidades nepalíes en todo el mundo. La asociación con EFICYENT fortalece nuestra infraestructura de pagos y garantiza que los clientes reciban los fondos de forma instantánea, segura y conveniente ya sea en su cuenta bancaria o billetera digital de preferencia".

Badri Katwal gerente general de IME Limited

Acerca de EFICYENT

EFICYENT es una plataforma global de pagos transfronterizos e infraestructura financiera que permite el movimiento internacional de dinero con mayor rapidez y eficiencia a través de redes de pago locales y capacidades de transacción en tiempo real para bancos, instituciones financieras y empresas de tecnología financiera en todo el mundo. La empresa opera mediante una red de entidades reguladas y socios autorizados que contempla 8 jurisdicciones en todo el mundo.

Acerca de IME Limited

IME Limited es una de las principales empresas de envío de remesas de Nepal que presta servicio a las comunidades nepalíes en todo el mundo desde 2001. Con licencia de Nepal Rastra Bank, la empresa ha cimentado una sólida red mundial de envío de remesas a través de soluciones de pago tecnológicas, estrictos estándares de cumplimiento y asociaciones con instituciones financieras en diversos mercados.

Ceremonia de firma

La asociación se formalizó con una ceremonia de firma celebrada en la oficina de EFICYENT en los Emiratos Árabes Unidos el 29 de junio de 2026, a la que asistieron equipos de la alta dirección de ambas organizaciones, los que ratificaron su compromiso compartido de mejorar los servicios de pago transfronterizos entre los mercados globales y Nepal.

Contacto para los medios

EFICYENT Official

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Sitio web: https://eficyent.com/

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE EFICYENT